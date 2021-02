Oppo Find X3 Neo 5G telefoon De Find X3 Neo van Oppo wordt een krachtige 5G smartphone met een 50 megapixel quad-camera, een afgerond display en 65W snellaad-technologie.

Komende maand zal smartphonefabrikant Oppo naar verwachting haar nieuwe Find X3 smartphone serie aankondigen. Er worden drie 5G modellen verwacht; de Find X3 Lite, de Find X3 Neo en de Find X3 Pro. Hoewel er al behoorlijk wat details online zijn verschenen omtrent het Lite en Pro model is er nog beduidend minder informatie bekend over de Neo. Inmiddels lijkt ook laatstgenoemde model vorm te krijgen.

Met de Oppo Find X3 serie neemt de Chinese fabrikant het op tegen andere high-end smartphones. Denk aan de vorige maand gelanceerde Samsung Galaxy S21 serie en de Xiaomi Mi 11. Komende maand zal ook zusterbedrijf OnePlus een nieuw vlaggenschip introduceren, de OnePlus 9 Pro. Rond dezelfde tijd wordt ook de Sony Xperia 1 Mark 3 verwacht. Genoeg nieuwe topmodellen om uit te kiezen dus.

Oppo Find X3 Neo gelijk aan Reno 5 Pro Plus

Vorig jaar besloot Oppo om vier modellen uit te brengen binnen de high-end Find X2 serie. Ditmaal wordt er één model minder verwacht. Het nieuwe vlaggenschip, de Find X3 Pro wordt een geheel nieuw vormgegeven smartphone. De Lite en de Neo lijken sterke gelijkenissen te hebben met de Reno 5 serie, deze line-up werd eind december aangekondigd in China. De Find X3 Lite wordt een rebranded Reno 5 en de Find X3 Neo lijkt een rebranded Reno 5 Pro Plus te worden.

De Neo zal worden uitgerust met een 6,55-inch curved AMOLED display met een 1080 x 2400 pixels resolutie. Het betreft een extra helder scherm van 1100 nits, de display kent een maximale refresh-rate van 90 Hertz. De vingerafdruksensor wordt onder de display verwerkt en er wordt een gaatje in het scherm gemaakt voor de selfie-camera. Deze herbergt een 32 megapixel beeldsensor. Afgezien van de in-display vingerafdrukscanner kunnen gebruikers ook gebruik maken van gezichtsdetectietechnologie om hun smartphone te ontgrendelen.

Op de achterzijde wordt een quad-camera systeem geplaatst. Dit camerasysteem bestaat uit een 50 megapixel hoofdcamera met grote 1/1.56” pixels en een lichtsterke f/1.8 lens, een 16 megapixel ultragroothoekcamera (f/2.2), een 13 megapixel telefotocamera (f/2.4) en ten slotte een 2 megapixel macro-camera (f/2.4). Er wordt zowel een optisch als een elektronisch beeldstabilisatiesysteem ingebouwd. De telefoto camera zal 5x optische zoom mogelijk maken.

De Reno 5 Pro Plus wordt aangedreven door de Snapdragon 865 chipset met keuze uit 8GB RAM / 128GB ROM of 12GB RAM / 256GB ROM. Vermoedelijk wordt de Find X3 Neo voorzien van dezelfde processor. Het toestel zal draaien op het Android 11 besturingssysteem, waar de ColorOS 11 interface overheen geplaatst is.

Ten slotte wordt er een 4.500 mAh batterij ingebouwd die ondersteuning biedt voor SuperVooC 2.0 snellaadtechnologie. Deze 65 Watt oplaadtechnologie maakt het mogelijk om de batterij in slechts 40 minuten volledig op te laden. Omgekeerd draadloos opladen zal ook ondersteunt worden, vermoedelijk geldt dat niet voor draadloos opladen.

Prijs & verkrijgbaarheid

Komende maand wordt de Oppo Find X3 Neo verwacht. Dit model zal gelijktijdig met de andere twee X3 modellen aangekondigd worden. Vorig jaar kreeg de Find X2 Neo 5G een adviesverkoopprijs van € 700. Verwacht wordt dat het nieuwe model voor een vergelijkbare prijs in de markt wordt gezet.

Uit de eerste product beelden, die productvergelijker Nieuwe Mobiel wist te bemachtigen, blijkt dat de Neo in een zwarte en in een zilver/paarse uitvoering beschikbaar zal komen. Vermoedelijk zijn dit ook de enige beschikbare kleuren, aangezien de Reno5 Pro Plus in dezelfde kleurvarianten is uitgebracht.