Sony Xperia 1 Mark 3 smartphone De Xperia 1 III wordt een echte multimedia telefoon met een 4K OLED scherm, een triple camera met optische zoom en een 3.5mm koptelefoon aansluiting.

Binnenkort zal Sony haar nieuwe smartphone line-up voor de eerste helft van 2021 aankondigen. Binnen de budget modellenreeks wordt de Xperia L5 verwacht en met de Sony Xperia 10 III wordt het middensegment afgedekt. Daarnaast wordt er een nieuw topmodel verwacht; de Xperia 1 III, oftewel de Xperia 1 Mark 3 (M3). Ten slotte lijkt er ook nog een Sony Xperia Compact in ontwikkeling te zijn, het is echter nog onbekend wanneer dit toestel zal verschijnen. In deze publicatie beperken we ons tot het nieuwe vlaggenschip.

De Xperia 1 M3 zal de één jaar oude Xperia 1 M2 opvolgen, dit was Sony’s allereerste 5G telefoon. Net als zijn voorganger zal de focus liggen op multimedia. Ongeacht of je lekker wilt gamen, een mooie film wilt kijken of wilt fotograferen, het hoogwaardige 4K HDR OLED display met 21:9 beeldverhouding zal een prachtige kijkervaring leveren.

Sony Xperia 1 M3 krijgt minimale design update

De afgelopen periode is er meermaals informatie online verschenen aangaande het nieuwe vlaggenschip binnen de Xperia line-up. Verwacht wordt dat het toestel qua ontwerp veel gelijkenissen zal hebben met z’n voorganger. Het 6,5-inch formaat scherm lijkt ongewijzigd te blijven, wel worden de schermranden vermoedelijk verder verkleind. Mogelijk ziet Sony ook kans om de refresh-rate te verhogen naar 120Hz.

Het triple-camerasysteem aan de achterzijde zal naar verwachting een vergelijkbaar design behouden. Wel lijkt Sony ditmaal voor het eerst een optische zoomlens toe te willen passen. Zodoende is de onderste camera niet rond, maar rechthoekig vormgegeven. Vanzelfsprekend zal Sony de lensexpertise van het Duitse Zeiss inroepen.

Op basis van alle beschikbare informatie heeft de Nederlandse 3D grafisch designer Jermaine Smit, aka Concept Creator, een videoanimatie gemaakt van Sony’s aanstaande topmodel. Ook de product renders in deze publicatie zijn vormgegeven door Jermaine, in samenwerking met LetsGoDigital.

Een echte multimedia smartphone

Niet alleen het hoogwaardige scherm maakt dit een ideale multimedia telefoon. Sony behoort tot één van de weinige fabrikanten die haar topmodellen voorziet van een 3.5mm koptelefoon aansluiting. Daarnaast beschikte de Xperia 1 II over indrukwekkende naar voren gerichte stereospeakers met 360 Reality Audio technologie. Verwacht wordt dat het nieuwe model ook een professionele audio-ervaring zal leveren.

Zoals we al jaren van Sony gewend zijn zal de smartphone ook stof- en waterdicht worden gemaakt, volgens de IP68-normering. De vingerafdruksensor wordt in de power-knop geplaatst, aan de rechterzijkant van de telefoon. Daarnaast zal de Xperia 1 Mark 3 over een front-camera beschikken die in de smalle schermrand wordt verwerkt. Mogelijk gaat het opnieuw om een 8 megapixel camerasensor.

Deze Sony Xperia smartphone zal over een glazen achterpaneel beschikken. De configuratie van het drievoudige camerasysteem wordt vernieuwd, hoewel details hieromtrent nog schaars zijn. Naast een camera met groothoek lens zal er ook een ultragroothoeklens en een zoomlens worden toegepast. Het zoombereik is echter nog onbekend, hetzelfde geldt voor de resolutie.

Sony lijkt aan de zijkant van het toestel ook een sluiterknop aan te willen brengen, ideaal wanneer je in landschapsmode fotografeert. Hoogstwaarschijnlijk worden er ook weer uitgebreide foto- en video apps meegeleverd. Hiermee kun je het maximale uit je fotografie halen, ongeacht of je liever in de auto-modus fotografeert of de volledige controle over je opnames wilt behouden.

Krachtige hardware & Nieuwste software

Het topmodel van Sony zal worden aangedreven door de nieuwe en uiterst krachtige octa-core Qualcomm Snapdragon 888 chipset. Deze 5 nanometer processor zal de komende periode in veel vlaggenschip toestellen terug te vinden zijn.

Afgelopen week werd de Xiaomi Mi 11 al aangekondigd voor de Europese markt, dit model beschikt over dezelfde processor. Komende maand worden ook de OnePlus 9 Pro en de Oppo Find X3 Pro verwacht, eveneens high-end toestellen die voorzien worden van de Snapdragon 888. De Exynos 2100, die in de Samsung Galaxy S21 serie is terug te vinden, biedt enigszins vergelijkbare prestaties.

Verwacht wordt dat Sony de Xperia 1 Mark 3 zal uitrusten met 8GB werkgeheugen en 256GB opslaggeheugen. Vanzelfsprekend zal het nieuwe model ook ondersteuning bieden voor het 5G mobiele internet netwerk. De mobiele telefoon zal draaien op het Android 11 besturingssysteem, daar wordt een lichte softwareschil overheen geplaatst.

Prijs & verkrijgbaarheid van de Sony Xperia 1 Mark 3

Afgelopen jaar kreeg de Xperia 1 II een behoorlijke forse adviesprijs van €1.200. Waarschijnlijk wordt zijn opvolger voor een vergelijkbaar bedrag in de markt gezet, hoewel Sony er verstandig aan zou doen om een lagere adviesprijs te hanteren. Dat heeft Samsung wel aangetoond met de preorder verkopen van de Galaxy S21. Deze smartphone werd ook minimaal geüpgraded ten opzichte van zijn voorganger, maar door de lagere adviesprijs heeft Samsung dit jaar beduidend hogere preorder verkoopaantallen weten te realiseren dan vorig jaar. Kan Sony mee in deze trend of prijst het Japanse merk zich simpelweg uit de markt?

Waarschijnlijk hoeven we niet meer lang te wachten alvorens Sony zelf alle details uit de doeken zal doen. Voorgaande jaren presenteerde Sony haar nieuwe smartphone modellen tijdens de Mobile World Congress (MWC). Deze jaarlijkse telecombeurs vindt normaliter in februari plaats, door de aanhoudende pandemie is MWC 2021 echter uitgesteld tot en met eind juni 2021.

Desalniettemin is de algemene verwachting dat Sony binnen nu en een maand de nieuwe Xperia line-up zal onthullen. Vorig jaar was het direct na de introductie al mogelijk om een preorder te plaatsen, het duurde echter tot de zomer alvorens het toestel ook daadwerkelijk werd uitgebracht. Mogelijk dat Sony ditmaal voor een vergelijkbare strategie zal kiezen.

