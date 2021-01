Sony Xperia Compact een kleine telefoon Sony werkt aan nieuwe compacte smartphone met een 5,5” display. Het lijkt te gaan om een betaalbare middenklasse telefoon met een dual camera systeem.

Toon pagina inhoud

Grotere smartphone displays is al jaren de trend. Toch zit niet iedereen te wachten op zo’n grote telefoon. Sony was lange tijd de enige telefoonfabrikant die nog een compacte, krachtige smartphone introduceerde. Velen vonden het dan ook uiterst teleurstellend dat de Xperia XZ2 Compact uit 2018 nooit werd opgevolgd. Dit toestel werd voorzien van een 5-inch HDR Full HD+ display en de krachtige Snapdragon 845 chipset.

Sindsdien zijn er meermaals geruchten geweest dat Sony opnieuw een kleine, gebruiksvriendelijke telefoon zal uitbrengen. Tot op heden is het er nog niet van gekomen, maar inmiddels zijn er meermaals signalen geweest dat Sony wel degelijk werkt aan een nieuw compact model.

Sony lijkt geïnspireerd te zijn door Apple. De Amerikaanse smartphone producent introduceerde in oktober vorig jaar met groot succes een iPhone 12 mini. Dit toestel beschikt over 5,4-inch Full HD+ OLED display. Eerder dat jaar bracht Apple ook al de iPhone SE 2020 uit, deze smartphone heeft een nog kleiner scherm van 4,7”.

Sony Xperia Compact smartphone met 5,5” scherm

Op Voice heeft beroepslekker OnLeaks inmiddels de eerste product renders online gezet. De Xperia Compact krijgt naar verluidt een 5,5-inch display. De totale afmetingen van de telefoon worden: 140 x 68.9 x 8.9mm. Ter vergelijking, de XZ2 Compact uit 2018 was 135x65x12,1mm groot. Het nieuwe toestel wordt dus iets hoger en breder, maar ook een stuk dunner.

Sony lijkt het nieuwe model te voorzien van een waterdruppelvormige notch. Zodoende stapt de Japanse fabrikant na jaren af van de dikke schermranden, hoewel deze alsnog breder zullen zijn dan bij concurrerende modellen. Het gaat om een 8 megapixel selfie-camera. Verwacht wordt dat de komende maand verwachte Xperia 10 III eveneens over een 8MP front-camera zal beschikken.

De achterzijde van de Xperia Compact wordt voorzien van een dubbele camera. Deze wordt samen met de flitser in een verticale set-up geplaatst. De hoofdcamera beschikt over een 13 megapixel beeldsensor. De vingerafdruksensor wordt aan de linker zijkant in de power-knop gepositioneerd. Verder zal er aan de linkerzijde een volume-knop en een camera knop worden geïntegreerd.

Ten slotte zal ook deze Sony Xperia smartphone worden uitgerust met een 3.5mm jack, tot vreugde van veel audioliefhebbers die graag een bedrade koptelefoon aansluiten op hun smartphone.

Het is vooralsnog onduidelijk wanneer de Xperia Compact wordt gepresenteerd en onder welke naam dit toestel wordt uitgebracht. Zo zou deze smartphone ook onder de naam Xperia 10 Compact kunnen verschijnen. Het lijkt in ieder geval geen high-end telefoon te worden, zoals de XZ2 Compact wel was.

Markt voor kleine, compacte telefoons

Verder blijft het de vraag of de smartphone markt inmiddels niet sterk is veranderd. Twee jaar geleden waren er nog veel gebruikers die vroegen om een kleine telefoon. Tegenwoordig lijkt er echter minder vraag te zijn naar compacte toestellen.

Dit blijkt ook wel uit de verkopen van de iPhone 12 mini, dit model is het minst in trek van alle vier de iPhone 12 smartphones. Vanzelfsprekend zal de prijs hier ook een belangrijke factor in kunnen spelen. Kan Sony haar nieuwe Xperia Compact tegen de juiste prijs in de markt zetten? De tijd zal het moeten leren.

Vooralsnog blijft het onbekend wanneer de nieuwe aanwinst zal verschijnen. Eind volgende maand worden er verschillende nieuwe Sony smartphones verwacht, waaronder de high-end Xperia 1 III, de mid-range Xperia 10 III en de budget Xperia L5.