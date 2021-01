Sony Xperia 10 III 5G smartphone De Xperia 10 Mark 3 wordt de eerste middenklasse smartphone van Sony met 5G ondersteuning. Een compacte telefoon met 21:9 beeldschermverhouding.

Over een maand zal Sony naar verwachting de Xperia 10 III aankondigen. Dit toestel wordt ook wel Xperia 10 Mark 3 (M3) genoemd, verwijzend naar de 3de generatie. Het gaat om een relatief kleine Android smartphone met een langwerpig scherm en mid-range specificaties. Qua design heeft het toestel veel weg van z’n voorganger, de afgelopen jaar geïntroduceerde Xperia 10 II werd voorzien van een 6″ Full HD+ OLED display met een 21:9 beeldscherm verhouding. Het lijkt erop dat deze formaten gelijk blijven bij het nieuwe model, het gaat opnieuw om een plat scherm.

Op het social media platform Voice heeft Steve Hemmerstoffer een serie afbeeldingen gepost waarop het nieuwe toestel te zien is. De Japanse fabrikant kiest er opnieuw voor om geen notch of punch-hole camera toe te passen. In plaats daarvan is de bovenste schermrand vrij dik gehouden, om zo ruimte te bieden aan de 8 megapixel selfie-camera en verschillende sensoren. Sony behoort tot de laatste telefoonfabrikanten die dit ‘ouderwetse’ ontwerp toepast. De totale afmetingen van de smartphone zijn: 154.4 x 68.4 x 8.3mm.

Eerste middenklasse 5G telefoon van Sony

Vooralsnog is het onduidelijk voor welke chipset Sony heeft gekozen. Z’n voorganger maakte gebruik van de Snapdragon 665, waarschijnlijk wordt het nieuwe model voorzien van de krachtigere Snapdragon 690 chipset met geïntegreerde 5G modem. Daarmee zou de Xperia 10 Mark 3 de eerste mid-range Sony smartphone worden met 5G ondersteuning. Afgelopen jaar werd de high-end Xperia 1 II al wel voorzien van 5G, dit jaar zijn ook de middenklasse smartphones van het merk aan de beurt.

Sony lijkt opnieuw veel aandacht te besteden aan de audio. Zo zal de Sony Xperia 10 III over een dubbele naar voren gerichte speaker beschikken. Iets dat we tegenwoordig bij steeds minder middenklasse smartphones tegenkomen.

Liefhebbers van de 3.5mm aansluiting kunnen ook opgelucht ademhalen, want deze klassieke aansluiting is nog gewoon aanwezig. De koptelefoon aansluiting is de afgelopen jaren bij veruit de meeste mid-range / high-end modellen verdwenen, maar Sony ziet nog wel kans om de geliefde audioaansluiting te handhaven.

Een ander positief punt van de nieuwe mid-range Sony smartphone is de waterdichtheid. Sony zet zich er al jaren voor in om hun smartphone modellen te voorzien van een IP-certificering. Ook de nieuwe Xperia 10 III is waterdicht en stofdicht, de mobiele telefoon zal gecertificeerd worden volgens de IP68 normering.

Sony Xperia 10 III krijgt triple-camera

Het drievoudige camerasysteem lijkt ongewijzigd te blijven ten opzichte van vorig jaar. Het gaat om een 12 megapixel groothoekcamera, een 8 megapixel ultragroothoekcamera en een 8 megapixel telefoto lens. Uit verschillende expert reviews en gebruikerservaringen van de Xperia 10 II is gebleken dat dit camerasysteem redelijk, maar niet bijzonder goed presteert. Bovendien zou de camera vrij traag reageren bij het vastleggen van foto- en video opnames.

Jammer, want Sony is juist dé aangewezen fabrikant als het gaat om de ontwikkeling van camerasensoren. Tal van smartphone fabrikanten maken gebruik van Sony cameramodules. Je zou daarom een betere camera verwachten in de nieuwe Xperia. Hiermee zou het bedrijf zich positief kunnen onderscheiden ten opzichte van andere mid-range smartphones. In deze overvolle markt is er zoveel keus dat een toestel wel ergens in moet uitblinken wil het gezien worden.



Sony zet met de 21:9 beeldschermverhouding en de hoogstaande audiokwaliteit duidelijk in op entertainment opties. Zo leent dit toestel zich uitstekend voor het bekijken van films of om mobiel te gamen. Met het oog op al die entertainment functies zou je eigenlijk meer van het camerasysteem verwachten. Bij de Xperia 10 M3 lijkt Sony echter opnieuw voor degelijkheid te kiezen.

De achterzijde van de smartphone is gemaakt van glas. Het frame zelf is vervaardigd uit kunststof. Om het glazen oppervlak optimaal te kunnen beschermen zal er een Corning screen protector worden aangebracht aan de voor- en achterzijde. Mogelijk gaat het om Gorilla Glass 6 of de nieuwere Gorilla Glass Victus.

Wat betreft de accu, het voorgaande model werd voorzien van een 3.600 mAh batterij. Op papier klinkt dit magertjes, maar Sony weet toch een zeer nette batterijduur te leveren. Gemiddeld houdt het toestel het zo’n 2 dagen vol. Minder positief zijn we over de snellaad-functionaliteit. De Xperia 10 II biedt ondersteuning voor 18 Watt snelladen, maar standaard wordt er een beduidend langzamere 7,5W oplader meegeleverd. Hopelijk wordt hier verandering in aangebracht, hoewel we ook hier geen baanbrekende veranderingen verwachten.

Wanneer wordt de Sony Xperia 10 Mark 3 verwacht?

Het voorgaande model werd eind februari aangekondigd, vermoedelijk zal ook de Mark 3 rond dezelfde periode arriveren. Het voorgaande model kreeg een adviesprijs van €370 (128GB). Hoewel Sony ditmaal ook 5G zal toevoegen verwachten we weinig verandering te zien in de prijs. Temeer omdat er qua display en camerasysteem weinig upgrades zullen plaatsvinden.

Verwacht wordt dat Sony gelijktijdig met de mid-range Xperia 10 III ook een high-end en een budget telefoon zal introduceren. De Xperia 1 III wordt het nieuwe topmodel, deze smartphone wordt hoogstwaarschijnlijk aangedreven door de uiterst krachtige Snapdragon 865 chipset. Daarnaast wordt de Xperia L5 verwacht, deze budget telefoon wordt vermoedelijk uitgerust met de Helio P35 processor en zal de vorig jaar gelanceerde L4 opvolgen.