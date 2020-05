Sony smartphones: Xperia L4 budgetmodel met lage adviesprijs Sony heeft de Xperia L4 uitgebracht voor slechts €200. Deze goedkope Android telefoon is lekker compact, heeft een 21:9 beeldscherm en een triple-camera.

Toon pagina inhoud

Sony heeft een nieuwe budget telefoon aangekondigd met een extra langwerpig 21:9 beeldscherm. Het gaat om de Xperia L4, de opvolger van de één jaar oude Xperia L3. Het is een compacte telefoon met een 6,2-inch HD+ scherm. Ook is het 2020 model voorzien van een grotere accu en een beter camerasysteem met drie lenzen.

De Xperia L4 is de eerste smartphone in de Sony L-serie met een 6,2-inch 21:9 Wide display. Dankzij de compacte vormgeving is dit toestel goed met één hand te bedienen. De display biedt voldoende schermruimte om twee apps tegelijk te kunnen gebruiken. Het langwerpige scherm leent zich ook goed voor het kijken van films of het spelen van een mobiele game. Ook kunnen gebruikers eenvoudig naar hun favoriete apps scrollen dankzij Side Sense functionaliteit.

Sony telefoon met drievoudige camera

Het toestel beschikt over een kleine druppelvormige notch waar de 8 megapixel front-camera in verwerkt zit. Met deze selfiecamera kun je ook HDR-foto’s maken. De achterzijde herbergt een camerasysteem met drie lenzen. Er is een 13 megapixel ultragroothoekcamera (17mm), een 5 megapixel groothoeklens (26mm) en ten slotte en 2 megapixel dieptecamera geïntegreerd.

Met de Sony Xperia L4 kun je eenvoudig wisselen tussen het maken van ‘breed’ en ‘ultrabreed’ opnames. Hierdoor is het toestel geschikt voor het fotograferen van landschappen tot portretten. Ook leent het camerasysteem zich uitstekend voor het maken van foto’s met een bokeh-effect. Daarnaast is er een 10 fps burst-opname mode beschikbaar, evenals een panorama mode.

Deze budget telefoon draait op het Android 9 Pie besturingssysteem, dit is niet de allernieuwste versie – dat is Android 10 – maar desondanks biedt dit OS nog altijd een goede gebruikerservaring. De Sony L4 wordt aangedreven door de Mediatek MT6762 chipset. Er is 3GB RAM ingebouwd en 64GB opslaggeheugen, dat middels een microSDXC geheugenkaartje uitgebreid kan worden met nog eens maximaal 512GB.

Verder is deze goedkope telefoon voorzien van een vingerafdruksensor en ook een 3.5mm aansluiting ontbreekt niet bij dit model. Zo kun je eenvoudig een bedrade koptelefoon aansluiten, kies je toch liever voor een wireless headset? Het toestel biedt ook ondersteuning voor Bluetooth 5.0.

Er is een 3.580 mAh batterij ingebouwd die dankzij de meegeleverde snellader in rap tempo is bij te laden. Adaptive Charging technologie zorgt ervoor dat de batterij in een optimale staat gehouden wordt. De smartphone biedt dual-sim ondersteuning en weegt 178 gram. De afmetingen zijn: 159x71x8,7mm.

Sony Xperia L4 kopen?

Consumenten kunnen de Sony Xperia L4 kopen in twee kleuren: zwart en blauw. De smartphone is per direct verkrijgbaar bij diverse operators voor een adviesprijs van €200. Bij aankoop van deze Sony telefoon ontvang je er een gratis SRS-XB01 draadloze Bluetooth speaker (twv. €25) bij cadeau, zolang de voorraad strekt.