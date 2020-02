Sony Xperia L4 budget telefoon met ultragroothoek camera Sony introduceert met de Xperia L4 een compacte en modern vormgegeven smartphone. Het toestel heeft een groter scherm met een 21:9 beeldverhouding.

Sony heeft een nieuwe budget smartphone aangekondigd. De Sony Xperia L4 is de opvolger van de inmiddels één jaar oude Xperia L3. Het 2020 model beschikt over een vernieuwd design met een 6,2-inch display en een 21:9 beeldverhouding. Ook nieuw is de integratie van een ultragroothoekcamera, waardoor je eenvoudige weidse landschappen kunt fotograferen. De nieuwe Sony smartphone wordt deze lente uitgebracht voor een schappelijke prijs van €200.

Goedkope Sony telefoon met vernieuwd display

De Xperia L4 is een compacte mobiele telefoon met een beduidend groter scherm als zijn voorganger. Het is de eerste Sony L-serie smartphone met een 21:9 beeldverhouding, ideaal voor het bekijken van multimedia content, zoals films en video’s. Ook kun je eenvoudig twee apps tegelijkertijd gebruiken. Daarnaast kunnen gebruikers gebruik maken van de Side Sense functionaliteit, om eenvoudig naar favoriete apps te scrollen.

De nieuwe budget telefoon van Sony is voorzien van een 8 megapixel selfie-camera met een f/2.0 lens. De front-camera is verwerkt in de kleine v-vormige notch. Daarnaast is de achterzijde van het toestel voorzien van een drievoudige camera.

Het camerasysteem bestaat uit een 13 megapixel groothoekcamera met een f/2.0 lens, daarnaast is er een 5 megapixel ultragroothoekcamera ingebouwd met een 117˚ weergaveveld. De derde camera beschikt over een 2 megapixel dieptesensor, waardoor je met de L4 ook prachtige bokeh opnames kunt maken, met een zachte achtergrond.

De smartphone kan eenvoudig wisselen tussen de groothoek en ultragroothoeklens, waardoor het toestel geschikt is voor het fotograferen van uiteenlopende onderwerpen, van landschappen tot portretten. Voor het ontgrendelen van de telefoon is er een vingerafdruksensor ingebouwd.

Het toestel draait op het Android 9 Pie besturingssysteem en wordt aangedreven door de Mediatek MT6762 chipset. Standaard wordt de smartphone voorzien van 3GB RAM geheugen en 64GB opslaggeheugen. Het geheugen is tevens uitbreidbaar middels een microSD geheugenkaart.

Ook de batterijduur is verlengt, de Sony Xperia L4 wordt uitgerust met een 3.580 mAh batterij die ook snelladen ondersteunt, zodoende kun je de accu in een mum van tijd bijladen. Ook is Sony Xperia Adaptive Charging ingebouwd, wat bijdraagt aan een extra lange levensduur van de batterij.

De Xperia L4 is vanaf de lente 2020 beschikbaar in de kleuren zwart en blauw. De prijs voor deze nieuwe Sony telefoon is vastgesteld op €200.