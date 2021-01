Oppo Find X3 Lite geleverd met 65W oplader Drie nieuwe Oppo telefoons in aantocht. De Find X3 Lite wordt de goedkoopste toevoeging, met quad-camera en 90Hz AMOLED display. Oplader inbegrepen.

Toon pagina inhoud

In maart zal Oppo de opvolgers aankondigen van de high-end Find X2 serie. De Oppo Find X2 Pro behoorde tot de allerbeste smartphones die je in 2020 kon kopen. De verwachtingen voor de nieuwe modellen zijn dan ook hoog gespannen. Waarschijnlijk zal Oppo drie modellen introduceren. De Find X3 Pro wordt het nieuwe topmodel, gevolgd door de Find X2 Neo en ten slotte het goedkoopste model; de Find X3 Lite.

Het instapmodel lijkt veel weg te hebben van de Oppo Reno 5, die in december werd aangekondigd in China. Deze 5G smartphone kreeg veel lovende recensies aldaar, maar is niet in Europa verkrijgbaar. Wat dat betreft is het een geluk dat de Find X3 Lite vergelijkbare specs zal krijgen.

Er is inmiddels meermaals informatie online verschenen over het nieuwe Lite model. De meest recente info, in de vorm van een live foto van de verkoopverpakking van de Oppo Find X3 Lite, werd afgelopen week verspreid via Twitter door Sudhanshu. De tweetal beelden zouden kort daarvoor op een Franse Facebook pagina zijn verschenen.

Oppo Find X3 Lite 5G met 65 Watt oplader in de verkoopdoos

Uit de foto’s valt onder andere op te maken dat de Find X3 Lite 5G wordt geleverd met een 65 Watt oplader. Het gaat hier hoogstwaarschijnlijk om de 65W SuperVooC 2.0 technologie die ook voor de Find X2 serie werd toegepast. Met behulp van deze snellader kun je een ruim 4.000 mAh batterij in een half uurtje tijd volledig opladen. Dit is niet alleen supersnel, het is ook een groot voordeel dat Oppo besluit om de oplader standaard mee te leveren.

De afgelopen periode hebben zowel Apple als Samsung de trend ingezet om hun high-end toestellen -in de vorm van de iPhone 12 serie en de Galaxy S21 serie- zonder oplader en zonder oordopjes te leveren. Gelukkig gaat Oppo hier vooralsnog niet in mee, net zoals het bedrijf ook altijd standaard een kwalitatief telefoonhoesje meelevert. Een grote plus, temeer omdat Oppo smartphones al scherp geprijsd worden.

De Oppo Find X3 Lite wordt hoogstwaarschijnlijk uitgerust met een 6,4-inch Full HD+ AMOLED display met een 90 Hertz refresh-rate. De vingerafdruksensor zal onder het scherm geplaatst worden. Het toestel wordt aangedreven door de 5G compatibele Snapdragon 765G SoC van Qualcomm. Standaard zal de smartphone beschikken over 8GB RAM en 128GB ROM. Vermoedelijk zal er ook nog een duurdere variant beschikbaar worden gesteld met 12GB werkgeheugen en 256GB opslaggeheugen.

Wat betreft de foto- en videomogelijkheden, er zal een 32 megapixel selfie-camera geïntegreerd worden. Hiervoor wordt een punch-hole camerasysteem toegepast. Op de achterzijde wordt een viervoudige camera geplaatst. Deze bestaat uit een 64 megapixel hoofdcamera, een 8 megapixel ultragroothoekcamera, een 2 megapixel macrocamera en ten slotte een 2 megapixel portretcamera. Video’s maakt deze mobiele telefoon in 4K resolutie @ 30fps.

Ten slotte wordt de Find X3 Lite uitgerust met een 4.300 mAh batterij. Naast 65W snelladen zal de telefoon ook ondersteuning bieden voor omgekeerd draadloos opladen. De smartphone draait op het Android 11 besturingssysteem, in combinatie met de ColorOS 11.1 interface.

Verwacht wordt dat Oppo haar nieuwe Find X3 serie in maart zal introduceren, waarna de smartphones begin april in de verkoop zullen gaan. Wat betreft de prijs is er nog geen concrete informatie bekend. Afgelopen jaar kreeg de Find X2 Lite een adviesprijs van €500 (8GB/128GB). Waarschijnlijk kun je het nieuwe model straks voor een vergelijkbare prijs kopen.