Oppo Find X3 smartphone serie Binnenkort wordt de Oppo Find X3 serie aangekondigd. Inmiddels zijn zowel alle specificaties als het design van de drietal verwachte telefoonmodellen bekend.

Toon pagina inhoud

Komende week, op 11 maart 2021, zal Oppo drie nieuwe high-end smartphones introduceren. De Oppo Find X3 serie zal de Find X2 serie opvolgen. De Find X3 Pro wordt het nieuwe topmodel, daaronder wordt de Find X3 Neo geplaatst, daarnaast zal er ook nog een Find X3 Lite worden aangekondigd. De afgelopen periode zijn er meermaals afbeeldingen van de nieuwe toestellen online verschenen, ook zijn er al redelijk veel specificaties bekend.

Alle ontbrekende details liggen inmiddels ook op straat. Het Duitse Winfuture heeft alle persafbeeldingen van de Find X3 Lite, Neo en Pro gepubliceerd evenals een volledige lijst met technische specificaties. De drietal modellen verschillen niet alleen qua design, maar ook qua beeldschermgrootte en specs.

Oppo Find X3 Pro

Om te beginnen met het nieuwe topmodel, de Oppo Find X3 Pro. Deze smartphone zal net als zijn voorganger, de Find X2 Pro, worden uitgerust met een 6,7-inch AMOLED display met een QHD+ resolutie (3216×1440 pixels). Net als zijn voorganger zal het toestel ondersteuning bieden voor de 120 Hertz refresh-rate, de vingerafdruksensor zal opnieuw onder het scherm verwerkt worden. Dit geldt overigens voor alle drie de modellen, ook zal er een gezichtsherkenningsfunctie worden ingebouwd. Verder is het scherm HDR10+ gecertificeerd.

Volgens WinFuture wordt het display van de X3 Pro beschermt middels een Corning Gorilla Glass 5 screen protector. Dat laatste is opmerkelijk, want zijn voorganger beschikte over het nieuwere Gorilla Glass 6. Ondertussen is ook Gorilla Glass 7 aangekondigd, in de vorm van Gorilla Glass Victus. Mogelijk zoekt Oppo naar manieren om het toestel iets goedkoper in de markt te zetten dan vorig jaar, net zoals Samsung heeft gedaan bij de Galaxy S21 serie. De Find X2 Pro kreeg afgelopen jaar een adviesprijs van €1.200 (12GB/512GB).

Het nieuwe vlaggenschip zal draaien op het Android 11 besturingssysteem, in combinatie met de ColorOS 11.2 gebruikersinterface. Onder de motorkap wordt de Qualcomm Snapdragon 888 geplaatst, zo maakte Oppo eerder al bekend. Volgens WinFuture zal er 12GB RAM en 256GB opslaggeheugen worden ingebouwd. Dit is eveneens opmerkelijk, aangezien zijn voorganger standaard over 512GB beschikte. Desalniettemin zijn deze specificaties nog niet bevestigd door Oppo zelf, wat dat betreft kan er natuurlijk nog wat veranderen hoewel Rolandt Quandt / Winfuture het doorgaans bij het juiste eind heeft.

Er ligt een duidelijke nadruk op het quad-camera systeem. Dit is één camera meer dan z’n voorganger had. Qua design is er gekozen voor een soortgelijke camera-indeling als de iPhone 12 Pro. Er wordt een 50 megapixel groothoekcamera (IOS, PDAF, f/1.8) ingebouwd, evenals een 50 megapixel ultragroothoekcamera waarmee je macro-opnames kunt maken van 4cm afstand. Daarnaast zal er een 13 megapixel telefoto camera worden toegepast, evenals een 5 megapixel microlens (FOV 77°, f/3.0). De Sony IMX766 (1/1.56″) wordt gebruikt als beeldsensor voor de hoofdcamera.

Volgens het specificatieblad maakt het camerasysteem 5x hybride zoom en 20x digitale zoom mogelijk. Oppo lijkt daarmee af te zien van de 10x Hybrid zoom functie, die de Find X2 Pro zo uniek maakte. Ook binnen de Reno line-up wordt er geen 10x Hybrid zoom meer aangeboden. Hoewel de Reno 10x Zoom uit 2019 wel over zo’n groot zoombereik beschikte, is deze in de Reno 4 line-up niet meer terug te vinden. Nu lijkt deze zoomfunctie ook uit de Find serie geschrapt te worden, de reden hiervoor is onduidelijk.

De 32 megapixel selfiecamera (f/2.4) lijkt ongewijzigd te blijven. Met deze camera kun je ook 4K video’s opnemen @ 60fps. Daarnaast is er een Ultra-nachtmodus, Live-HDR, Bokeh-modus en een Super-RAW functie beschikbaar. Verder zal de smartphone IP68 gecertificeerd worden, wat inhoudt dat het toestel stof- en waterdicht is.

De Find X3 Pro 5G wordt naar verluidt uitgerust met een 4.500 mAh Li-Polymeer batterij die ondersteuning biedt voor 65 Watt snelladen en 30 Watt draadloos opladen. De mobiele telefoon weegt 193 gram en heeft de volgende afmetingen: 163,4x74x8,3mm. Het Pro model lijkt in twee kleuren te verschijnen: blauw en zilver. Over de adviesprijs is vooralsnog geen informatie bekend.

Oppo Find X3 Neo

Afgelopen jaar koos Oppo ervoor om vier modellen aan te kondigen binnen de Find X2 serie. De ‘Find X2’, die onder het topmodel werd geplaatst, krijgt echter geen directe opvolger. In plaats daarvan zal de Find X3 Neo direct onder het Pro model gesitueerd worden.

Het Neo model wordt uitgerust met een 6,5-inch Full HD+ AMOLED display met een 90Hz refresh-rate. Ook deze smartphone zal over een Gorilla Glass 5 screen protector beschikken en HDR10+ gecertificeerd worden.

De Find X3 Neo wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 865, deze krachtige chipset is in veel high-end 2020 modellen terug te vinden. Het is de voorloper van de Snapdragon 888, die voor het Pro model wordt ingezet. De Neo wordt voorzien van 12GB RAM en 256GB ROM.

De 32 megapixel selfie-camera is gelijk voor alle drie de Find X3 smartphone modellen. Op de achterzijde is er echter wel onderscheid aangebracht. Het Neo model beschikt over een viervoudig camerasysteem: een 50 megapixel hoofdcamera, 16 megapixel ultragroothoekcamera, 13 megapixel telefotocamera met 5x Hybrid zoom en ten slotte een 2 megapixel macro-camera.

Opvallend genoeg lijkt de kleinere Neo over exacte dezelfde accucapaciteit (4.500 mAh) te beschikken als het Pro model. De Oppo Find X3 Neo 5G weegt 184 gram en is 159,3x74x7,99mm groot. Dit smartphone model wordt verwacht in twee kleurvarianten: zwart en zilver.

Oppo Find X3 Lite

Ten slotte zal Oppo ook nog een Lite model uitbrengen, die zoals de naam al doet vermoeden een vereenvoudigde variant is van eerder genoemde toestellen. De smartphone zal worden aangedreven door de Snapdragon 765G, deze mid-range SoC beschikt eveneens over een geïntegreerde 5G modem. De Oppo Find X3 Lite wordt voorzien van 8GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen.

De Lite wordt ook het kleinste model, er zal een 6,44-inch Full HD+ AMOLED display geïntegreerd worden met een Corning Gorilla Glass 3 screen processor. Ook dit scherm biedt ondersteuning voor de 90Hz refresh-rate, wat bijdraagt aan een extra soepele scroll ervaring.

Op de achterzijde zal een quad camera geplaatst worden, bestaande uit een 64 megapixel groothoekcamera, een 8 megapixel ultragroothoekcamera, een 2 megapixel macro camera en een 2 megapixel dieptecamera. Dit telefoonmodel wordt IP52 gecertificeerd.

Er zal een 4.300 mAh batterij worden ingebouwd, die net als de twee andere Find X3 modellen ondersteuning biedt voor 65 Watt snelladen. Het toestel weegt 180 gram en zal beschikbaar komen in drie kleuren: blauw, zwart en zilver.

De product introductie van Oppo zal via een live stream te volgen zijn, op 11 maart om 11:30 Nederlandse tijd. Waarschijnlijk gaan de drietal modellen over pak ‘m beet een maand in de verkoop.