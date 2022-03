Samsung A33 een nieuwe Galaxy A-Serie telefoon De Galaxy A33 is een 5G telefoon met een waterbestendige behuizing, een krachtige processor, de nieuwste Android software en een grote batterij.

Samsung heeft twee mid-range A-serie modellen aangekondigd, deze smartphones staan erom bekend een goede prijs/kwaliteit verhouding te bieden. Het gaat om de Galaxy A53 en de Galaxy A33. In deze publicatie beperken we ons tot het goedkoopste model. In tegenstelling tot z’n voorganger, de Galaxy A32, is het nieuwe toestel gecertificeerd volgens de IP67-norm. Dat houdt in dat de telefoon stof- en waterbestendig is. Volledig waterdicht is de behuizing niet – zoals geen enkele telefoon overigens – maar een fikse regenbui kan geen kwaad.

De IP67 norm betekent dat je de telefoon maximaal 30 minuten tot 1 meter diepte onderwater kunt dompelen. Telefoons met een IP68 certificering zijn getest om zonder problemen 1,5m diepte te weerstaan. Belangrijk om je hierbij te realiseren, de certificering zegt alleen iets over zoet water. Het wordt dan ook afgeraden om de telefoon mee te nemen in het zwembad (chloorwater) en de zee (zoutwater). Mocht je de A33 mee willen nemen onder de douche, dan zou dit geen probleem moeten zijn.

Houdt er overigens wel rekening mee, waterschade valt niet onder de standaard garantie. Het risico ligt dus bij jou. Dit heeft te maken met het feit dat het lastig is aan te tonen of de telefoon wel of niet dieper en/of langer onderwater is gehouden dan de toegestane norm.

De Galaxy A33 is de goedkoopste Samsung telefoon met een IP certificering. Ook als we kijken naar de concurrentie zijn er in dit prijssegment zeer weinig waterbestendige telefoons verkrijgbaar. Dat is vast een grote pré. Daar houden de voordelen echter niet bij op.

Samsung A33 ontvangt 4 jaar Android OS updates

Ten tijde van de Galaxy S22 serie kondigde Samsung aan het updatebeleid te herzien. De high-end modellen van het merk worden sindsdien voorzien van 4 jaar Android OS updates en 5 jaar beveiligingsupdates. Inmiddels is duidelijk dat de Samsung A33 zal profiteren van dezelfde softwareondersteuning. De Zuid-Koreanen lopen hiermee duidelijk voorop ten opzichte van alle andere Android smartphonefabrikanten.

Van de Galaxy A33 is ditmaal uitsluitend een 5G model uitgebracht – het 4G LTE model komt daarmee te vervallen. Opvallend genoeg wordt deze A-serie smartphone voorzien van dezelfde chipset als de duurdere A53. Het gaat om een geheel nieuwe processor, vermoedelijk de 5nm octa-core Exynos 1280 (of 1200).

De Samsung A33 5G beschikt over een 6,4-inch Full HD+ Super AMOLED display. Het rijke OLED scherm wordt gekenmerkt door een 90Hz refresh-rate. Er is een u-vormige inkeping gemaakt voor de selfiecamera. De front-camera herbergt een 13 megapixel beeldsensor met een f/2.2 lens.

Quad-camera met nieuwe avond-modus

Op de achterkant is een viervoudige camera geplaatst. Het gaat om een 48 megapixel hoofdcamera met OIS. Daarnaast is er een 8 megapixel ultra-groothoekcamera, een 5 megapixel macro lens en een 5 megapixel dieptelens geïntegreerd.

Vind je het maken van foto- en video opnames belangrijk? Het camerasysteem vormt het belangrijkste verschil met de duurdere A53, laatstgenoemde beschikt over een 64MP hoofdcamera en een 12MP ultra-groothoekcamera. Ook de 32MP selfiecamera levert hogere resolutie beelden. De camera features zijn overigens wel gelijk aan elkaar.

Dankzij de gloednieuwe 5nm processor zorgt de AI-gedreven camera ervoor dat beelden er mooier uitzien dan voorheen – ook bij weinig licht. Er is een verbeterde nachtmodus beschikbaar, waarmee je tot 12 afbeeldingen tegelijk kunt maken. Met als resultaat heldere nachtopnames, met minder ruis. Ook de kwaliteit van video-opnames bij weinig licht is verbeterd. De frame-rate wordt automatisch aangepast, met mooie vloeiende videobeelden als gevolg.

Er is tevens een verbeterde portretmodus voorhanden, die diepte en onderwerp contouren nauwkeuriger vastlegt. Daarnaast is er een Photo Remaster tool beschikbaar, om je oude foto’s van lage kwaliteit nieuw leven in te blazen. Met de Fun-modus kun je speelse filters en effecten toevoegen. Tot slot is ook de Object Eraser feature beschikbaar, om storende elementen op de achtergrond te verwijderen.

De Galaxy A33 is uitgerust met een 5.000 mAh batterij. Deze zou voldoende krachtig moeten zijn om een batterijduur van 2 dagen te leveren. Dankzij de ondersteuning voor 25W Super Fast Charging kun je de accu ook in relatief korte tijd weer bijladen. Een oplader wordt echter niet langer inbegrepen in de verkoopverpakking. Je kunt je oude lader gebruiken of investeren in een nieuwe, deze zijn als optionele accessoire verkrijgbaar.

Tot slot is ook het beveiligingsplatform Samsung Knox voorhanden, waardoor je persoonlijke gegevens beschermd blijven. Bij het opslaan van privéfoto’s, notities en apps biedt Secure Folder een gecodeerde, digitale kluis, die alleen toegankelijk is voor jou. Met Private Share bepaal je wie toegang heeft tot je bestanden en voor hoe lang.

Samsung Galaxy A33 5G kopen

De waterbestendige Samsung A33 is verkrijgbaar in drie kleuren: Awesome Black, Awesome Blue en Awesome Peach. De adviesprijs van deze telefoon is €370. Daarvoor ontvang je 6GB RAM en 128GB opslaggeheugen. Het is tevens mogelijk om het geheugen uit te breiden middels een geheugenkaartje. De Galaxy A33 5G gaat op vrijdag 22 april 2022 in de verkoop.