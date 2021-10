Samsung Galaxy Watch 4 Maison Kitsuné Limited Edition Samsung brengt speelse en stijlvolle Maison Kitsuné Limited Edition uit van de 40mm Galaxy Watch 4 smartwatch en de nieuwe Galaxy Buds 2 oordopjes.

Toon pagina inhoud

Gisteren werd tijdens het Galaxy Unpacked Part 2 evenement een Samsung Galaxy Watch 4 Bespoke en een Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition aangekondigd – waarbij je verschillende kleuren kunt combineren om tot een uniek design te komen. Gelijktijdig is er ook een Special Edition aangekondigd van de Galaxy Watch 4 smartwatch en de Galaxy Buds 2 oordopjes. De nieuwe Limited Edition is in samenwerking met het Franse modehuis Maison Kitsuné ontworpen en heeft een speel karakter.

Het is niet voor het eerst dat Samsung een speciale editie van de Flip 3 introduceert. In augustus dit jaar werd er een Z Flip 3 Thom Browne Editie uitgebracht. Deze vouwtelefoon had een zakelijke uitstraling. De nieuwe Maison Kitsuné editie is te herkennen aan het kenmerkende Fox-logo en de speelse stijl.

Samsung Watch 4 Maison Kitsuné Limited Edition

De samenwerking brengt de speelsheid van het Paris-meets-Tokyo lifestyle-merk Maison Kitsuné in de Samsung Galaxy. De kenmerkende esthetiek van Maison Kitsuné is verwerkt in het design van de Galaxy special edition wearables, van de horlogebandjes en wijzerplaten tot de oordopjes en hun case. Speciaal voor de samenwerking werd ook een verfijnde nieuwe tint gecreëerd, genaamd Moonrock Beige.

Gildas Loaëc, medeoprichter van Maison Kitsuné zegt: We zijn dolblij dat we onze aparte stijl en het iconische Fox-logo naar de draagbare ontwerpen van Samsung Galaxy kunnen brengen. We hielden van het idee dat de Maison Kitsuné Fox de melkweg doorkruist en we hadden veel plezier bij het bedenken van de nieuwe Moonrock Beige-kleur en andere subtiele motieven en ontwerpelementen die de reis van de Fox door tijd en ruimte illustreren.

De Galaxy Watch 4 Maison Kitsuné Edition heeft een Moonrock Beige bandje, onderbroken door een charmant vosvormig gat en subtiele gravures. De verkoopverpakking bevat ook een extra aangepaste Stardust Grey-band met de Maison Kitsuné-letters – zo kunnen gebruikers eenvoudig het uiterlijk van hun horloge aanpassen, om te matchen met hun kleding of stemming. Het slimme horloge wordt geleverd met dezelfde uitgebreide features die ook in de reguliere Watch4 te vinden zijn.

Samsung Galaxy Buds 2 Maison Kitsuné Editie

De Samsung Buds 2 Maison Kitsuné editie is eveneens verkrijgbaar in Moonrock Beige. De oordopjes worden geleverd in een slanke Stardust Grey lederen case, versierd met een Maison Kitsuné Fox Head-logo. De rechter oordop heeft het hoofd van de Fox, terwijl de linker oordop zijn staart laat zien – waarmee een ​​ononderbroken reis door de ‘Galaxy’ wordt gesymboliseerd.

Gebruikers kunnen genieten van een rijke geluidskwaliteit, dankzij dynamische two-way luidsprekers en een verbeterde actieve ruisonderdrukking. Bovendien bieden de Samsung Galaxy Buds 2 een comfortabele pasvorm.

Om de design-samenwerking verder vorm te geven is er ook een speciale afspeellijst samengesteld – door het muzieklabel van het merk, Kitsuné Musique. Ook kunnen gebruikers een exclusief Maison Kitsuné-telefoonthema installeren, door een NFC-kaart te taggen die wordt standaard wordt meegeleverd in de verkoopverpakking.

Stephanie Choi, Senior Vice President van Samsung Mobile zegt: De Galaxy Watch4 en Galaxy Buds2 Maison Kitsuné Edition zijn een spannende samensmelting van de nieuwste draagbare technologie van Samsung Galaxy en de veelzijdige Art de Vivre van Maison Kitsuné. We combineren technologie met mode en muziek om consumenten op een speelse manier te laten genieten van een beter leven en welzijn.

Prijs & Verkrijgbaarheid

De Galaxy Watch 4 Maison Kitsuné Edition en de Galaxy Buds 2 Maison Kitsuné Edition zijn vanaf heden verkrijgbaar in een geselecteerd aantal markten. De adviesprijs voor de Bluetooth smartwatch (40mm) is vastgesteld op $400 USD. De speciale Buds 2 zijn verkrijgbaar voor $300 USD. Helaas zijn deze nieuwe Limited Edition modellen (vooralsnog) niet verkrijgbaar in Nederland.