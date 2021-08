Samsung Galaxy Z Flip 3 Speciale Uitgave Samsung heeft de Galaxy Z Flip 3 Thom Browne Limited Edition officieel aangekondigd, wordt geleverd met verschillende bijpassende luxe accessoires.

Op 11 augustus 2021 zijn de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 opvouwbare smartphones aangekondigd. Gelijktijdig heeft Samsung van beide modellen ook een Limited Edition uitgebracht in samenwerking met de New Yorkse fashion designer Thom Browne. In juli wist LetsGoDigital al te melden dat er een Galaxy Z Flip 3 Thom Browne Edition in de pijplijn zat. Het is overigens niet voor het eerst dat de tweetal bedrijven samenwerken, afgelopen jaar werd er eveneens een Galaxy Z Flip 5G Limited Edition uitgebracht door Samsung en Thom Browne.

Net als de Galaxy Z Fold 3 Thom Browne Edition heeft ook de Z Flip 3 variant een stijlvolle witte matte afwerking. Bij de klaptelefoon is er gekozen voor een glimmend zilverkleurig scharnier. Het toestel wordt geleverd met meerdere luxe lederen accessoires, met fijn gestikte details. Bij alle producten is het kenmerkende tri-color streepjespatroon van Thom Browne opgenomen. Hoewel de Galaxy Z Flip 3 beduidend goedkoper is dan z’n voorganger is deze speciale uitgave een stuk prijziger.

Samsung Z Flip 3 Thom Browne Limited Edition

Voor $2.350 ontvang je de Galaxy Z Flip 3 5G smartphone, in combinatie met de Galaxy Watch 4 en de Galaxy Buds 2 draadloze oordopjes met oplaadcase. Voor zowel de smartphone als de oordopjes wordt een extra leren case meegeleverd. Daarnaast worden er voor de smartwatch drie bijpassende horlogebandjes bijgeleverd, het eerste bandje is gemaakt van leder (wit), ook wordt er een stoffen bandje (rood/wit/blauw) en een rubberen strap (grijs) meegeleverd.

Verder bevat de verkoopverpakking een Wireless Charger Trio om alle drie de producten –de smartphone, smartwatch en oordopjes- tegelijkertijd op te kunnen laden. Ten slotte wordt er ook nog een Travel Adapter meegeleverd met USB-C kabel. Dit is bijzonder te noemen, aangezien de standaard Z Flip 3 zonder oplader wordt geleverd.

Helaas wordt deze Limited Edition uitvoering niet in Nederland verkocht. In de Verenigde Staten is het wel mogelijk om een pre-order te plaatsen voor dit model. Tijdens de voorverkoop ontvangen klanten verschillende voordelen, waaronder een $150 USD voucher om Samsung accessoires voor uit te kiezen. De speciale uitgave gaat gelijktijdig met de Z Flip 3 in de verkoop, op vrijdag 27 augustus.

Samsung Galaxy Z Flip 3 opvouwbare smartphone

Qua functies biedt de Thom Browne editie exact dezelfde mogelijkheden als de reguliere Galaxy Z Flip 3. Wel beschikt de Limited Edition over een custom thema met wallpapers, icoontjes en watch faces die speciaal zijn ontwikkelt voor deze Samsung x Thom Browne uitgave.

Er is een 1,9-inch cover-scherm voorhanden, waarna je een 6,7-inch beeldscherm tot je beschikking krijgt als je het toestel open vouwt. Nieuw is de tweekleurige afwerking, ook bij de Thom Browne editie is de zwarte afwerking rondom de dubbele camera en het cover-scherm gehandhaafd. Dit heeft het toestel duidelijk onderscheidend vermogen ten opzichte van z’n voorganger.

Ook nieuw is de IPX8-rating, wat inhoudt dat de telefoon waterbestendig is gedurende 30 minuten, tot 1,5 meter diepte. Op stofbestendigheid is het toestel echter niet getest, zeker iets om rekening mee te houden als je een dagje naar het strand gaat.

Samsung’s nieuwe klaptelefoon heeft een vanaf prijs van €1.050, hiervoor ontvang je het 128GB model. Voor €1.100 kun je de Z Flip 3 kopen met 256GB geheugen. Er wordt keuze geboden uit vier standaard kleuren (zwart, crème, donkergroen en lichtpaars) en drie exclusieve kleuren (grijs, wit, roze), die uitsluitend via de website van Samsung te bestellen zijn. De opvouwbare smartphone wordt op 27 augustus 2021 uitgebracht.

Samsung Galaxy Watch 4 Speciale Uitgave

Gelijktijdig gaat ook de Galaxy Watch 4 smartwatch in de verkoop. Dit stijlvolle horloge draait op het Wear OS van Google en is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: een 40mm dames model en een 44 heren model.

De Watch 4 beschikt onder andere over een 3-in-1 sensor om je bloeddruk, hartslag en zuurstofpercentage te kunnen meten. Er zijn ook tal van trainingsprogramma’s voorhanden, om je dagelijkse (sport) activiteiten te monitoren. Uiteraard is er ook een slaap monitor beschikbaar, die tevens met aanbevelingen komt over hoe je beter uitrust.

Voor de 40mm Galaxy Watch 4 is de prijs vastgesteld op €270. Met keuze uit drie verschillende kleuren: Black, Silver en Pink Gold. Het 44mm model heeft een adviesprijs van €300 en is verkrijgbaar in de kleuren Black, Silver en Sophisticated Green. Voor beide modellen zijn tal van wijzerplaten en horlogebandjes verkrijgbaar om de smartwatch helemaal naar wens vorm te geven.

Ten slotte heeft Samsung ook de Galaxy Buds 2 onthuld. De nieuwe draadloze oordopjes hebben een comfortabele pasvorm. Dankzij de dynamische 2-weg luidsprekers en de actieve ruisonderdrukking bieden de nieuwe oortjes ook een prima geluidskwaliteit. Uiteraard zijn de earbuds ook te koppelen aan andere Galaxy apparaten, waaronder de Galaxy Z Flip 3 en de Galaxy Watch 4. De adviesprijs van de Buds 2 is vastgesteld op €150.