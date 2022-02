Samsung Galaxy A23 5G smartphone Samsung zal de komende twee maanden verschillende A-serie smartphones presenteren. De Galaxy A23 wordt een goedkope 5G telefoon met 3.5mm jack.

Nu de Galaxy S22 smartphone serie officieel is aangekondigd door Samsung, is het wachten op de nieuwe A-serie modellen. Afgelopen maand rapporteerde LetsGoDigital dat de Samsung A73 samen met vier andere A-serie telefoons zijn gecertificeerd in Rusland. De Samsung A53 en A33 worden later deze maand verwacht. Voor de goedkope Galaxy A23 en A13 moeten we nog iets langer geduld hebben, deze smartphones worden waarschijnlijk eind maart 2022 aangekondigd.

Het gaat om de opvolger van de in juni 2021 geïntroduceerde Samsung A22 5G. Dit is de goedkoopste 5G telefoon die Samsung voert, het toestel werd voor €230 in de markt gezet. Inmiddels duiken er steeds meer details op over z’n opvolger.

Samsung A23 met koptelefoon aansluiting

De website Collegedunia heeft op basis van informatie van OnLeaks een serie renders en specs gepubliceerd van de verwachte budget telefoon van Samsung. De voorzijde zal veel similariteit bevatten met z’n voorganger. Het camerasysteem aan de achterzijde wordt nieuw ontworpen. Deze zal er qua design hetzelfde uitzien als de Galaxy A53 en de A73.

Verwacht wordt dat de Samsung Galaxy A23 net als z’n voorganger wordt uitgerust met een 6,6-inch LCD display met een Full HD+ displayresolutie. De 90Hz refresh-rate blijft gehandhaafd. Het betreft een Infinity-V display, oftewel er is een v-vormige notch aangebracht voor de selfiecamera. Deze herbergt vermoedelijk een 13 megapixel beeldsensor. Kies je liever voor een AMOLED display? Dan kan de Galaxy A33 uitkomst bieden – dit model zal waarschijnlijk zo’n €320 gaan kosten.

De vingerafdruksensor wordt aan de rechter zijkant geplaatst, in de aan-/uitknop. De volumetoetsen worden aan de linkerzijde van het toestel geïntegreerd. Verder zien we aan de onderzijde een speaker, microfoon en een USB-C aansluiting.

Minstens zo opvallend, de Samsung A23 wordt tevens uitgerust met een 3.5mm aansluiting – dit in tegenstelling tot de duurdere A-serie modellen, zoals de A33, A53 en A73. Het is overigens voor het eerst dat Samsung A-serie smartphones zal uitbrengen zonder de nog altijd zo geliefde koptelefoonaansluiting.

Desondanks lijkt Samsung het nog niet aan te durven om de 3.5mm jack bij alle A-serie smartphones achterwege te laten – de goedkoopste telefoons, waaronder de A23, zullen nog wel voorzien worden van een koptelefoon aansluiting om bedraad naar je favoriete muziek te kunnen luisteren.

Galaxy A23 Android telefoon met grote batterij

Volgens de website Collegdunia zal de telefoon draaien op het Android 11 besturingssysteem. Zelf acht ik dit onwaarschijnlijk. Z’n voorganger draait namelijk ook al op Android 11. Het ligt dan ook in de lijn der verwachtingen dat het nieuwe model over het nieuwere Android 12 zal beschikken, gecombineerd met One UI 4.1.

Er worden overigens meer tegenstrijdige specs genoemd op de site van Collegdunia, zo wordt er zowel over een 6,4” als een 6,6” scherm gesproken – zelf acht ik de kans zeer groot dat het een 6,6” LCD scherm betreft. Ook wordt er gesproken over een HD beeldresolutie. Z’n voorganger beschikt echter al over een Full HD scherm, ook hiervoor geldt dat ik de kans zeer klein acht dat het een HD+ scherm betreft. Daarnaast wordt er gesproken over een in-display vingerafdruksensor, maar ook over een side-fingerprint sensor. Het lijkt aannemelijk dat Samsung de vingerafdruksensor aan de zijkant in de power knop integreert.

De nieuwe Samsung smartphone zal worden aangedreven door de MediaTek Dimensity 700. Dit is een snelle mid-range processor met geïntegreerde 5G modem, gebakken volgens het 7nm procedé. Vermoedelijk wordt er 4GB RAM en 64GB opslaggeheugen ingebouwd. Daarnaast zal er waarschijnlijk een 6GB/128GB variant worden uitgebracht. Het betreft een dual-sim telefoon.

Op de achterzijde wordt een viervoudige camera geplaatst. Deze bestaat naar verluidt uit een 50 MP groothoekcamera, een 8 MP ultragroothoekcamera, een 2 MP dieptecamera en ten slotte nog een 2 MP macro camera. Video’s kunnen in 4K resolutie @ 30 fps worden vastgelegd.

Samsung heeft de A22 uitgerust met een 5.000 mAh batterij, die meer dan voldoende krachtig is om de dag door te komen. Vermoedelijk wordt de Galaxy A23 eveneens uitgerust met een 5.000 mAh accu. Opladen kan dankzij de ondersteuning voor 15 Watt snelladen in een redelijk tempo.

Aangaande de prijs, het ligt in de lijn der verwachtingen dat Samsung om en nabij dezelfde adviesprijs zal hanteren. De Galaxy A22 is in Nederland uitsluitend als 5G model uitgebracht, voor een adviesprijs van €230. In buurland Duitsland is er daarnaast ook nog een 4G model beschikbaar, met een iets kleiner en minder scherp 6,4” HD+ display.

Zoek je een nog goedkopere 5G telefoon? Dan kan de Galaxy A13 uitkomst bieden. Deze telefoon zal omstreeks hetzelfde moment als de A23 aangekondigd worden.

Samsung A-serie en M-serie 2022 smartphone modellen

Samsung zal het nieuwe A-serie model waarschijnlijk eind maart of begin april presenteren. Voor die tijd wordt eerst nog de Galaxy A53 en A33 verwacht – deze smartphones werden al vermeld in de voetnoot van het Galaxy Tab S8 persbericht.

Samsung weet jaarlijks hoge verkoopaantallen te realiseren met de A-serie telefoons. Deze Samsung telefoon modellen bieden relatief veel waar voor je geld. Niet voor niets zijn de Galaxy A52 en A52s de best verkochte telefoons in 2021. Verwacht wordt dat Samsung dit jaar zo’n 25 miljoen exemplaren zal produceren van de A13 / A23 / A33 en de A53. Van de duurdere A73 verwacht de Zuid-Koreaanse fabrikant minder goede verkoopresultaten, van deze telefoon worden omstreeks 3,4 miljoen exemplaren geproduceerd.

Uiteraard staan er ook weer verschillende M-serie smartphones op het programma. Dit zijn eveneens betaalbare Samsung telefoons, die doorgaans voorzien zijn van een extra krachtige batterij. Rond het tweede kwartaal van 2022 worden de Galaxy M13, de Galaxy M33 5G en de Galaxy M53 5G verwacht.