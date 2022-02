Samsung A53 verschijnt samen met S22 op Galaxy Unpacked? Samsung zal de komende periode meerdere telefoons uitbrengen, waaronder de betaalbare Galaxy A53. Een krachtige en waterbestendige 5G smartphone.

Aankomende woensdag zal Samsung de Galaxy S22 serie en Galaxy Tab S8 serie onthullen. Daarnaast zijn er een reeks nieuwe A-serie modellen in ontwikkeling. Dit zijn mid-range smartphones, die onder de high-end S-serie vallen. Afgelopen week rapporteerde LetsGoDigital al dat er vijf nieuwe A-serie modellen zijn gecertificeerd in Rusland. Het gaat om de Galaxy A73, A53, A33, A23 en de A13. Van alle vijf de smartphones zijn de afgelopen weken al veel details bekend geworden.

Ondertussen zijn ook de eerste officiële product foto’s van de Galaxy A53 online verschenen. De beelden zijn gepubliceerd door Roland Quandt op de Duitse website WinFuture. Verrassend is het ontwerp niet, begin december publiceerde LetsGoDigital al een serie 3D product renders van de verwachte Samsung A53.

Inmiddels lijken we ook een goede indicatie te hebben wanneer we dit nieuwe model mogen verwachten. Zojuist is namelijk het persbericht van de Galaxy Tab S8 serie online verschenen. Opmerkelijk genoeg wordt in de voetnoot van dit persbericht melding gemaakt van de Galaxy A53 en de Galaxy A33, zo ontdekte LetsGoDigital. Het is dan ook niet ondenkbaar dat deze twee toestellen ook aankomende woendag officieel geïntroduceerd zullen worden tijdens Galaxy Unpacked. Het lijkt er in ieder geval sterk op dat deze smartphones niet lang meer op zich zullen laten wachten. Onderstaande afbeelding toont de letterlijke tekst die vermeld staat in het persbericht van de Galaxy Tab S8.

Samsung A53 waterbestendige telefoon

De Galaxy A53 mag dan wel minder geavanceerd zijn als de Galaxy S22, Samsung realiseert zich maar al te goed dat dit toestel voor de hoge volumeaantallen moet gaan zorgen. De A5x-serie behoort al jaren tot de best verkochte telefoons in Europa.

Het begon met de Galaxy A50, waarna het stokje moeiteloos werd overgenomen door de A51 en de A52. Dit jaar is het de beurt aan de A53. Het nieuwe smartphone model zal veel overeenkomsten hebben met z’n succesvolle voorganger. De display wordt extra helder en de accucapaciteit wordt vergroot.

Ditmaal zal er echter ook iets ontbreken, het gaat om de 3.5mm jack. De koptelefoon aansluiting wordt al langer achterwege gelaten bij de S-serie modellen. Ditmaal zal ook de A-serie eraan moeten geloven. Dat betekent dat je niet langer bedraad naar je muziek kunt luisteren, uiteraard kun je wel draadloze Bluetooth oortjes blijven gebruiken.

Door het ontbreken van een 3.5mm koptelefoon ontstaat er extra ruimte aan de onderzijde, zodoende wordt het sim-kaart compartiment verplaatst naar de onderzijde. Tevens vind je hier de USB-C aansluiting, een microfoon en een speaker.

Verwacht wordt dat het displayformaat gelijk blijft. Het gaat om een 6,5-inch Super AMOLED display met een Full HD+ resolutie. De telefoon zal tevens ondersteuning bieden voor de 120Hz refresh-rate, voor extra scroll-gemak en een betere game ervaring. Onder het scherm wordt tevens een vingerafdruksensor verwerkt, om de telefoon eenvoudig te kunnen ontgrendelen.

Centraal bovenin wordt een ponsgat gemaakt in de display om de front-camera te herbergen. Met de Galaxy A53 richt Samsung zich op jongeren, zodoende dat er ook een hoge resolutie selfiecamera wordt ingebouwd. Het gaat om een 32MP image sensor. Er zullen ongetwijfeld tal van filters en effecten beschikbaar worden gesteld, zodat gebruikers hun selfies op een creatieve wijze kunnen verrijken.

Samsung lijkt opnieuw te kiezen voor een kunststof behuizing. In onze Samsung Galaxy A52 review concludeerde we dat dit materiaal een beetje goedkoop aanvoelt. Echter, gebruik je een telefoonhoesje dan zal je hier verder weinig erg in hebben. Het matte materiaal is in ieder geval niet vingerafdrukgevoelig en ook sterker dan glas.

De A52 was afgelopen jaar de goedkoopste Samsung smartphone met een IP67 rating. Dat houdt in dat de telefoon waterbestendig is. Velen beschouwen dit als een belangrijke meerwaarde. Het nieuwe model zal opnieuw IP67-gecertificeerd zijn. In de praktijk betekent dit dat je de telefoon gedurende maximaal 30 minuten tot 1 meter onderwater kunt dompelen.

5G smartphone met krachtige processor

Net als de front-camera lijkt ook de camera aan de achterzijde ongewijzigd te blijven. Het gaat om een viervoudige camera. De hoofdcamera wordt uitgerust met een 64MP beeldsensor en een groothoeklens. Daarnaast wordt er een 12MP ultra-groothoekcamera, een 5MP macro-camera en een 5MP dieptecamera geïntegreerd. Met dit veelzijdige camerasysteem kun je zeer degelijke foto- en video opnames maken.

De camera’s worden niet geüpdate, maar de processor en software wel. De Samsung Galaxy A53 zal draaien op het Android 12 besturingssysteem waar de One UI 4 schil overheen geplaatst wordt. Deze biedt een fijne gebruikerservaring. Samsung biedt standaard 3 jaar Android OS updates en 4 jaar beveiligingsupdates. Dat is bovengemiddeld voor Android telefoons.

Apple doet het met z’n iPhone line-up overigens een stuk beter. Het bedrijft brengt maar liefst 7 jaar iOS updates uit voor z’n iPhone modellen. Dit jaar zal de Amerikaanse concurrent overigens ook een nieuwe mid-range telefoon uitbrengen, in de vorm van een iPhone SE 2022. Dit wordt de goedkoopste iPhone met 5G support, dit toestel zal ongetwijfeld een concurrent gaan vormen van de A53.

Samsung zal de Galaxy A53 voorzien van een nieuwe en krachtigere chipset. Vermoedelijk gaat het om de Samsung Exynos 1200 processor. Ter vergelijking, de A52 5G wordt aangedreven door de Snapdragon 750G. Samsung heeft echter ook nog een extra krachtige Galaxy A52s gelanceerd die is voorzien van de Qualcomm Snapdragon 778G. Ter vergelijking, de Exynos 1200 heeft een hogere CPU snelheid, de Snapdragon 778G biedt daarentegen hogere downloadsnelheden. Beide zijn in ieder geval voldoende krachtig voor veruit de meeste taken.

Bij de Galaxy A52 koos Samsung ervoor om zowel een 4G als 5G model uit te brengen. In 2022 wordt er uitsluitend een 5G variant verwacht. Er zullen meerdere geheugenvarianten verschijnen met keuze uit 6GB en 8GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslaggeheugen. De telefoon wordt tevens voorzien van een microSD geheugenkaartslot om het geheugen uit te kunnen breiden.

Er zal een extra grote batterij worden ingebouwd. De Galaxy A53 5G wordt waarschijnlijk voorzien van een 5.000 mAh batterij. Bij gemiddeld gebruik zal de batterij 1,5 tot 2 dagen meegaan, alvorens je het toestel aan de oplader dient te leggen. De smartphone zal ondersteuning bieden voor 25W snelladen. Er zal standaard een oplader worden meegeleverd in de verkoopverpakking. De kans is echter zeer groot dat dit weer een langzame 15W oplader betreft.

Samsung Galaxy A53 kopen

Er gaan al langer geruchten de ronde dat Samsung ditmaal zal besluiten om de Galaxy A53 gelijktijdig met de A33 aan te kondigen. Dit gerucht wordt bevestigd door de melding in het persbericht van de Tab S8 serie. Beide A-serie smartphones zullen hoogstwaarschijnlijk later deze maand of in maart worden uitgebracht. Een maand later zal ook de extra geavanceerde Galaxy A73 arriveren, evenals de extra goedkope Galaxy A13.

Afgaande op afgelopen jaar ligt het in de lijn der verwachtingen dat de verkoopprijs van de Samsung A53 wordt vastgesteld op zo’n € 400. De telefoon zal in een reeks verschillende kleuren worden uitgebracht, naast wit wordt er ook een zwart, oranje en lichtblauw model verwacht.

