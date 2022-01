Opvolger OnePlus 10 Pro krijgt mogelijk roterende camera OnePlus werkt aan smartphone met een magnetisch roterende camera op de achterzijde. Werkt als geavanceerd anti-shake systeem, maar ook om roterende opnames vast te leggen en foto’s vanuit moeilijke hoeken te kunnen maken.

OnePlus profileert zich graag als innovatieve smartphonefabrikant. Denk bijvoorbeeld aan de unieke OnePlus Concept One uit 2020. Dit toestel werd voorzien van een onzichtbare camera – door gebruik te maken van glas dat van kleur kan veranderen kun je de camera niet zien als deze niet in gebruik is. De Chinese fabrikant lijkt nog meer technologische hoogstandjes in petto te hebben voor het camerasysteem.

Dat blijkt uit een patent dat OnePlus heeft aangevraagd voor een zogenaamde magnetisch roterende camera. Het gaat niet om een pop-up camera zoals het bedrijf in het verleden heeft toegepast, onder andere bij de OnePlus 7 Pro. Ditmaal gaat het om een 180˚ roterende camera die op de achterzijde van de telefoon wordt geplaatst. Zal deze cameratechnologie worden toegepast bij de OnePlus 11 Pro?

OnePlus roterende camera smartphone vergroot foto- en video mogelijkheden

Eind 2020 heeft Shenzhen OnePlus Technology een patent aangevraagd in China voor een ‘Camera module and electronic equipment’. De documentatie werd in juni 2021 goedgekeurd en tevens ingediend bij de World Intellectual Property Office (WIPO) voor wereldwijde bescherming van de gepatenteerde technologie.

Het gaat om een OnePlus smartphone met één grote camera op de achterzijde. Het betreft een roterende camera, waarmee de gebruiker onder een unieke kijkhoek foto- en video-opnames kan maken.

Om de gepatenteerde technologie beter te visualiseren heeft grafisch designer Parvez Khan, aka Technizo Concept, voor LetsGoDigital een serie product renders gemaakt van deze unieke OnePlus camera smartphone. De 3D beelden zijn gemaakt op basis van de patentdocumentatie van OnePlus.

Roterende opname modus & Anti-shake systeem

De camera steekt slechts lichtelijk uit de behuizing. De camera draait om z’n eigen as, waardoor deze tijdens de rotatie ook niet verder uit de behuizing komt. Er worden meerdere magneten toegepast, die ervoor zorgen dat het camerasysteem 180˚ kan roteren. Hierdoor ontstaan verschillende nieuwe gebruikers-mogelijkheden.

Doordat de camera 180˚ kan draaien kan de gebruiker eenvoudig de compositie wijzigen, om vanuit moeilijke hoeken te fotograferen – zonder dat de fotograaf zich in de gekste posities hoeft te manoeuvreren. Het idee lijkt afkomstig te zijn van systeemcamera’s met een kantelbaar scherm.

De roterende camera maakt ook extra mogelijkheden op het gebied van videografie en panorama fotografie mogelijk. Om deze features mogelijk te maken zal OnePlus een speciale roterende opnamemodus ontwikkelen, zo staat in de documentatie omschreven. Details hieromtrent blijven helaas onbekend.

Afgezien van een roterende opnamemodus wordt deze unieke OnePlus smartphone ook voorzien van een normale opnamemodus. In de standaard modus zal de cameramodule in axiale richting kunnen schudden, waardoor deze fungeert als anti-shake systeem om onbedoelde cameratrillingen tegen te gaan.

Het lijkt om een soortgelijk beeldstabilisatiesysteem te gaan als de sensor-shift OIS van Apple, die debuteerde ten tijde van de iPhone 12 Pro Max en tevens terug te vinden is in de nieuwere iPhone 13 Pro en 13 Pro Max.

Het anti-shake systeem maakt ook een lange sluitertijd mogelijk, voor verbeterde mogelijkheden met betrekking tot avondfotografie en nachtfotografie. Ook bij het vastleggen van lichtstrepen of waterpartijen kan een lange sluitertijd uitkomst bieden.

De implementatie van camera’s in smartphones

De afgelopen jaren heeft de camerafunctionaliteit van smartphones een enorm toevlucht genomen. Er worden tegenwoordig standaard meerdere camera’s ingebouwd, met verschillende type lenzen om in uiteenlopende omstandigheden foto- en video-opnames te kunnen maken.

Toch zegt dit nog niets over de toekomst, want de integratie van meerdere lenzen brengt ook problemen met zich mee – ondanks dat fabrikanten inmiddels in staat zijn om eenvoudig van lens te wisselen tijdens het maken van een opname. Bovendien is niet iedereen te spreken over het uiterlijk van de huidige camerasystemen, deze wordt ten slotte steeds pompeuzer vormgegeven.

Sharp sloeg afgelopen jaar een nieuwe weg in met de Sharp Aquos R6. Deze smartphone is voorzien van één grote camera met een 1-inch beeldsensor. Door een grotere beeldsensor toe te passen kan de camera meer licht opvangen, waardoor de beeldkwaliteit van avond- en nachtopnames aanzienlijk wordt verbeterd. Ook vertonen de foto’s minder ruis.

Xiaomi patenteerde afgelopen jaar eveneens een 5G smartphone met één gigantische zoom camera. Uit dit nieuwe patent blijkt dat ook OnePlus de mogelijkheden onderzoekt om weer terug te gaan naar één camera, die alles in één biedt. Wanneer we deze trendommekeer kunnen verwachten is echter moeilijk te voorspellen. Daar kunnen maar zo meerdere jaren overheen gaan.

Sinds de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro werkt het bedrijf samen met de gerenommeerde Zweedse camerafabrikant Hasselblad om de beeldkwaliteit naar een hoger niveau te tillen. Dit was tevens de eerste smartphone van OnePlus met een tilt-shift functie – waarbij de lens kan kantelen en verschuiven om het focusgebied te veranderen, waardoor een prachtig diepteperspectief gecreëerd wordt.

De recent geïntroduceerde OnePlus 10 Pro beschikt over een 2de generatie Hasselblad camera, met verbeterde kleurkalibratie, een verbeterde Pro mode en een nieuwe Movie mode. Ook is de kijkhoek van de ultra-groothoeklens vergroot naar 150°, waardoor je nog meer kunt vastleggen.

Noemenswaardig is verder dat de OnePlus 10 Pro over één camera minder beschikt dan z’n voorganger – in plaats van een quad-camera is er ditmaal gekozen voor een triple-camera. De 2MP monochrome camera is komen te vervallen. Zal dat betekenen dat we inmiddels het maximum aantal camera’s hebben bereikt ? De tijd zal het moeten uitwijzen.

Duidelijk is wel dat OnePlus blijft inzetten op het verbeteren van de beeldkwaliteit en het creëren van nieuwe cameramogelijkheden met onze smartphone. Wat dat betreft kijken we nu al uit naar de volgend jaar verwachte OnePlus 11 serie.

Zover is het echter nog niet, eerst zal de OnePlus 10 Pro nog internationaal worden aangekondigd. In het voorjaar van 2022 zal de smartphone in Nederland verschijnen, zo staat inmiddels op de website van de fabrikant vermeld. Het is de eerste smartphone van het merk dat wordt aangedreven door de krachtige Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SoC. Noemenswaardig is verder de snellaadfunctionaliteit, die is verhoogd naar een maximaal laadvermogen van 80W.

OnePlus smartphones

OnePlus maakt grote veranderingen door, nadat afgelopen jaar bekend werd dat OnePlus en Oppo worden samengevoegd. OnePlus wordt een soort sub-merk van Oppo – beide merken maken onderdeel uit van de Chinese multinational BBK Electronics, waartoe ook Vivo, Realme en IQOO behoren.

OnePlus gaat onder z’n eigen naam verder, maar zal steeds meer technologie van Oppo integreren. Zo is de OnePlus 10 Pro uitgerust met SuperVooC en AirVooC oplaadtechnologie – voorheen werd dit Warp Charge technologie genoemd door OnePlus.

Ook de gebruikersinterface wordt aangepast. OxygenOS 12 bevat veel elementen van het ColorOS van Oppo. Veel OnePlus gebruikers zien deze ommezwaai niet zitten, doordat het OxygenOS erom bekend staat een redelijk pure Android ervaring te bieden – in tegenstelling tot ColorOS, waar veel meer wijzigingen in worden doorgevoerd.

In december is OnePlus begonnen met het uitrollen van de OxygenOS 12 interface, op basis van Android 12 op de OnePlus 9 en 9 Pro devices. Tussentijds moest de update worden stopgezet. Gebruikers maakte melding van verschillende technische problemen: het systeem liep vast, er was geen verbinding met mobiele netwerken, notificaties verschenen niet, het scherm vertoonde problemen, Google Chrome Auto-fill werkt niet naar behoren etc.

Hoewel de Android 12 update naderhand is hervat, valt de vernieuwde gebruikersinterface bij veel OnePlus gebruikers alsnog niet in de smaak – juist doordat er visueel zoveel is veranderd. De vraag is wat dit in de toekomst zal gaan betekenen.

Daar komt bij dat de telefoons van Oppo, OnePlus en Realme in toenemende mate op elkaar lijken, waardoor er weinig sprake is van onderscheidend vermogen. Vergelijk bijvoorbeeld eens de binnenkort verwachte OnePlus Nord 2 CE met de Oppo A96 – de similariteit is gigantisch.

OnePlus heeft de afgelopen jaren een sterke fan-community weten op te bouwen. Als het bedrijf in de toekomst wil blijven groeien zal het een manier moeten vinden om aan de wensen van deze fans tegemoet te komen. Want veel trouwe gebruikers overwegen nu om naar een ander merk over te stappen. Mogelijk kan OnePlus het tij nog keren, door innovatie te blijven bieden tegen een competitieve prijs.

