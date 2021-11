OnePlus Nord N20 5G smartphone Nieuwe mid-range smartphone van OnePlus op komst. Product renders van de Nord N20 tonen vernieuwd design. De meeste specs zijn ook al bekend.

Halverwege vorig jaar introduceerde OnePlus de Nord, de eerste mid-range smartphone van het merk sloeg direct goed aan. Naderhand werden de goedkopere Nord N10 5G en Nord N100 aangekondigd. Ondertussen heeft het bedrijf alweer verschillende nieuwe modellen aangekondigd. Het begon dit jaar met de OnePlus Nord CE en de Nord 200. Sinds halverwege dit jaar is ook de OnePlus Nord 2 verkrijgbaar en afgelopen week bracht OnePlus nog een Nord 2 Pac-Man Limited Edition uit. Eén model ontbreekt nog in dit lijstje; de OnePlus Nord N20.

Het gaat om de opvolger van de vorig jaar oktober uitgebrachte Nord N10. Binnen het OnePlus assortiment zal de Nord N20 tussen de Nord 2 en de Nord 200 worden gepositioneerd. Alle drie de modellen zijn 5G telefoons. De nieuwe middenklasser van OnePlus krijgt een vernieuwd design met een plat frame, zoals we kennen van de iPhone 13 serie.

OnePlus Nord N20 met AMOLED scherm

OnLeaks heeft nieuwe informatie over de OnePlus Nord N20 weten te bemachtigen, die zijn verwerkt in een serie product renders. De beelden zijn gepubliceerd door 91Mobiles, waardoor we inmiddels een goed beeld krijgen hoe de nieuwe N20 eruit komt te zien. Er is overigens een kleine kans dat dit toestel uiteindelijk onder een andere naam zal worden aangekondigd, namelijk de Nord CE2 5G.

De Android smartphone wordt uitgerust met een 6,43-inch display. Het betreft geen 2,5D curved display zoals we kennen van de Nord N10 5G. In plaats daarvan wordt er gekozen voor een hoekig ontwerp, zoals we de afgelopen twee jaar ook bij de iPhone modellen zien.

In tegenstelling tot z’n voorganger gaat het om een AMOLED display – in plaats van LCD. Ook wordt de OnePlus N20 naar verluidt uitgerust met een in-display vingerafdruksensor. In de linker bovenhoek wordt een punch-hole selfiecamera geïntegreerd. Vermoedelijk betreft het een 16 megapixel front-camera.

De achterzijde herbergt een drievoudige camera, waarvan twee grote en één relatief kleine sensor. Het camerasysteem wordt ondersteunt middels een LED-flitser. Waarschijnlijk wordt de Nord N20 5G uitgerust met een 48 megapixel groothoekcamera en een 2 megapixel dieptecamera. De resolutie van de derde camera blijft vooralsnog onbekend. 91Mobiles zegt dat het om een 2MP exemplaar zou gaan, daarvoor lijkt de camera echter te groot zijn vormgegeven.

Krachtige 5G smartphone met 3.5mm jack

De nieuwe OnePlus smartphone zal waarschijnlijk worden aangedreven door de krachtige Snapdragon 695 5G SoC. Het voorgaande model werd voorzien van 6GB RAM en 128GB ROM. Mogelijkerwijs dat OnePlus voor dezelfde geheugenconfiguratie kiest.

De aan- uitknop wordt aan de rechterzijde gesitueerd. De volumetoetsen en de simkaarthouder zijn aan de linkerzijde te vinden. Verder bevinden zich aan de onderzijde een 3.5mm audio-aansluiting, een USB Type-C aansluiting, een microfoon en een speaker. Aan de bovenzijde is nog een extra microfoon geplaatst voor ruisonderdrukking. Verder is op de achterzijde het OnePlus-logo zichtbaar.

De OnePlus Nord N20 telefoon zal in twee kleuren arriveren: grijs en paars. Deze kleurstellingen worden tevens in de productafbeeldingen uitgebeeld. De nieuwe mid-range smartphone wordt binnenkort verwacht. Over de prijs is nog geen informatie bekend. De Nord N10 ging voor €350 in de verkoop.

Komend jaar zal ook de high-end OnePlus 10 serie verschijnen, onlangs verschenen de eerste beelden van de OnePlus 10 Pro al online.