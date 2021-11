OnePlus Nord 2 Pac-Man Limited Edition OnePlus brengt een Limited Edition uit van de populaire Nord 2 smartphone, in teken van het legendarische spel Pac-Man. Met aangepast design en software.

De in juli uitgebrachte OnePlus Nord 2 behoort tot de meest populaire mid-range smartphones van het moment. De 6,4” smartphone beschikt over een goede camera, een krachtige processor en een grote batterij. Bovendien biedt het toestel veel waar voor je geld. De Chinese fabrikant komt nu met een speciale Limited Edition uitvoering, genaamd de Nord 2 x Pac-Man editie.

Zoals de naam al doet vermoeden brengt OnePlus met de Nord 2 Pac-Man editie een ode aan het legendarische spel Pac-Man, dat de wereld van gaming openstelde voor een breder publiek. De Limited Edition bevat dezelfde specs en functies als de reguliere Nord 2, wel is de software aangepast. Daarnaast is de Pac-Man telefoon van OnePlus uniek in zijn kleur, materiaal en afwerking (CMF).

OnePlus Limited Edition in teken van Pac-Man

De OnePlus Nord 2 Pac-Man smartphone wordt geleverd met een vernieuwde back-cover met een dual-layer ontwerp met fosforescerende inkt op de binnenste laag. Hierdoor kan het toestel oplichten in het donker en het bekende doolhof van het Pac-Man spel projecteren.

Deze unieke Limited Edition draait op het Android 11 OS, in combinatie met de OxygenOS interface – met een duidelijke knipoog naar Pac-Man. De software van deze OnePlus smartphone is volledig aangepast, door het invoegen van games, challenges en tal van exclusieve (en verborgen) branded content – met elementen die je zelf kunt ontgrendelen.

Ben jij erg goed in het spelletje Pac Man? Dan moet je zeker mee doen met de winactie. Als je lid bent van de OnePlus community kun je de Nord 2 x Pac Man editie winnen, ga naar de actie website en laat je game kunsten zien. Wie weet ben jij straks de gelukkige winnaar van deze bijzonder telefoon.

De OnePlus Nord 2 x Pac-Man Edition zal verkrijgbaar zijn met 12GB RAM en 256GB ROM. De prijs van de 5G telefoon is vastgesteld op €530. Details omtrent de verkrijgbaarheid worden binnenkort bekendgemaakt.

Ter vergelijking, de Nord 2 5G is verkrijgbaar voor een vanaf prijs van € 400 (8GB/128GB). Voor de variant met 12GB / 256GB betaal je € 500. Standaard wordt er een 65W oplader meegeleverd, evenals een USB-A-to-C kabel. Daarnaast vind je in de verkoopverpakking een transparant telefoonhoesje, om het toestel optimaal te kunnen beschermen terwijl je tegelijkertijd van het stijlvolle design kunt blijven genieten.

OnePlus Nord 2 Specs & Kenmerken

Aangaande de specificaties, de OnePlus Nord 2 beschikt over een helder 6,43″ Full HD+ Super AMOLED display met een 90Hz refresh-rate. De vingerafdruksensor is onder het scherm geplaatst. Verder is de telefoon voorzien van een 32MP selfie-camera.

Op de achterzijde is een drievoudige camera geplaatst, bestaande uit een 50MP groothoekcamera, een 8MP ultra-groothoekcamera en een 2MP mono-lens. Video’s kunnen in 4K resolutie @ 30fps worden opgenomen.

De smartphone wordt aangedreven door de krachtige MediaTek Dimensity 1200 AI. Verder beschikt de telefoon over dubbele stereoluidsprekers. De Nord 2 wordt uitgerust met een 4.500 mAh batterij met ondersteuning voor 65W opladen.