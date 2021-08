Samsung SmartView+ app voor Galaxy smartphones Samsung ontwikkelt vernieuwde SmartView app om Galaxy smartphones te verbinden met een televisie, voor het streamen van multimedia content.

De Smart View functie met bijbehorende app werd in 2011 gelanceerd en stelt gebruikers in staat om een Samsung telefoon te koppelen aan een TV. Zo kun je de smartphone inzetten als digitale afstandsbediening. Hoewel de service nog altijd bestaat werd de bijbehorende app afgelopen jaar uit de Google Play Store en Apple App Store gehaald. Als alternatief kunnen gebruikers de Samsung SmartThings app gebruiken, zo stelde de Zuid-Koreaanse fabrikant destijds.

Samsung SmartView Plus app voor Galaxy smartphones

Desondanks lijkt Samsung deze applicatie nieuw leven in te willen blazen. Op 5 augustus 2021 heeft Samsung Electronics een trademark ingediend in Zuid-Korea bij de Korean Intellectual Property Office (KIPO) voor de benaming SmartView+. De aanvraag is gecategoriseerd als Class 9 met de volgende omschrijving:

Samsung SmartView+ trademark description: Computer application software for transmitting videos, movies, pictures, images, text, photos, games, user-generated content, audio content, and information from a mobile phone or a computer to a television, electronic blackboard or digital signage via the Internet and other communications networks)

Uit de omschrijving valt op te maken dat het om een smartphone app gaat waarmee het mogelijk moet worden om multimedia content -zoals muziek, video’s en foto’s- te streamen naar een TV.

Het ‘+‘ teken lijkt erop te duiden dat de applicatie meer mogelijkheden zal bieden dan voorheen. Zo moet het met de nieuwe app ook mogelijk worden om een playlist met muziek of video’s te delen. Ook opvallend is dat Samsung de benaming ditmaal aan elkaar heeft geschreven, terwijl de service voorheen ‘Smart View’ werd genoemd. Door het aan elkaar te schrijven past de benaming beter bij andere services zoals SmartThings.

Het blijft vooralsnog onduidelijk wanneer SmartView Plus officieel zal worden aangekondigd, het is zeker niet ondenkbaar dat we hier komende woensdag meer over te horen krijgen op het moment dat de Galaxy Z Flip 3 en Galaxy Z Fold 3 officieel worden aangekondigd. Ten slotte zet Samsung tegenwoordig hoog in op een ecosysteem waarbij meerdere producten van het merk naadloos met elkaar samenwerken.

Bekijk hier de aanvraag voor Samsung SmartView+.