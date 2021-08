Samsung Unpacked 2021: Galaxy Referral Program update Samsung zal tijdens Galaxy Unpacked mogelijk een vernieuwd Galaxy Referral Program onthullen, om de verkoop van de nieuwe modellen te stimuleren.

Daarnaast lijkt Samsung haar Referral Program uit te willen breiden. Door een account aan te maken na je aankoop, ontvang je een referral code die je aan een vriend kunt geven. Je vriend krijgt vervolgens 5% korting op zijn aankoop en jij ontvangt hiervoor rewards punten, die je kunt inzetten voor directe korting via de Samsung webshop. een win-win situatie, aldus Samsung.

Een nieuwe trademark aanvraag doet het vermoeden rijzen dat Samsung haar bestaande Referral Program van naam wil wijzigen en mogelijk ook wil uitbreiden.

Op 2 en 3 augustus 2021 heeft Samsung Electronics een trademark aanvraag ingediend in Zuid-Korea bij de Korean Intellectual Property Office (KIPO) en in Australië bij de Intellectual Property Australia (IP Australia). Het gaat om de naam ‘Galaxy Referral’. De aanvraag is gecategoriseerd als Class 9 / 35 met de volgende omschrijving.

Samsung Galaxy Referral trademark description: Downloadable software for providing information to consumers, namely, merchant offers and discounts, loyalty programs, benefits and recommendations relating to smart phones, smart watches, tablet computers, mobile computers, ear buds, headphones, audio speakers, smart tags and accessories for aforementioned goods

Uit de omschrijving valt op te maken dat het gaat om een soortgelijk referral program als Samsung reeds heeft opgezet. Het is echter voor het eerst dat hier de benaming ‘Galaxy’ tussen wordt gezet. Momenteel wordt er via de website van de fabrikant verwezen naar het ‘Samsung Referral Program’.

Het is uiteraard mogelijk dat Samsung alleen de naam wijzigt, om zo meer aansluiting te vinden bij de Galaxy productreeks. Het is echter ook goed mogelijk dat het Referral programma wordt uitgebreid. Denk bijvoorbeeld aan het ontvangen van extra punten/kortingen bij het aanbrengen van meerdere vrienden.

Tegenvallende verkoopresultaten Samsung

Samsung zal in ieder geval alles op alles zetten om positieve verkoopresultaten te behalen met de nieuwe Galaxy Z opvouwbare smartphones en natuurlijk ook met de nieuwe smartwatches – de Watch 4 serie worden de eerste slimme horloges van Samsung die op Google Wear OS draaien.

De verkoopresultaten van de Galaxy S smartphones nemen al geruime tijd af, wat uiteraard voor de nodige kopzorgen leidt bij de Zuid-Koreaanse fabrikant. Hoewel de verkoop van de begin 2021 gelanceerde Galaxy S21 serie in eerste instantie beter leek te verlopen dan die van de Galaxy S20 serie, zijn de sales cijfers van de eerste 6 maanden na de release beduidend slechter dan bij voorgaande modellen. Het gaat om een afname van 20% ten opzichte van de S20 line-up en een afname van maar liefst 47% ten opzichte van de S10 serie – zo meldde Ice Universe eerder deze week via Twitter.

Volgens het Koreaanse nieuwsmedium Naver zijn de Galaxy S21 verkopen zelfs het slechtst in 10 jaar tijd. Daarmee staat de ‘Global Nr. 1’ notering op het spel, zo vervolgt de website. Het Chinese Xiaomi laat juist een enorme groei zien. Uit een grafiek van Counterpoint blijkt dat Xiaomi in april 2021 hogere verkoopaantallen wist te behalen dan concurrent Samsung.

Dit alles zal Samsung ertoe bewegen om nieuwe mogelijkheden te schapen, om de sales op te drijven. Het is goed mogelijk dat het nieuwe Samsung Galaxy Referral program hier onderdeel van wordt. Net zoals Samsung ditmaal ook extra accessoires zal uitbrengen voor de opvouwbare modellen. Of dit genoeg is, dat zal de tijd moeten uitwijzen.

Op woensdag 11 augustus zal het Galaxy Unpacked evenement om 16:00 van start gaat. Op dat moment zal Samsung alle details uit de doeken doen. Vermoedelijk wordt het vanaf vrijdag 13 augustus 2021 mogelijk om een pre-order te plaatsen voor de nieuwe producten.

Bekijk hier de Zuid-Koreaanse aanvraag voor Samsung Galaxy Referral en Galaxy Referral in Australië.