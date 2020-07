Xiaomi smartphone met ingebouwde wireless headset Xiaomi patenteert een full screen smartphone met een under-screen camera én een compartiment om je draadloze oordopjes in op te kunnen bergen.

De Chinese smartphonefabrikant Xiaomi legt met regelmaat nieuwe designs vast voor toekomstige smartphone ontwerpen. Sommige van deze ontwerpen zien er bijzonder futuristisch uit, zo schreven we afgelopen week nog over een Xiaomi Mi Mix smartphone met een dual display en een AI Super Zoom camera. Soms komen we echter ook designs tegen waarbij bepaalde functies onbekend blijven. Zo kon je vorige maand op LetsGoDigital lezen over een onbekende Xiaomi telefoon met een zeer mysterieuze bovenzijde.

Bovenop het toestel waren twee rondjes geplaatst, de functie hiervan bleef echter onbekend. Destijds suggereerden we dat het zou kunnen gaan om een camerasysteem of een speaker. Inmiddels is er nieuwe informatie tot ons gekomen, die de functie van de mysterieuze rondjes verklaard.

Xiaomi smartphone met compartiment voor draadloze oordopjes

Onze initiële publicatie was gebaseerd op een design patent dat Bejing Xiaomi Mobile Software in China had aangevraagd. Ditmaal heeft het bedrijf aanvullende informatie vastgelegd bij The Hague International Design System, onderdeel van de WIPO (World Intellectual Property Office).

Het gaat om een tweetal patenten, in de eerste wordt het telefoonontwerp getoond, de tweede geeft inzicht in een extra accessoire. De documentatie werd begin dit jaar ingediend en is op 24 juli 2020 gepubliceerd in The Hague Bulletin. Het betreft opnieuw een design patent met een summiere beschrijving, desalniettemin biedt de omschrijving ditmaal wel meer duidelijkheid.

Xiaomi patent description I : The title of this design is “Mobile phone”; the product incorporating the design is mainly used for communication, games, musical playing, information display and/or operating program; there are two holes in the top portion of a mobile phone, which can be used to place earphones.

Xiaomi patent description II : The title of this design product is”Earphone”; the product incorporating the design is mainly used for wearing inside ears to transmit an audio; the essential features of the design application involve the shape.

De twee mysterieuze rondjes zijn dus uitneembare oordopjes! Xiaomi lijkt kans te zien om een cilindrische schaft aan te brengen aan de bovenzijde van de behuizing, die dient als opslagcompartiment voor de tweetal draadloze oordopjes. Je zou het kunnen vergelijken met het S Pen compartiment voor de Samsung Galaxy Note smartphones.

Ditmaal herbergt de telefoon echter geen stylus, maar een wireless headset. Handig, want zo hoef je de draadloze oortjes niet meer fysiek met je mee te dragen. Maak je geen gebruik van de headset, dan berg je ze eenvoudig op in de behuizing van de telefoon.

Uniek aan deze oordopjes is de mogelijkheid om de kop te draaien. Wanneer de oordopjes in het compartiment zijn opgeborgen wijst de speaker naar boven. Vervolgens kun je de oordopjes ietsje uit de behuizing laten steken, mogelijk dat ze zodanig ook kunnen dienen als telefoonspeaker.

Daarnaast is het mogelijk om de oortjes geheel uit de behuizing te halen. Doordat je de kop helemaal kunt draaien kun je ze eenvoudig in je oor steken. Qua design hebben de oortjes ook wel wat weg van de bestaande Xiaomi Mi True wireless oortjes.

Helaas biedt het patent geen verdere informatie aangaande de functies, hoogstwaarschijnlijk zullen de oortjes middels Bluetooth verbonden kunnen worden. Vermoedelijk zal er ook een ruisonderdrukking-systeem worden ingebouwd, om een betere geluidskwaliteit te kunnen leveren in lawaaierige omgevingen.

Of Xiaomi daadwerkelijk voornemens is om een smartphone uit te brengen met een ingebouwde headset blijft vooralsnog onduidelijk. Tenslotte zitten er ook een aantal nadelen aan zo’n constructie. Je kunt je voorstellen dat een dergelijk compartiment veel ruimte vergt in de toch al compacte behuizing. Zodoende zullen andere benodigde componenten verplaatst moeten worden en/of vervangen moeten worden voor kleinere onderdelen. Dit brengt natuurlijk extra ontwikkelkosten met zich mee.

Een ander vraagstuk is de hygiëne. Aangezien je de oortjes in je oor stopt kan hier oorsmeer aan komen te zitten. Vervolgens dien je ze wel weer in je telefoon op te bergen. Eenmaal in het toestel opgeborgen kan er stof en ander vuil op de naar boven gerichte speaker komen, welke je vervolgens wel weer in je oor dient te stoppen. Hoe dan ook, het is een erg innovatief design.

Xiaomi telefoon met digitale camera onder het scherm

De telefoon zelf beschikt over een brede metalen en/of aluminium frame, hierdoor heeft het design veel weg van een Apple iPhone. De schermranden zijn zeer minimaal gehouden, het betreft een full screen smartphone zonder inkeping. We zien ook geen front-camera, zodoende dat onze eerste gedachte ook uitging naar een camerasysteem. Nu echter duidelijk is geworden dat de twee rondjes oordopjes blijken te zijn lijkt het veilig om aan te nemen dat deze Xiaomi smartphone over een under-screen selfiecamera zal beschikken.

Halverwege vorig jaar maakte Xiaomi reeds kenbaar dergelijke cameratechnologie in ontwikkeling te hebben. Vooralsnog zijn er echter geen smartphones verkrijgbaar met een front-camera die geheel onder het scherm is verwerkt. De beeldkwaliteit zou nog te wensen overlaten. Desalniettemin worden de eerste telefoon modellen met een under-screen camera eind dit jaar / begin 2021 verwacht.

