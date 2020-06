Xiaomi smartphone met iPhone design en mysterieuze camera Het Chinese Xiaomi patenteert een iPhone-achtige smartphone met een prachtig randloos scherm en een zeer opmerkelijke en mysterieuze bovenzijde.

De afgelopen jaren heeft Xiaomi haar positie op de wereldwijde smartphonemarkt aanzienlijk weten te verstevigen. Vooral in Oost- en Zuid-Europa vinden de Xiaomi smartphones gretig aftrek. De toestellen zijn doorgaans erg gunstig geprijsd en hebben een modern uiterlijk. Bovendien biedt het Chinese merk inmiddels een uitgebreid assortiment aan telefoonmodellen, om zo elk type consument te kunnen bedienen.

Xiaomi legt met regelmaat patenten vast van opmerkelijke smartphone ontwerpen. Zo rapporteerde LetsGoDigital vorig jaar over een Xiaomi smartphone model met een omgekeerde notch. Ook kwamen we al eens een Xiaomi smartphone met een zonnepaneel op de achterzijde tegen. Vorige week rapporteerde we ook nog over een Xiaomi vouwtelefoon die veel gelijkenissen heeft met de Huawei Mate Xs. Ditmaal zijn we opnieuw een zeer bijzonder ontwerp tegengekomen van de Chinese fabrikant.

Xiaomi telefoon met mysterieuze pop-up camera

Het betreft een designpatent dat in augustus 2019 is aangevraagd door Beijing Xiaomi Mobile Software bij de CNIPA (China National Intellectual Property Administration). Op 5 juni 2020 werd de documentatie gepubliceerd, inclusief een 8-tal productafbeeldingen van een niet eerder vertoonde Xiaomi smartphone.

De rechthoekig vormgegeven frame rand doet direct denken aan een Apple iPhone. Wel heeft Xiaomi z’n eigen touch gegeven aan dit design. Zo zien we een randloos scherm, zonder notch of punch-hole camera. De achterzijde biedt plaats voor een verticaal geplaatst camerasysteem, die in de linker bovenhoek gepositioneerd is. Vermoedelijk herbergt deze drie cameralenzen, hoewel dit niet verder gespecificeerd staat.

Het is echter de bovenzijde van deze Xiaomi smartphone die onze interesse wekt. Hierop zijn namelijk twee opmerkelijke rondjes te zien, één aan de linkerkant en één aan de rechterkant. Uit de patentafbeeldingen blijkt dat deze rondjes ook een stukje uit de behuizing kunnen komen – als een soort van pop-up systeem. Helaas wordt uit de summiere patentomschrijving niet duidelijk waar deze rondjes voor dienen.

Onze gedachte gaat al snel uit naar een camerasysteem, mogelijk zelfs een 360-graden camera – kijkende naar de positionering ervan. Tenslotte is er aan de voorzijde helemaal geen camera zichtbaar. Als alternatief zou dit toestel natuurlijk over een under-screen camera kunnen beschikken, Xiaomi heeft reeds laten weten zo’n telefoonmodel in ontwikkeling te hebben. Maar daarmee zou het vraagstuk rondom de twee rondjes natuurlijk nog niet zijn opgelost. Het is ook nog mogelijk dat het speakers zijn, hoewel ik geen reden kan bedenken om hier een pop-up systeem voor te gebruiken.

Verder zijn er aan weerszijde van het toestel bedieningsknoppen aangebracht. Behalve een power-knop en volumetoetsen is er nóg een knop zichtbaar. De functie van deze knop blijft helaas onbekend. Het ligt voor de hand dat deze gerelateerd is aan de twee mysterieuze rondjes. Zo zou deze knop bijvoorbeeld kunnen dienen als record-knop.

Het is in ieder geval een zeer uniek ontwerp dat we niet eerder zijn tegengekomen. Mocht Xiaomi inderdaad een smartphone willen uitbrengen met een ingebouwde 360-graden camera, dan is het bedrijf niet meer de eerste. In 2017 werd de ProTruly Darling geïntroduceerd tijdens de Mobile World Congress (MWC). Dit Chinese toestel beschikte ook over een ingebouwde 360-graden camera, waarmee gebruikers ook virtual reality (VR) video’s kunnen opnemen.

Bekijk hier het patent van de mysterieuze Xiaomi smartphone.