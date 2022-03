Samsung Galaxy A73 De Galaxy A73 5G wordt de meest geavanceerde Samsung A-serie smartphone. Met snelle SoC, hogere refresh-rate, maar een minder veelzijdige quad-camera.

Toon pagina inhoud

Samsung heeft dit jaar al verschillende smartphone modellen geïntroduceerd. Het begon met de langverwachte Galaxy S21 FE, gevolgd door de high-end Galaxy S22 serie. Eerder deze maand werden ook de eerste budget A-serie en M-serie toestellen aangekondigd, denk aan de Galaxy A13, de A23, M23 en de M33. Het is nu wachten op de mid-range modellen binnen de A-serie. Eerst worden de Galaxy A33 en de Galaxy A53 verwacht. Tot slot wordt er ook nog de Galaxy A73 verwacht, als meest geavanceerde A-serie smartphone.

De afgelopen weken en maanden is er meermaals nieuws online verschenen omtrent de verwachte Samsung A73. In tegenstelling tot z’n voorganger zal het 2022 model ook ondersteuning bieden voor het 5G mobiele internet netwerk. Ook het camerasysteem wordt herzien, de refresh-rate wordt verhoogd, de processor wordt krachtiger en de software wordt vernieuwd.

In november 2021 publiceerde LetsGoDigital reeds een serie renders van de Galaxy A73 gemaakt door Parvez Khan, aka Technizo Concept. In de tussentijd zijn ook de eerste officiële productafbeeldingen online verschenen, waaruit blijkt dat het concept design van Technizo Concept zeer dicht bij de realiteit ligt.

Samsung Galaxy A73 5G met herkenbaar design

Samsung zal het nieuwe topmodel binnen de A-serie uitrusten met een groot 6,7-inch AMOLED display met een Full HD+ resolutie. De refresh-rate wordt verhoogd van 90Hz naar 120Hz. De hogere verversingsfrequentie draagt bij aan een betere scroll-ervaring, ook bij bewegende beelden, zoals het bekijken van video’s of het spelen van een mobiele game komt de hoge refresh-rate goed van pas.

Net als z’n voorganger krijgt de nieuwe A-serie smartphone een kunststof behuizing met IP67 certificering – oftewel de telefoon is stof- en waterdicht. Je kunt de telefoon gedurende maximaal 30 minuten tot 1 meter diep onderwater dompelen. De vingerafdruksensor wordt onder het scherm geplaatst. Er wordt een klein ponsgat gemaakt voor de selfiecamera. Het betreft een 32 megapixel front-camera. Deze blijft onveranderd ten opzichte van de A72 4G. Het camerasysteem op de achterzijde wordt wel herzien, hier komen we nog op terug.

De linkerzijde van de telefoon blijft vrij van knoppen en aansluitingen. Alle knoppen worden aan de rechterzijde gesitueerd. Met bovenaan de volumetoetsen en direct daaronder de power-knop. Via de onderzijde is het simkaart compartiment toegankelijk. Ook is hier een speaker geplaatst, evenals een microfoon en een USB Type-C poort.

Het voorgaande model beschikte reeds over stereo speakers. Verwacht wordt dat ook de A73 een fantastische geluidservaring biedt. Opvallend genoeg besluit Samsung dit jaar om de mid-range A-serie modellen niet langer te voorzien van een 3.5mm koptelefoonaansluiting. De geliefde koptelefoonaansluiting wordt al langer achterwege gelaten bij de S-serie modellen. Nu moeten ook de A-serie modellen eraan geloven. Uiteraard blijft het wel mogelijk om Bluetooth oortjes te gebruiken – zoals de Galaxy Buds 2.

Quad-camera zonder telelens

Op de achterzijde wordt een viervoudige camera met flitser gepositioneerd. Lange tijd werd gedacht en gehoopt dat de hoofdcamera zou worden vervangen voor een 108MP exemplaar. Meerdere bronnen, waaronder uit Zuid-Koreaanse The Elec maakte melding dat de A73 de eerste A-serie telefoon wordt met een 108 megapixel hoofdcamera. Echter, naarmate de introductie dichterbij komt wordt duidelijk dat hier geen sprake van zal zijn.

De Samsung Galaxy A73 wordt uitgerust met een 64MP groothoekcamera (f/1.8) met OIS, een 12 megapixel ultra-groothoekcamera (f/2.2), een 5 megapixel macro camera (f/2.4) en een 5 megapixel dieptecamera. Tot slot wordt de quad-camera ondersteunt middels een LED flitser.

Dat betekent dat de hoofdcamera onveranderd blijft. Daar komt bij dat de 8MP telefoto camera komt te vervallen. Daarvoor in de plaats wordt een 5MP dieptecamera toegepast. Erg jammer, want dat betekent dat het nieuwe model geen 3x optische zoom en 10x digitale zoom functie meer zal bieden.

Velen hoopten dat de Samsung A73 een beter camerasysteem krijgt als de Samsung Galaxy S21 FE. Hier lijkt echter geen sprake van te zijn, aangezien de S21 FE wél over een 8MP telelens beschikt, wat het camerasysteem beduidend veelzijdiger maakt. Hoewel de A73 over één camera extra beschikt zullen de 5MP macrocamera en 5MP dieptecamera weinig toegevoegde waarde bieden.

Qualcomm Snapdragon 778G en Android 12 OS

Hoewel het camerasysteem minder veelzijdig en geavanceerd wordt als in eerste instantie gedacht, krijgt de A73 wel een ander voordeel: een krachtige processor. Lange tijd werd gedacht dat de Samsung A73 5G (SM-A736B) wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 750G chipset – die ook in de Galaxy A52 5G is toegepast.

Uit een recente Geekbench 5 test is echter gebleken dat het nieuwe topmodel binnen de A-serie wordt uitgerust met de extra krachtige Snapdragon 778G. Deze SoC wordt ook toegepast in de veelgeprezen Galaxy A52s en biedt goede prestaties. Het gaat om een 6nm chipset met een octa-core CPU bestaande uit één 2,4Ghz Cortex A78 core (2,4Ghz), drie 2,2Ghz Cortex A78 cores en vier 1,9Ghz Cortex-A55 cores.

Deze chipset beschikt tevens over een geïntegreerde 5G modem, om gebruik te kunnen maken van het 5G netwerk. De A73 wordt samen met de A52s de meeste krachtige Galaxy A-serie smartphone. Samsung zal meerdere geheugenvarianten uitbrengen. Standaard zal de A73 over 6GB / 128GB geheugen beschikken, daarnaast wordt er een extra geavanceerde variant verwacht met 8GB / 256GB.

De Samsung Galaxy A73 wordt niet alleen uitgerust met een snellere chipset, het toestel wordt ook voorzien van de nieuwste software. Het gaat om Android 12 in combinatie met One UI 4.1. Samsung heeft vorige maand aangekondigd de high-end modellen van het merk voortaan te voorzien van 4 jaar Android OS updates en 5 jaar beveiligingsupdates.

Destijds werd al te kennen gegeven dat dit ook voor enkele A-serie modellen zal gelden. Logischerwijs zal ook de A73, als meest geavanceerde A-serie smartphone, gaan profiteren van het nieuwe updatebeleid. Hierdoor kunnen gebruikers langer profiteren van de nieuwste functies en blijven ze langer beschermt tegen gevaren van buiten.

Lange accuduur en 25W snelladen

Samsung zal de Galaxy A73 hoogstwaarschijnlijk voorzien van een 5.000 mAh batterij. Dat betekent dat de accucapaciteit gelijk blijft aan vorig jaar. De A72 biedt, mede dankzij Adaptive Power Saving technologie, een goede accuduur van zo’n twee dagen. Daarmee weet Samsung de concurrentie te overtroeven. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat het nieuwe model opnieuw een zeer goede batterijduur zal leveren.

Het toestel zal opnieuw ondersteuning bieden voor 25W Super Fast Charging. Het blijft echter nog even de vraag of Samsung nog een oplader zal meeleveren. Bij de in 2021 gelanceerde A72 wordt nog wel een oplader inbegrepen in de verkoopverpakking. Bij de Galaxy S21 / S22 devices en de Galaxy Tab S8 serie is dit echter niet meer het geval.

Samsung heeft reeds aangegeven dit beleid de komende periode uit te willen breiden, om zodoende het milieu te ontzien. Het is dan ook zeker niet ondenkbaar dat de A73 zonder oplader wordt geleverd. Een USB Type-C kabel zal nog wel worden inbegrepen. Draadloos opladen zal overigens niet worden ondersteunt.

Samsung biedt verschillende 25W adapters aan als optionele accessoire. Je kunt kiezen voor een 25W Travel Adapter (EP-TA800NBEGEU) die verkrijgbaar is voor € 18. Daarnaast is er een PD Wall Charger (EP-TA800XBEGWW) beschikbaar, deze kun je kopen voor € 25. Het prijsverschil zit hem met name in de wel/niet meegeleverde USB-C kabel. Bij alle toestellen die Samsung zonder oplader levert wordt echter nog wel een USB Type-C kabel meegeleverd. Zodoende kun je voor de goedkope variant kiezen, zonder dat dit ten koste gaat van de functionaliteit.

Samsung Galaxy A73 kopen

Inmiddels is er al erg veel bekend aangaande de binnenkort verwachte Galaxy A33, A53 en A73. Afgelopen jaar werden de Samsung A52 en A72 gelijktijdig geïntroduceerd, beide toestellen zijn in maart 2021 aangekondigd. De Galaxy A32 was toen al beschikbaar, het 5G model werd in januari aangekondigd, gevolgd door de 4G variant in februari.

Dit jaar lijkt Samsung er een iets andere strategie op los te laten. Het lijkt er sterk op dat Samsung er ditmaal de voorkeur aan geeft om de A33 / A53 gelijktijdig aan te kondigen. Aankomende donderdag, 17 maart 2022, worden deze A-serie modellen verwacht. Er is een reële kans dat de Samsung A73 nog enkele weken langer op zich zal laten wachten. Volgens de geruchten liggen de aanhoudende chiptekorten hieraan ten grondslag. Bovendien kan er op deze wijze een betere spreiding plaatsvinden met de S21 FE, die relatief laat is uitgebracht.

Over de adviesprijs is nog weinig informatie bekend. Desondanks kan z’n voorganger al wel enige informatie verschaffen omtrent de prijsrange. De Samsung Galaxy A72 4G werd voor €450 in de markt gezet. De later geïntroduceerde Galaxy A52s 5G kreeg dezelfde adviesprijs.

De kans is groot dat de A73 iets duurder wordt dan z’n voorganger, mede gezien het nieuwe model over een sterk verbeterde SoC met 5G support zal beschikken. Zodoende acht ik het aannemelijk dat de Galaxy A73 voor pak ‘m beet €500 in de markt wordt gezet. Daarmee is het toestel alsnog aanzienlijk goedkoper dan de Galaxy S21 FE, die in januari 2022 werd uitgebracht voor € 750.

Note to publishers : The product renders of the Samsung Galaxy A73 5G are created by graphic designer Parvez Khan – aka Technizo Concept on behalf of LetsGoDigital. This product is not yet for sale. You can use the copyrighted images for your own website, YouTube and/or social media channels, please be so respectful to include a clickable source link into your publication.