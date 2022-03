Samsung Galaxy A13 De Galaxy A13 is een goedkope Samsung telefoon met een scherp display, een grote accu, een 4G chipset, Android 12 en lange softwareondersteuning.

Samsung heeft stilletjes een viertal nieuwe smartphones aangekondigd. Het gaat om twee A-serie modellen: de Samsung Galaxy A13 en de Galaxy A23. Daarnaast zijn er twee M-serie telefoons gepresenteerd, de Galaxy M23 en de Galaxy M33. In deze publicatie beperken we ons tot de A13 – dit is het duurdere broertje van de in november aangekondigde Galaxy A03 en vooralsnog het enige model dat ook officieel door Samsung Nederland is geïntroduceerd.

De Galaxy A13 is een budget telefoon met een 6,6” scherm en een grote capaciteit batterij. Het toestel draait op het nieuwe Android 12 OS.Samsung heeft zowel een 4G als 5G model uitgebracht. In Nederland wordt echter uitsluitend het 4G model gevoerd – die overigens over betere specs beschikt dan de 5G variant.

Zoek je een betaalbare 5G telefoon? Dan kan de gelijktijdig geïntroduceerde Galaxy M23 uitkomst bieden, evenals de Galaxy A33 – laatstgenoemde smartphone wordt naar verwachting eind deze maand officieel gepresenteerd. Dit wordt tevens de goedkoopste Samsung telefoon met een AMOLED display.

Samsung A13 met scherp display

Het nieuwe budgetmodel wordt uitgerust met een 6,6-inch LCD TFT display met een Full HD+ resolutie (1080×1980 pixels). De displayresolutie is een belangrijk voordeel ten opzichte van het voorgaande model – de Galaxy A12 beschikt namelijk over een HD+ display. Het vernieuwde scherm is scherper, helderder en heeft een pixeldichtheid van 401 ppi.

De display wordt beschermt tegen krassen en stoten dankzij de toepassing van Corning Gorilla Glass 5. Er is een v-vormige uitsparing gemaakt voor de front-camera. Voor het maken van selfies en het voeren van videogesprekken is er een 8 megapixel beeldsensor ingezet, met een f/2.2 groothoeklens. Met deze camera kun je acceptabele zelfportretten maken.

De vingerafdrukscanner is aan de zijkant in de power-knop verwerkt. Uiteraard is het ook mogelijk om een pincode of veegpatroon in te stellen. Er zijn dan ook meer dan voldoende mogelijkheden voorhanden om je telefoon te kunnen vergrendelen.

De Samsung A13 wordt aangedreven door een 8nm octa-core Exynos 850 processor. Dit is niet de snelste processor, we hebben het dan ook over een budget telefoon in de prijscategorie van €200. Deze SoC biedt ondersteuning voor het 4G LTE netwerk. Standaard wordt er 4GB RAM / 64GB opslaggeheugen ingebouwd. Daarnaast wordt er een extra geavanceerde variant uitgebracht met 4GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen.

Android 12 telefoon

De Samsung Galaxy A13 draait op Android 12 in combinatie met de One UI 4.1 interface. Samsung biedt gegarandeerd 3 jaar Android OS updates en 4 jaar beveiligingsupdates. Dat betekent dat de A13 een jaar langer kan profiteren van de nieuwste software dan z’n voorganger. Geen enkele andere Android telefoonfabrikant biedt zo’n lange software ondersteuning voor z’n budgetmodellen. De duurdere Galaxy modellen kunnen tegenwoordig zelfs rekenen op 4 jaar Android OS updates en 5 jaar beveiligingsupdates.

Op de achterzijde is een quad-camera geplaatst. Deze heeft een nieuw design, ook is de beeldsensor van de hoofdcamera vernieuwd Het gaat om een 50 megapixel groothoekcamera (f/1.8), een 5 megapixel ultra-groothoekcamera (f/2.2), een 2 megapixel dieptecamera (f/2.4) en een 2 megapixel macrocamera (f/2.4).

Om het toestel van stroom te voorzien is de Samsung A13 uitgerust met een krachtige 5.000 mAh batterij, die het bij gemiddeld gebruik twee dagen volhoudt. Opladen gaat via de USB Type-C aansluiting aan de onderzijde. De goedkope budget smartphone biedt ondersteuning voor 15W snelladen.

De nieuwe A-serie telefoon weegt 195 gram en heeft de volgende afmetingen: 165,1×76,4×8,8mm. Opmerkelijk genoeg beschikt de A13 niet over een 3.5mm koptelefoon aansluiting. Het is voor het eerst dat Samsung besluit om de 3.5mm jack weg te laten bij de budget en mid-range A-serie modellen. De high-end S-serie modellen moeten het al langer stellen zonder koptelefoonaansluiting. Uiteraard blijft het wel mogelijk om Bluetooth oortjes te gebruiken – zoals de Galaxy Buds 2.

Samsung Galaxy A13 kopen

In Nederland wordt de nieuwe Samsung smartphone op 25 maart 2022 uitgebracht voor een adviesprijs van €189, hiervoor ontvang je 64GB opslaggeheugen. Voor €209 krijg je de beschikking over 128GB opslaggeheugen. Genoemde prijzen zijn voor een simlockvrij los toestel. Voor beide modellen geldt dat een microSD geheugenkaart wordt ondersteunt.

Hoewel deze goedkope 4G telefoon nog officieel uitgebracht moet worden kun je het toestel nu al bestellen bij MediaMarkt en Belsimpel. Er zijn twee kleuren om uit te kiezen: zwart en blauw. In sommige andere landen is er ook een wit en oranje model beschikbaar.