Lenovo heeft een tweetal nieuwe Motorola Moto smartphones geïntroduceerd. Naast de Moto G 5G smartphone werd ook de Moto G9 Power aangekondigd. De benaming ‘Power’ verwijst naar de enorm krachtige batterij, deze smartphone wordt namelijk voorzien van een 6.000 mAh accu. Zo kun je 60 uur non-stop gebruik maken van je telefoon, zonder het toestel tussentijds bij te hoeven laden. Dankzij de 15W TurboPower technologie is de batterij ook in hoop tempo weer op te laden.

De Moto G9 Power is de opvolger van de in februari dit jaar gelanceerde G8 Power – dit toestel werd voorzien van een 5.000 mAh batterij. De vernieuwde Motorola telefoon verschilt overigens niet alleen op het gebied van accucapaciteit.

Motorola Moto G9 Power Android 10 smartphone

De kunststof behuizing heeft een waterafstotend design. De Motorola G9 Power beschikt over een 6,8-inch HD+ display. Het formaat is beduidend groter dan die van de G8 Power (6,4” FHD+), maar de display resolutie is helaas verlaagd.

Ook de processor gaat een stapje achteruit. Deze Android 10 smartphone wordt namelijk aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 662 chipset. Er wordt 4GB RAM geheugen ingebouwd en 128GB opslaggeheugen, dat indien gewenst uitgebreid kan worden met een microSD geheugenkaartje. Bij de G8 Power werd de Snapdragon 665 toegepast.

De vingerafdruksensor is bij dit model op de achterzijde geplaatst. Verder is er een drievoudige camera ingebouwd. Het gaat om een 64 megapixel hoofdcamera, een 2 megapixel macro camera en een 2 megapixel diepte camera. Aan de voorzijde is een 16 megapixel hole-punch selfie-camera geplaatst.

De Motorola Moto G9 power is vanaf december beschikbaar in Nederland. De telefoon heeft een adviesverkoopprijs van € 200 en wordt uitgebracht in de kleuren Electric Violet en Metallic Green. Consumenten die deze telefoon met abonnement kopen kunnen iets korting krijgen op de toestelprijs. De meeste Nederlandse telecomproviders zullen dit model aanbieden.