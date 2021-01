Motorola Moto G9 Plus review De Moto G9 Plus is een budget smartphone met een bijzonder groot display en een redelijke chipset. Wat mag je van deze Motorola smartphone verwachten?

Met de Moto G9 Plus heeft Motorola een bijzondere budget smartphone in de markt gezet. Het toestel is voorzien van een 6,81-inch formaat display, het is de grootste Motorola smartphone ooit. Doordat de schermranden ook behoorlijk dik zijn is het toestel nóg groter dan de recent geïntroduceerde Samsung Galaxy S21 Ultra. We hebben het echter wel over een totaal ander prijskaartje, de in september 2020 geïntroduceerde Motorola G9 Plus kreeg namelijk een adviesprijs van €270. Online kun je inmiddels ook al leuke aanbiedingen vinden, waarbij de korting voor een los toestel oploopt tot wel €60.

Wat mag je voor deze prijs verwachten, levert de Moto G9 Plus daadwerkelijk een fijne smartphone ervaring of doe je er toch verstandig aan om iets meer geld uit te trekken voor je nieuwe telefoon? Jeffrey van de Velde zocht het voor je uit, na drie weken uitvoerig testen publiceerde Jeffrey een uitgebreide Motorola Moto G9 Plus review op AndroidWorld.

Motorola G9 Plus budget smartphone met groot scherm en grote batterij

Om de beginnen met de hardware, de Moto G9 Plus wordt aangedreven door de Snapdragon 730G. Er is 4GB werkgeheugen ingebouwd en 128GB opslaggeheugen. Het grote display biedt een fijne kijkervaring en een goede kleurreproductie. Ook is het 6,8” LCD display voldoende helder om in uiteenlopende omstandigheden af te kunnen lezen..

Jeffrey van de Velde meldt in zijn review: “Als je 250 euro betaalt voor een telefoon, mag je uiteraard niet de beste prestaties ooit verwachten van je telefoon. Toch weet de Moto G9 Plus mij eigenlijk wel te verassen: in vrijwel alle situaties zal je merken dat het toestel taken zonder problemen uit kan voeren. Apps laden snel (genoeg), games draaien vloeiend op de G9 Plus –tenzij het om zware games gaat als PUBG Mobile– en ook je favoriete websites worden snel geladen op de telefoon.”

De Motorola G9 Plus draait uit de doos op Android 10. Het updatebeleid van Motorola laat nog wel wat te wensen over, alleen een update naar Android 11 is gegarandeerd. Desalniettemin zijn veel gebruikers positief over de gebruikersinterface van Motorola smartphones. Motorola kiest er namelijk voor om een stock-Android ervaring te leveren, waarbij de interface minimaal is aangepast. Zodoende worden er ook geen onnodige apps voorgeïnstalleerd, bovendien komt dit de accuduur ten goede.

Jeffrey zegt hierover: “Toen ik de Moto G9 Plus voor het eerst in gebruik nam, had ik niet verwacht dat de batterijduur zo goed zou zijn. Het 6,81-inch scherm is werkelijk enorm en schermen staan normaal bekend als één van de grootste energieslurpers van je telefoon. Hoewel het scherm van de G9 Plus zo groot is, had dit geen directe impact op de batterijduur: zelfs als de helderheid hoog ingesteld stond, wist de G9 nog meer dan één dag met zijn 5.000 mAh-capaciteit om te springen.”

Wil je meer weten over deze smartphone en over de camera prestaties van deze budget telefoon? Lees dan de volledige review op AndroidWorld.