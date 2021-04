Samsung Galaxy A22 5G budget smartphone Over een maand of drie zal Samsung de Galaxy A22 aankondigen. Lees hier alles over de verwachte budget telefoon en aanschouw het mogelijke design.

Toon pagina inhoud

Jaarlijks brengt Samsung een groot aantal smartphonemodellen uit, waarvan een aanzienlijk deel binnen de Galaxy A-serie wordt ondergebracht. Inmiddels zijn er al een behoorlijk aantal 2021 modellen aangekondigd, variërend van goedkope budget modellen tot betaalbare middenklasse telefoons met 5G ondersteuning. Het begon met de introductie van de mid-range Galaxy A42. Niet lang daarna werden de goedkope Samsung A12 en A02s aangekondigd, gevolgd door de A32. Onlangs werden ook de Galaxy A52 en A72 toegevoegd aan het verkoopassortiment. Het is nu wachten op de Galaxy A82 en de A22.

In deze publicatie beperken we ons tot de Galaxy A22, het goedkope broertje van de reeds geïntroduceerde A32. Het wordt hoogstwaarschijnlijk de goedkoopste 5G telefoon die Samsung in 2021 zal aankondigen – met een verwachte verkoopprijs van pak ‘m beet €250. Het gaat om de opvolger van de in juni uitgebrachte Galaxy A21. Hoewel dit smartphonemodel niet in Nederland gevoerd werd, kun je de iets geavanceerdere Galaxy A21s wel in ons land kopen.

Samsung A-serie smartphones

Inmiddels is de verwachte Samsung A22 meermaals in het nieuws geweest. Zo is bekend dat er zowel een 4G als 5G uitvoering zal worden uitgebracht – net zoals het geval is bij de Galaxy A32 en A52. Ook over de beschikbare kleuren is reeds informatie beschikbaar. Verwacht wordt dat de betaalbare telefoon in 4 kleurvarianten leverbaar is: grijs, wit, lichtpaars en lichtgroen.

Op basis van alle beschikbare informatie heeft grafisch designer Technizo Concept in samenwerking met LetsGoDigital een serie digitale kleurenafbeeldingen gemaakt waarin het mogelijke ontwerp van de Samsung Galaxy A22 centraal staat. Naast de vier verwachte kleuren heeft Technizo Concept ook nog een vijfde variant toegevoegd, die naar onze mening goed in het leveringsprogramma zou passen; lichtgeel.

Over de specificaties is nog veel onduidelijk. Vermoedelijk wordt het nieuwe A-serie model uitgerust met een plat 6,5-inch LCD display. Hoewel de A21 nog werd uitgerust met een punch-hole selfie-camera, verwachten we dat het nieuwe model over een notch zal beschikken. Alle budget modellen binnen de A-serie zijn dit jaar namelijk voorzien van een inkeping bovenin het scherm.

Budget smartphone met quad-camera

Over het camerasysteem aan de achterzijde is nog enige onduidelijkheid. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Samsung een quad-camera zal inbouwen – dit was ook het geval bij z’n voorganger. De hoofdsensor zal waarschijnlijk 48 megapixel resolutie foto’s mogelijk maken. Daarnaast wordt er naar alle waarschijnlijkheid een ultragroothoekcamera, een dieptecamera en een macro camera geïmplementeerd.

Samsung zou ervoor kunnen kiezen om een vierkante module te implementeren, zoals bij de A12 en A42. Voor de product renders zijn we er echter vanuit gegaan dat de camera van de A22 een rechthoekig ontwerp krijgt, zoals we ook zien bij de A21 en de meer recente A32.

Bij laatstgenoemde model koos Samsung ervoor om geen cameraframe om de lenzen te plaatsen, de camera’s zijn direct op het achterpaneel geplaatst. Dit vernieuwde en verfrissende design hebben we ook laten terugkomen bij de A22, zoals ook in onderstaande YouTube video van Technizo Concept te zien is.

Hardware & Software

Vermoedelijk wordt de Samsung A22 aangedreven door een MediaTek Dimensity 700 chipset. Dit is een mid-range 5G SoC. Voor het 4G model zal mogelijk een MediaTek Helio chip worden ingezet. Het is overigens nog onduidelijk of beide modellen gelijktijdig geïntroduceerd zullen worden. Onlangs verscheen er een Samsung roadmap online (met dank aan Evan Blass), waarop het Galaxy A22 5G model vermeld stond voor een release in juli.

Bij de A32 koos Samsung ervoor om het 4G model op een later tijdstip te introduceren. Dit toestel werd voorzien van minder krachtige hardware, met kreeg wel een mooier display en een hogere resolutie camera dan z’n 5G tegenhanger. Het is best mogelijk dat Samsung bij de A22 dezelfde differentiatie wil gaan aanbrengen.

Verwacht wordt dat Samsung ten minste twee geheugenvarianten zal uitbrengen: 4GB RAM / 64GB ROM en 6GB RAM / 128GB ROM opslaggeheugen. Mogelijk wordt er in sommige markten ook nog een model met 3GB RAM / 32GB ROM uitgebracht. Het geheugen zal in ieder geval uitbreidbaar zijn middels een microSD geheugenkaart. Dit is uiteraard een groot voordeel. Bij de high-end modellen, zoals de Samsung Galaxy S21, wordt deze optie namelijk niet langer ondersteunt.

Goedkope smartphone met Android 11

De smartphone zal draaien op het Android 11 besturingssysteem, waar de One UI 3.1 gebruikersinterface van Samsung overheen geplaatst wordt. Dit is een gebruiksvriendelijke en overzichtelijke interface met veel personalisatie mogelijkheden.

Aangezien het een budget telefoon betreft van minder dan €300 zullen de software- en beveiligingsupdates ook minder frequent worden uitgevoerd. Afgaande op andere goedkope A-serie modellen zal Samsung 4x per jaar (eens per kwartaal) een beveiligingsupdate beschikbaar stellen.

Hoewel Samsung afgelopen jaar haar software updatebeleid heeft uitgebreid, door de meeste modellen te voorzien van 3 jaar lang Android OS updates, zal dit hoogstwaarschijnlijk niet gelden voor de A22. De duurdere modellen uit de A-serie kunnen wel rekenen op 3 jaar software updates, denk aan de Galaxy A52, de A72 en de later dit jaar verwachte A82.

Batterij & laadmogelijkheden

Vermoedelijk zal Samsung deze budget telefoon voorzien van een plastic achterpaneel en een plastic frame. De vingerafdruksensor wordt hoogstwaarschijnlijk aan de zijkant van het toestel verwerkt, in de aan/uitknop.

Zoals alle Samsung Galaxy A-serie modellen dit jaar zal ook de A22 over een ouderwetse, maar nog altijd zo geliefde 3,5mm koptelefoon aansluiting beschikken. Zo kun je zonder problemen gebruik maken van een bedrade headset, om optimaal van je muziek te kunnen genieten.

Voor het opladen wordt er een USB-C aansluiting aangebracht. Over de accucapaciteit is vooralsnog geen informatie bekend, desalniettemin is het aannemelijk dat het gaat om een 5.000 mAh batterij. Dit is namelijk ook het geval bij z’n goedkopere én duurdere broertje; de A12 en A32. Opladen kan waarschijnlijk met een maximaal laadvermogen van 15 Watt.

Hoewel Samsung bij de S-serie modellen geen oplader meer meelevert in de verkoopverpakking zijn alle A-serie modellen dit jaar nog wel gewoon voorzien van een lader. Je mag er dan ook vanuit gaan dat je deze straks ook aantreft in de verkoopdoos van de A22.

Samsung A22 prijs en modellen

Het lijkt erop dat Samsung voornemens is om de Galaxy A22 wereldwijd te lanceren. Het toestel wordt ook in Europa verwacht, zowel als 4G en 5G variant. Laatstgenoemde model wordt in juli verwacht, het blijft nog even afwachten of het 4G model gelijktijdig geïntroduceerd wordt.

Aangaande de prijs is er nog geen concrete informatie bekend. Toch valt er aan de hand van z’n voorganger en de andere A-serie modellen al wel een prijs indicatie af te geven. De prijs zal vermoedelijk ergens tussen de €210 en €275 uitkomen, waarbij het 5G model uiteraard iets duurder zal zijn dan het 4G model.

De 5G versie wordt dan ook voorzien van een krachtigere chipset. Mogelijk dat Samsung op andere vlakken wel concessies zal doen, om het prijsverschil tussen beide modellen klein te kunnen houden – denk aan een lagere schermresolutie en/of refresh-rate en minder hoge resolutie camera’s.

Alternatieven voor de Galaxy A22

Mocht je niet tot juli willen wachten en ben je nu al op zoek naar een nieuwe Samsung smartphone? Dan biedt het 2021 assortiment al voldoende diversiteit. Voor diegene die niet al teveel eisen stelt aan z’n mobiele telefoon kan de A12 een geschikte kandidaat zijn. Zoek je juist net iets meer, dan biedt Samsung met de A32 een goed alternatief. Ook de één jaar oude Galaxy A51 is het overwegen waard, dit was afgelopen jaar de beste verkochte smartphone in Europa.

Vanzelfsprekend zijn er ook voldoende andere merken, met interessante modellen binnen deze prijs range. Denk bijvoorbeeld aan de Nokia 5.4, de Motorola Moto G9 Plus, de OnePlus Nord N10, de Oppo A74 en de Xiaomi Mi 10T. Het aanbod budget telefoons is groot. Hoewel deze smartphones doorgaans een goede prijs/kwaliteit verhouding bieden kunnen de onderlinge verschillen groot zijn. Het is dan ook altijd raadzaam om eerste enkele modellen met elkaar te vergelijken, zodat je een goede afweging kunt maken op basis van je persoonlijke voorkeuren.

Note to editors : The product images shown in this publication are created by Technizo Concept in collaboration with LetsGoDigital. The presented 3D renders are for illustrative purposes only. This product is not for sale. The images are copyright protected. Feel free to use these renders on your own website, please be so respectful to include a source link into your publication.