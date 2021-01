Samsung Galaxy S21 Ultra kopen in exclusieve kleurvarianten Samsung brengt de Galaxy S21 Ultra uit in twee standaard kleuren. Daarnaast zijn er drie speciale custom kleuren beschikbaar, voor dezelfde prijs.

Gisteren was het dan zover, Samsung heeft de nieuwe Galaxy S-serie smartphones voor 2021 aangekondigd. Het gaat om drie modellen; de Galaxy S21, S21 Plus en het topmodel, de S21 Ultra. De toestellen hebben een vernieuwd en trendy design en zijn bovendien goedkoper dan vorig jaar. Dit jaar heeft Samsung iets nieuws bedacht voor de twee topmodellen, want als je besluit de S21 Plus of S21 Ultra via de website van Samsung te kopen, dan kun je kiezen uit een reeks extra custom kleuren.

Deze speciale kleurvarianten worden op aanvraag geproduceerd, zodoende duurt de levertijd wat langer. Houdt rekening met zo’n vier weken. Het goede nieuws is dan wel weer, je betaalt voor deze optie niets extra’s. Naast de kleuren zwart en zilver, kun je de Galaxy S21 Ultra kopen in marineblauw, bruin en titanium grijs. Het zijn drie stijlvolle kleuren, waar je ook zakelijk goed mee voor de dag kunt komen.

Samsung Galaxy S21 Ultra beschikbaar in drie exclusieve kleuren

Samsung heeft ook extra aandacht besteed aan het design van het camerasysteem. Bij de drie custom kleuren heeft Samsung het camerasysteem verrijkt met een gedetailleerd lijnenspel, waardoor de toestellen nog meer allure en klasse uitstralen.

Inmiddels is de voorverkoop van start gegaan. Op 29 januari 2021 worden de nieuwe S-serie smartphones officieel uitgebracht. De adviesprijs voor de Galaxy S21 Ultra is vastgesteld op €1.250 (128GB). Diegene die besluit een preorder te plaatsen voor een van de nieuwe Galaxy S21 modellen ontvangt gratis een setje Galaxy Buds oordopjes en de Galaxy SmartTag tracker cadeau.

Het nieuwe topmodel is op tal van punten verbeterd ten opzichte van vorig jaar, zoals ook in onze Samsung Galaxy S21 preview te lezen valt. Het afgeronde scherm is nog helderder dan voorheen. Ook is het 6,8” QHD+ display ditmaal voorzien van een adaptieve 120Hz refresh-rate, voor een nog betere scroll ervaring. Standaard wordt er 12GB ROM en 128GB opslaggeheugen ingebouwd. Een microSD geheugenkaartje wordt echter niet langer ondersteunt, waardoor het raadzaam is om voor €50 meer de 256GB modelvariant te kopen. Onderstaande Galaxy S21 Ultra infographic geeft de belangrijkste kenmerken weer van het nieuwe vlaggenschip.

Het quad-camera systeem is vernieuwd, deze bestaat uit een nieuwe 108MP sensor, een 12MP ultragroothoekcamera, een 10 megapixel telefoto camera met 3x zoom en een telefoto camera met 10x zoom. De nieuwe lensconfiguratie draagt ook bij aan tal van extra foto- en videomogelijkheden. Lees hier meer over een professionele fotoshoot geschoten met de camera van Galaxy S21 Ultra.

Er is een 5.000 mAh batterij ingebouwd die ondersteuning biedt voor 25W snelladen. Wil je de nieuwe Samsung Galaxy S21 Ultra kopen, realiseer je dan wel dat er geen oplader of oordopjes wordt meegeleverd. Samsung heeft deze uit de verkoopverpakking gehaald, uit milieuoverwegingen.

Samsung Galaxy S21 Plus kopen in speciale kleuren

Heb je meer interesse in de Galaxy S21 Plus? Ook van dit model heeft Samsung twee custom kleuren aangekondigd. Dit toestel is standaard verkrijgbaar in de kleuren zwart, zilver en violet paars. De speciale uitvoeringen zijn rood en goud. Ook deze twee speciale edities zijn uitsluitend verkrijgbaar via de website van Samsung. De adviesprijs van de Samsung S21 Plus is vastgesteld op €1.050 (128GB).

Genoemde prijzen zijn voor een los toestel zonder abonnement. De speciale kleuren zijn uitsluitend verkrijgbaar als los toestel. Vind je één van de standaard kleuren ook mooi, dan kun je ook besluiten een abonnement aan te schaffen. Door de Galaxy S21 met abonnement te kopen kun je korting krijgen op de toestelprijs. De hoogte van deze korting varieert per aanbieder.

Alle gerenomeerde providers, waaronder KPN, T-Mobile en Vodafone zullen de nieuwe S-serie smartphones aanbieden. De genoemde telecomproviders bieden ook 5G bundels aan, zodat je in 5G dekkingsgebied kunt profiteren van het snelle mobiele internet. Bekijk vooraf de dekkingskaart om te zien of er ook in jouw woon- / werkgebied 5G connectiviteit mogelijk is.