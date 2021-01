Camera van Samsung Galaxy S21 Ultra gebruikt voor fotoshoot Praktijk test: Topfotograaf Rankin zet nieuwe Samsung Galaxy S21 Ultra in voor fotoshoot met Britse rapper Stefflon Don. Geschoten en ge-edit op de telefoon.

Samsung heeft gisteren de nieuwe Galaxy S21 smartphone serie aangekondigd (lees hier onze Samsung S21 preview). Het nieuwe topmodel, de Galaxy S21 Ultra, is gebruikt voor een iconische fotoshoot door internationaal topfotograaf Rankin met de Britse rapper, singer-songwriter Stefflon Don. De shoot is een ode aan iconische vrouwelijke pioniers van de jaren tachtig. Vrouwen die muzikanten als Stefflon Don inspireerden, de cultuur veranderden en de weg plaveiden voor een nieuwe generatie visionairs.

Op speelse wijze laten Rankin en Stefflon Don de jaren tachtig herleven met stills, video’s en content voor Instagram en TikTok, waarbij gebruik is gemaakt van de nieuwe Samsung Galaxy S21 Ultra.

De werkwijze van Rankin sluit aan op de trend om je creatief en persoonlijk uit te leven op je smartphone en daarmee het juiste publiek te bereiken en te activeren. De Galaxy S21 Ultra is hiervoor een krachtige tool.

Fotograaf Rankin zegt: “Ik voed mijn creativiteit graag door te experimenteren met nieuwe technieken en methodes, dat helpt me enorm om revolutionaire content te maken. Tijdens het werken met Stefflon Don heb ik dat mede dankzij de Galaxy S21 Ultra volledig kunnen ervaren. Ik voelde een nieuw soort creativiteit, terwijl ik trouw bleef aan mijn ethos. Ik deed wat ik het liefst doe, alleen dan niet met een hele studio set-up, maar direct op een smartphone. En dan heb ik het niet alleen over de shoot zelf. Van de creatie, het schieten, het editen en de productie – al die stappen deed ik met groot gemak op de Galaxy S21 Ultra. Ik ben er ook trots op dat we de jaren ’80 op deze manier in het zonnetje zetten, want dat was een tijd waarin je je persoonlijkheid helemaal kon uiten. Net als nu op je smartphone.”

8K Video Snap functie op de Galaxy S21 Ultra

De Samsung Galaxy S21 Ultra heeft een geavanceerde camera. Met de functie ‘8K Video Snap’ selecteerde Rankin simpelweg die hoge resolutiefoto’s uit de 8K-videobeelden die het beste aansloten op het doel van de shoot. Zo verkreeg hij een galerij van levendige stills en video’s om te delen via sociale media. Met Director’s View kon hij gemakkelijk de shots selecteren die het gevoel van de jaren tachtig het beste uitdrukten.

Met de functie ‘Vlogger View’ kon hij tegelijkertijd de camera’s aan de voor- en achterzijde gebruiken, een voorbeeld bekijken, zoomen of juist de groothoek gebruiken. Met de ‘100x Space Zoom’ kon hij op speelse wijze dichtbij zijn muze Stefflon Don komen, terwijl het beeld intussen stabiel bleef.

Muzikant Stefflon Don vult aan: “De artiesten van de jaren tachtig hebben de weg voor musici zoals mij geplaveid. Het was voor mij een buitenkans om te werken met Rankin en zo mijn helden eer te bewijzen. Daarvoor ben ik Samsung ontzettend dankbaar.”

Al meer dan tien jaar levert de Galaxy S-serie baanbrekende en geavanceerde mobiele ervaringen. De 2021 modellenreeks bestaat uit drie modellen. De Galaxy S21 en Galaxy S21+ zijn twee krachtige smartphones om het meeste uit elk moment te halen. De Galaxy S21 Ultra levert het ultieme op het gebied van geavanceerde technologie, voor mensen die maximale technologische ervaringen en mogelijkheden verlangen.

Samsung Galaxy S21 kopen

De drietal nieuwe modellen zijn vanaf 29 januari 2021 in Nederland verkrijgbaar. De Galaxy S21 5G is verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs van € 850 (128GB), de S21+ kost €1.050 (128GB) en ten slotte kun je de Galaxy S21 Ultra kopen voor een vanaf prijs van €1.250 (128GB). Voor alle drie de modellen is het nu al mogelijk om een preorder te plaatsen, diegene die een bestelling plaatsen in de voorverkoop krijgen er een setje Galaxy Buds en SmartTag gratis bij meegeleverd.

De Samsung S21 Ultra is standaard beschikbaar in de kleuren Phantom Silver en Phantom Black. Daarnaast zijn er drie exclusieve kleurvarianten beschikbaar, die uitsluitend via de website van Samsung verkocht worden: Phantom Titanium, Phantom Navy en Phantom Brown. Deze speciale custom kleuren worden op aanvraag geproduceerd, waardoor er een langere levertijd geldt van zo’n 4 weken.