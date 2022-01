Oppo A36 smartphone zonder 5G De Oppo A36 behoort tot de goedkoopste modellen die Oppo in Q1 2022 zal introduceren, met een dubbele camera en verkrijgbaar in twee trendy kleuren.

Oppo zal in het eerste kwartaal van 2022 verschillende nieuwe smartphones introduceren. Denk aan de nieuwe high-end Oppo Find X5 reeks. Ook de Oppo Reno 7 serie zal binnenkort internationaal worden uitgebracht, de drietal Reno 7 modellen werden in november 2021 al aangekondigd in thuisland China. Vervolgens worden er ook nog enkele budget A-serie modellen verwacht. Onlangs rapporteerde we al over de Oppo A96 5G, dit wordt de meest geavanceerde A-serie telefoon. Er is ook nog een goedkoper model op komst; de Oppo A36.

Over het design van deze budget telefoon was vooralsnog niets bekend. Daar brengt Evan Blass nu verandering in. Op Twitter toont de bekende smartphone leaker een reeks officiële product afbeeldingen van de Oppo A36, in hoge resolutie en zonder beeldmerk. Bravo!

Oppo A36 met AI dual camera

De Oppo telefoon wordt in twee kleuren getoond: zwart en een blauw gradient model. Het gaat om de opvolger van de A35. Dit telefoonmodel is overigens niet in Nederland uitgebracht. Wel kun je bij ons de goedkopere Oppo A16 en de duurdere Oppo A54s kopen.

Het eerste wat opvalt aan de beelden is het camerasysteem aan de achterzijde. Op de foto’s is een dubbele camera te zien die in een verticale opstelling is geplaatst, met direct ernaast de flitser en de tekst ‘AI Dual Camera’. De cameralenzen zijn groter vormgegeven van voorheen, in lijn met de laatste trend.

De duurdere A96 krijgt een soortgelijk camera design, hoewel dat model over één camera extra zal beschikken. Het is zeker niet ondenkbaar dat er in 2022 meer A-serie smartphones worden voorzien van zo’n camera ontwerp. Ook de OnePlus Nord CE 2 krijgt een vergelijkbare camera – deze smartphone wordt eveneens in het eerste kwartaal van 2022 verwacht en zal vermoedelijk wel in Nederland verkrijgbaar zijn.

Op A35 beschikte overigens ook over een triple-camera. Het lijkt er echter op dat telefoonfabrikanten het aantal camera’s weer gaan terugschroeven – om vervolgens betere en grotere sensoren terug te plaatsen. Waarschijnlijk wordt de A36 uitgerust met een 13MP groothoekcamera en een 2MP macro / dieptecamera. Details omtrent de camera configuratie zijn echter nog onbekend. Wel is duidelijk dat het om een budget telefoon gaat, waarbij de focus niet zozeer op het camera systeem zal liggen.

Ook de voorzijde wordt vernieuwd, waar het voorgaande model werd voorzien van een v-vormige notch voor de front-camera, zal het nieuwe toestel over een punch-hole camera beschikken. Deze wordt in de linker bovenhoek geplaatst, in lijn met andere telefoonmodellen van Oppo. Vermoedelijk blijft de 8 megapixel camera resolutie van de selfiecamera gehandhaafd.

Over de displaygrootte is inmiddels de nodige informatie bekend. De Oppo A36 wordt uitgerust met een 6,5” display met een HD+ displayresolutie (720×1600 pixels). De refresh-rate wordt verhoogd naar 90Hz. De schermranden zijn aan de zijkanten redelijk smal, aan de onderzijde is nog wel een grote zwarte rand zichtbaar. Dat is echter normaal voor telefoons in deze prijsklasse.

Oppo A-serie 2022 model

Hoogstwaarschijnlijk draait de A36 op het oude Android 11 OS, in combinatie met de ColorOS 11 gebruikersinterface. Zelfs de prijzige Oppo Reno 7 serie zal naar verwachting op Android 11 draaien. Daarmee starten gebruikers feitelijk al met oude software, aangezien Android 12 inmiddels beschikbaar is.

Daar komt bij dat het softwarebeleid als erg matig bestempeld kan worden, als je geluk hebt wordt de telefoon voorzien van 2 jaar Android OS updates. Mede hierdoor zijn Oppo telefoons ook relatief weinig waard op de tweedehands markt. Oppo smartphones weten zich met name te onderscheiden qua design, maar niet zozeer qua specs. Dat is extra jammer als je je beseft dat Oppo telefoons niet direct tot de goedkoopste toestellen behoren.

Vermoedelijk zal de Oppo A36 worden aangedreven door een Qualcomm Snapdragon 680 SoC chipset. Online wordt er gesproken over 8GB / 256GB geheugen. Er wordt uitsluitend een 4G LTE model verwacht, het toestel biedt dus geen ondersteuning voor het 5G mobiele internet netwerk. Waarschijnlijk wordt het 2022-model voorzien van een 5.000 mAh batterij, met ondersteuning voor 10W snelladen.

Verder valt uit de officiële persafbeeldingen af te leiden dat de vingerafdruksensor wordt verplaatst. Deze was bij het voorgaande model nog op de achterzijde te vinden. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat deze ditmaal aan de rechter zijkant, in de power-knop, wordt verwerkt.

Op basis van voorgaande jaren gaan we er vanuit dat de Oppo A36 voor een adviesprijs van zo’n €170 – €200 in de markt wordt gezet. Waarschijnlijk zal het nieuwe model later deze maand officieel worden geïntroduceerd in China. Het blijft xnog even afwachten of Nederland tot één van de afzetmarkten zal behoren voor dit telefoonmodel. Een goed alternatief kan zijn de Samsung Galaxy A13, die eveneens dit kwartaal verwacht wordt, of de reeds verkrijgbare Motorola Moto G30.