Oppo A16 een goedkope telefoon met grote batterij De A16 wordt de goedkoopste telefoon van Oppo in 2021. De Android 11 smartphone krijgt een snellere SoC, grotere accu en een vernieuwde camera.

Er is een nieuwe A-serie budget smartphone van Oppo op komst. De A16 zal de A15 opvolgen, met een adviesprijs van €150 was dit de goedkoopste Oppo telefoon in 2020. Het nieuwe model krijgt smallere schermranden, een vernieuwd cameradesign, een snellere chipset, de nieuwste software en een grotere capaciteit batterij. Onlangs onderging het 2021 model al een Geekbench benchmark test, ook zijn er inmiddels verschillende certificaten uitgegeven voor de Oppo A16 – zowel in Europa, Amerika als Azië.

Inmiddels zijn ook de eerste beelden online verschenen. Via Twitter heeft Evan Blass twee officiële persafbeeldingen van de Oppo A16 gedeeld, waarop zowel de voor- als achterzijde van de smartphone wordt getoond. De nieuwe budget telefoon wordt afgebeeld in vier verschillende kleuren; zwart, lichtblauw, beige en wit.

Oppo A16 met vernieuwde camera

De v-vormige notch blijft bij het 2021 model gehandhaafd. Vermoedelijk wordt ook hetzelfde 6,5-inch IPS LCD HD+ display ingezet. De vingerafdruksensor wordt naar verluidt in de powerknop, aan de zijkant van het toestel verwerkt. Aan de linkerzijde zijn twee volumeknoppen zichtbaar. Aan de achterzijde zien we een vernieuwd camerasysteem.

Het gaat om een triple-camera waarbij de cameralenzen onder elkaar zijn geplaatst, met rechts daarvan de flitser. Details omtrent de configuratie ontbreken vooralsnog. Wel wordt uit de afbeelding duidelijk dat het camerasysteem over AI (Artificial Intelligence) technologie zal beschikken. Afgelopen jaar werd de A15 uitgerust met een 5MP front-camera en een triple-camera aan de achterzijde, bestaande uit een 13MP groothoekcamera, een 2MP dieptecamera en een 2MP macrocamera.

Eerder deze maand bleek uit de Geekbench test dat de Oppo A16 (CPH2269) zal worden aangedreven door de MediaTek Helio G35 chipset – die een 12% hogere CPU-snelheid heeft dan de Helio P35 die in de A15 wordt toegepast. De mobiele telefoon wordt voorzien van 3GB RAM geheugen, vermoedelijk wordt er 32GB opslaggeheugen ingebouwd.

De A16 zal uit de doos draaien op het Android 11 OS in combinatie met de ColorOS 11 gebruikersinterface. Uit een recente FCC certificering is gebleken dat de smartphone wordt uitgerust met een 5.000 mAh batterij, dat met een maximaal laadvermogen van 10W kan worden opgeladen. De accucapaciteit wordt behoorlijk vergroot, ter vergelijking, de A15 beschikt over een 4.100 mAh batterij. Verder zal de mobiele telefoon Wi-Fi, 4G LTE en Bluetooth ondersteuning bieden.

De in november uitgebracht Oppo A15 kreeg een aantrekkelijke adviesprijs van €150. Het nieuwe 2021 model zal waarschijnlijk binnen nu en een maand officieel worden aangekondigd. Afgaande op het voorgaande model is het aannemelijk dat je toestel ook in Nederland kunt kopen. Vermoedelijk zal de A16 een adviesprijs krijgen ergens tussen de €150 en €200.