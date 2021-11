Oppo A54s 5G telefoon Oppo Nederland introduceert de A54s, een betaalbare 5G telefoon met een 6,5” LCD display, een 50 megapixel triple-camera en een 5.000 mAh batterij.

Oppo heeft een nieuwe budget telefoon geïntroduceerd binnen de betaalbare A-serie. Nadat eerder dit jaar de Oppo A16, de Oppo A74 en de Oppo A94 zijn uitgebracht is het ditmaal de beurt aan de Oppo A54s. Het gaat om de opvolger van de Oppo A53s. De 5G telefoon beschikt over een 6,52-inch LCD display, een 50 megapixel triple-camera en een grote 5.000 mAh batterij. Het nieuwe telefoonmodel is per direct verkrijgbaar in Nederland voor een adviesprijs van € 220. Daarmee is het toestel €20 duurder dan z’n voorganger kostte.

Opmerkelijk genoeg heeft het nieuwe model een 60Hz display, terwijl het voorgaande model over een 90Hz scherm beschikte. Voor beide toestellen geldt dat het een HD+ LCD scherm betreft. Om de verwarring compleet te maken, de Oppo A54 (het model zonder ‘s’) beschikt wel over een 90Hz scherm en ook nog eens een Full HD resolutie. Dat toestel kost echter € 270. Vorig jaar was de ‘s’ variant het meest geavanceerde model, ditmaal is het juist andersom.

Een andere kostenbesparende wijziging is terug te vinden in de gekozen chipset. De Oppo A54s wordt aangedreven door een 12nm octa-core MediaTek Helio G35 chipset. Diverse benchmark test resultaten hebben uitgewezen dat deze minder goede prestaties levert dan de 11nm Qualcomm Snapdragon 460 die voor de A53s werd ingezet. Het geheugen is gelijk gebleven; 4GB RAM en 128GB ROM. Ook bieden beide modellen 5G ondersteuning.

Oppo A54s met 50MP triple-camera

Pluspunten zijn er ook te noemen, met name op het gebied van de camera. De Oppo A54s is uitgerust met een triple-camera, bestaande uit een 50 megapixel groothoekcamera, een 2 megapixel dieptelens voor het creëren van een bokeh effect en een 2 megapixel macro camera voor close-up fotografie.

De hoofdcamera is sterk verbeterd. De 50MP groothoekcamera moet een sterk verbeterde beeldkwaliteit bieden ten opzichte van de 13MP camera die in de A53s werd toegepast. De front-camera is ongewijzigd. In de display is een v-vormige inkeping aangebracht voor de 8 megapixel selfie-camera. De vingerafdruksensor is aan de zijkant geplaatst, in de power-knop. Ook biedt het toestel Face Unlock functionaliteit.

Het 6,52-inch scherm moet een fijne kijkervaring bieden voor je ogen, het betreft een zogenaamd ‘Eye Care display’. Het scherm dimt en verheldert automatisch bij zon- en maanlicht, op basis van de licht-omstandigheden. De AI Smart Backlighting-functie stelt automatisch de helderheid in en zorgt voor een aangepaste slimme achtergrondverlichting.

Dankzij de integratie van een 5.000 mAh batterij kun je met de Oppo A54s heel wat uurtjes vooruit. Met een volledig opgeladen batterij kun je 21 uur lang video’s streamen – wat gelijk staat aan een gesprekstijd van 34 uur. Er is tevens een Super Night time Standby-modus beschikbaar, zodat de smartphone in de avonduren slechts 1,32% stroom verbruikt. Standaard wordt er een 18W oplader meegeleverd. Audioliefhebbers zullen ook de 3.5mm koptelefoon aansluiting kunnen waarderen.

De telefoon heeft een slanke afwerking, is 8,4mm dun en weegt 190 gram. Het frame en het achterpaneel zijn vervaardigd uit kunststof. Qua specs, maar ook qua behuizing, heeft de A54s bijzonder veel overeenkomsten met de A16. De voornaamste verschillen zijn meer opslaggeheugen (128GB vs 64GB) en een betere primaire camera (50MP vs 13MP). Daar betaal je uiteraard ook extra voor. De Oppo A16 is op het moment van schrijven verkrijgbaar voor € 180. Dat maakt het verschil € 40. Voor beide telefoonmodellen geldt dat een microSD geheugenkaart wordt ondersteunt.

De nieuwe Oppo smartphone draait op het Android 11 besturingssysteem, in combinatie met de ColorOS 11.1 gebruikersinterface. Vanaf heden kun je de Oppo A54s kopen in twee kleuren: Crystal Black en Pearl Blue. Er is een speciale spray toegepast, die zorgt voor een luxe, metallic glansafwerking.

De nieuwe 5G telefoon van Oppo kost € 220 en is verkrijgbaar via de Oppo eStore, MediaMarkt, Coolblue, Bol, Amazon en Belsimpel. Naast een simlockvrij los toestel zal de A54s ook met abonnement worden aangeboden door T-Mobile, Tele2, Ben en Mobiel.nl.