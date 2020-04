Oppo Find X2 Lite 5G smartphone Goedkope Oppo Find X2 in aantocht mét 5G netwerk ondersteuning weliswaar. Productbeelden én specificaties zijn inmiddels bekend, zelfs de prijs is gelekt.

Afgelopen maand introduceerde Oppo twee nieuwe high-end smartphonemodellen: de Oppo Find X2 en de Find X2 Pro. Het lijkt erop dat de Chinese fabrikant voornemens is om binnenkort ook nog een Lite-model uit te brengen binnen de nieuwe line-up. Zoals de naam al doet vermoeden wordt dit de goedkoopste toevoeging, met 5G ondersteuning weliswaar. Een budget model kun je het overigens niet noemen, het wordt een middenklasse smartphone met een prijs van zo’n €500.

Onze Duitse collega’s bij WinFuture hebben een serie product renders onderschept, waarop het nieuwe toestel van alle kanten getoond wordt. Ook wist de Duitse site een groot aantal specs op te hoesten, waardoor we inmiddels een goed idee hebben van de Find X2 Lite.

De Oppo Find X2 Lite 5G zal worden uitgerust met een 6,4-inch AMOLED display met een Full HD+ (2340×1080 pixels) resolutie. De Lite variant zal bovenin het scherm een klassieke inkeping hebben. Dit model wordt dus niet voorzien van een punch-hole camera, zoals wel het geval is bij de X2 en de X2 Pro.

Onder de motorkap wordt een octa-core Qualcomm Snapdragon 765 SoC geplaatst, die dankzij de geintegreerde Snapdragon X52 5G-modem ook compatibel is met het supersnelle 5G netwerk. Er is één nanoSIM-kaartsleuf voorhanden, het interne geheugen kan dus niet worden uitgebreid middels een microSD kaart. Het Lite model wordt voorzien van 8GB RAM en 128GB opslaggeheugen, dat is iets minder dan de Find X2, die over 12GB RAM en 256GB ROM beschikt.

De Oppo Find X2 Lite zal worden uitgerust met een viervoudige camera aan de achterzijde. De hoofdcamera beschikt over een 48 megapixel beeldsensor met een groothoeklens. Daarnaast wordt er een 8 megapixel ultragroothoekcamera, een 2 megapixel macrolens en een 2 megapixel dieptecamera geïntegreerd. Deze quad-camera moet met name bijzonder goede nachtopnames mogelijk maken, ook zal het opnemen van 4K video’s @ 30fps tot de mogelijkheden behoren. De 32 megapixel front-camera die ook in de duurdere modellen te vinden is, wordt ook in het Lite model toegepast.

De 4.025 mAh batterij moet voldoende capaciteit leveren om de dag door te komen. Ook wordt de Oppo Find X2 Lite voorzien van een snellader met een maximaal laadvermogen van 30 Watt. Draadloos opladen zal niet tot de mogelijkheden behoren. Wel ondersteunt deze nieuwe Oppo smartphone onder andere NFC, WiFi 6 en verschillende AI-functies. Het toestel heeft een gewicht van zo’n 180 gram en is 8mm dik.

Zoals we van Oppo gewend zijn draait deze Find smartphone op het Android OS. Het gaat om Android 10 in combinatie met de ColorOS 7.0 gebruikersinterface. Binnenkort zal de X2 Lite in Europa gelanceerd worden in de kleuren zwart en wit. De smartphone lijkt een verkoop adviesprijs te krijgen van €500, daarmee behoort dit model tot de goedkoopste 5G modellen.

De Oppo Find X2 en de Find X2 Pro zijn afgelopen maand al in de verkoop gegaan in Nederland, dit waren de eerste 5G telefoons die je in ons land kunt kopen. Deze smartphones hebben een adviesprijs van respectievelijk €1.000 en €1.200. Het Lite model lijkt dus aanzienlijk goedkoper te worden, maar mist dan ook de baanbrekende functies van de X2 (Pro), denk aan de zoomcamera, een afgerond scherm, een krachtigere processor met meer geheugen en een grote capaciteit batterij met een 65 Watt SuperVOOC oplader.