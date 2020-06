Oppo Find X2 Neo kopen in de aanbieding bij T-Mobile Profiteer van hoge kortingen tijdens de T-Mobile Go Go Go Deals weken. Koop nu de Oppo Find X2 Neo 5G-Ready telefoon met abonnement in de aanbieding.

Toon pagina inhoud

Telecomprovider T-Mobile is de Go Go Go Deals weken gestart. Tijdens de actie periode ontvangen klanten een aantrekkelijke korting op geselecteerde telefoon modellen met abonnement. Denk aan een 5G telefoon met een onbeperkt data abonnement, zo ben je helemaal voorbereid op de toekomst. Vodafone heeft het 5G netwerk inmiddels geactiveerd voor ruim de helft van Nederland. T-Mobile en KPN zullen in de tweede helft van 2020 volgen, waardoor we binnenkort massaal gebruik kunnen gaan maken van dit snelle mobiele netwerk.

De Oppo Find X2 Neo behoort samen met de Samsung Galaxy S20 en de Apple iPhone 11 tot de meest populaire telefoons van dit moment. Het toestel van Oppo is de goedkoopste van de drie en biedt zeer geavanceerde functies voor z’n prijs – waaronder 5G connectiviteit, een modern en stijlvol ontwerp, een indrukwekkende camera set-up en een krachtige batterij.

Oppo Find X2 Neo kopen met abonnement

De Find X2 Neo is een slank vormgegeven smartphone, voorzien van een prachtig afgerond 6,5-inch Full HD+ AMOLED display met een 90 Hertz refresh-rate en een 32 megapixel punch-hole selfiecamera. De vingerafdruksensor is in onder het scherm geplaatst. De achterzijde herbergt een 48 megapixel quad-camera met 5x Hybrid Zoom functionaliteit.

De Android 10 smartphone beschikt over een 4.000 mAh batterij dat dankzij de 30 Watt snellader in hoog tempo is bij te laden. Standaard wordt de Oppo Find X2 Neo uitgerust met 12GB werkgeheugen en 256GB opslaggeheugen. Aan geheugen dus geen gebrek bij deze telefoon.

T-Mobile biedt de Oppo Find X2 Neo aan in de kleur Moonlight Black (zwart). Wil je deze 5G Ready-telefoon kopen met abonnement? Dan betaal je €600 aan toestelkosten. Daarnaast wordt er keuze geboden uit verschillende internetbundels. Zo kost een abonnement met 5GB data + 120 minuten bellen tijdelijk geen €27,50, maar €15 per maand. Dat scheelt aanzienlijk na een contractperiode van 2 jaar.

Heb je liever de beschikking over wat meer gigabytes aan data? Voor 10GB data en 120 minuten bellen is de prijs tijdelijk €20 per maand. Dat is dubbel zo veel data voor slechts €5 per maand extra. Een ander voordeel, tijdens de T-Mobile Go Go Go Deals weken betaal je tijdelijk ook geen aansluitkosten (t.w.v. €25).

T-Mobile Unlimited 5G Ready abonnement

Als T-Mobile haar 5G netwerk activeert kun je met eerder genoemde databundels echter niet direct gebruik maken van dit snelle mobiele netwerk. Daarvoor dien je namelijk een T-Mobile Unlimited abonnement af te sluiten. Zoals de naam al doet vermoeden krijgen je bij deze bundel een ongelimiteerd aantal GB tot je beschikking. Zo kun je de hele dag video’s kijken of online gamen – zonder dat je rekening hoeft te houden met je dataverbruik.

De prijs voor het Unlimited abonnement is tijdelijk vastgesteld op €35, wat een voordeel oplevert van €15 per maand. De telecomprovider biedt ook nog een Unlimited Plus abonnement aan voor diegene die graag gebruik wil maken van extra veilig internet. Voor het T-Mobile Unlimited Plus abonnement betaal je tijdens de Go Go Go Deals weken €37,50 – normaliter is de prijs voor dit abonnement €65 per maand.

De aanbieding van T-Mobile geldt ook voor geselecteerde sim-only abonnementen en voor ondernemers. Bezoek de site van T-Mobile voor meer informatie.