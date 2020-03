OnePlus 8 en 8 Pro de nieuwste 5G telefoons Twee nieuwe high-end smartphones op komst. De OnePlus 8 serie beschikt over een indrukwekkend scherm, vernieuwde camera, grotere accu, IP-rating en 5G.

De Chinese smartphonefabrikant OnePlus zal halverwege april een tweetal nieuwe high-end smartphones presenteren. Hoogstwaarschijnlijk wordt er uitsluitend een online evenement georganiseerd, vanwege het coronavirus. De OnePlus 8 en 8 Pro zullen de één jaar oude OnePlus 7 en 7 Pro opvolgen. Door de tijd heen zijn er al behoorlijk wat details van de nieuwe toestellen bekend geworden. Zo zal de gehele OnePlus 8 serie voorzien worden van 5G.

Vorig jaar kon je alleen van de 7 Pro een 5G model kopen, in sommige landen althans, want in Nederland is de 5G variant nooit uitgebracht. Daar lijkt dit jaar verandering in te komen!

De tweetal nieuwe smartphones krijgen een vernieuwd ontwerp met een verbeterd scherm. OnePlus zal voor het eerst een telefoon uitbrengen met een punch-hole selfie-camera, ook nieuw is de IP rating, wat inhoudt dat de toestellen (spat-)waterdicht zijn. Tevens worden er verbeteringen doorgevoerd aan het drievoudige camerasysteem, de chipset en de accucapaciteit.

Met nog een maandje te gaan alvorens de OnePlus 8 serie officieel wordt aangekondigd heeft Jermaine Smit, online beter bekend als Concept Creator, een indrukwekkende video animatie gemaakt van deze nieuwe OnePlus smartphone. Ook de 3D product renders in deze publicatie zijn afkomstig van Jermaine en exclusief beschikbaar gesteld voor LetsGoDigital.

In de video wordt uitsluitend de OnePlus 8 getoond, de Pro variant zal er in grote lijnen hetzelfde uitzien. Wel wordt verwacht dat het scherm van het Pro model iets groter wordt (6,5” tov 6,7”), ook zal er een extra ToF camera geïntegreerd worden – waarschijnlijk zowel aan de voor- als achterzijde.

OnePlus 8 smartphone functies

OnePlus behoorde afgelopen jaar tot de eerste fabrikanten die een smartphone introduceerde met een 90 Hz scherm, oftewel het beeldscherm wordt 90x per seconde ververst, waardoor bewegende beelden veel vloeiender ogen. De nieuwe modellen doen er nog een stapje bovenop en ondersteunen ook 120 Hz. Afgelopen maand hebben meerdere smartphonemerken een mobiel toestel geïntroduceerd met zo’n hoge refresh rate, denk aan de Samsung Galaxy S20 serie, maar natuurlijk ook de Oppo Find X2 serie – laatstgenoemde is afkomstig van het zusterbedrijf van OnePlus.

Volgens de geruchten zal de OnePlus 8 worden uitgerust met een 6,5-inch AMOLED display met een Full HD+ resolutie. Het Pro model zal een soortgelijk scherm krijgen maar dan iets groter, namelijk 6,7-inch. Beide modellen beschikken over een punch-hole selfie-camera. Oftewel, er wordt een perforatiegat in het scherm gemaakt voor de front-camera, deze wordt in de linker bovenhoek geplaatst. Het lijkt de laatste fase te zijn alvorens fabrikanten massaal zullen overstappen op de integratie van een selfiecamera onder het scherm. Dan zullen we voorgoed verlost zijn van de notch en alle alternatieven die hieruit zijn voortgevloeid.

Vermoedelijk zal de OnePlus 8 over een 32 megapixel selfiecamera beschikken. Dat zou een verdubbeling betekenen aan megapixels. Bij de OnePlus 8 Pro wordt er waarschijnlijk nog een extra front-camera geïntegreerd, namelijk een 3D ToF camera. Ook qua IP-rating zullen de twee modellen van elkaar verschillen. Het instapmodel wordt spatwaterdicht, volgens de IP53 normering. De Pro variant wordt IP68 gecertificeerd en zal dus stofdicht en waterdicht zijn. Het zal voor het eerst zijn dat er een OnePlus smartphone wordt uitgebracht met een IP-rating. Voorgaande modellen beschikte over een pop-up camera, waardoor waterdichtheid moeilijk te bewerkstellingen is

Ook de digitale camera’s aan de achterzijde krijgen een upgrade. De OnePlus 8 zal opnieuw over een drievoudige camera beschikken. Waarschijnlijk gaat het om een 60 megapixel groothoekcamera, een 16 megapixel ultragroothoekcamera en een 13 megapixel zoomcamera. Deze laatste zal hoogstwaarschijnlijk een 5x Hybrid Zoom functie mogelijk maken. Bij het Pro model zal er ook een ToF camera geïntegreerd worden en mogelijk zal er ook een grotere zoomfunctie (10x Hybrid Zoom) voorhanden zijn.

Zoals de meeste topmodellen in 2020 worden ook deze mobiele telefoons aangedreven door de uiterst krachtige Snapdragon 865 chipset. Er is keuze uit 8GB RAM / 128GB geheugen en 8GB RAM / 256GB geheugen. Daarnaast zal de OnePlus 8 Pro ook verkrijgbaar zijn met 12GB RAM / 256GB opslag.

Wat betreft de batterijcapaciteit, ook hier worden verbeteringen verwacht. Afgelopen jaar werd de OnePlus 7 Pro voorzien van een 4.000 mAh accu. Dit jaar zal het standaard model worden uitgerust met een 4.000 mAh batterij. Het grotere Pro model krijgt vermoedelijk een 4.500 mAh accu. Genoeg accucapaciteit om de telefoon ook te gebruiken om mobiel te gamen. Ook voor zakelijk gebruik is een forse batterij een pré.

Dankzij Warp Charge technologie kun je de telefoons in een razendsnel tempo weer bijladen. Vermoedelijk zal het standaard model 30W snelladen ondersteunen, terwijl zijn grote broer een maximaal laadvermogen van 50W heeft. Ook gaan er speculaties de ronde dat de nieuwe telefoons ondersteuning zullen bieden voor draadloos opladen. Dit valt echter nog even te bezien. Het zou in ieder geval voor het eerst zijn voor OnePlus.

Later in het jaar wordt er ook nog een goedkoop model verwacht. Het ligt voor de hand dat deze smartphone rond september geïntroduceerd zal worden, als opvolger van de OnePlus 7T. Vermoedelijk zal er een nieuwe naamstrategie worden uitgerold, het nieuwe model wordt waarschijnlijk onder de modelnaam OnePlus 8 Lite in de markt gezet. Naar verluidt zal het Lite model onder andere over een dubbele camera beschikken, in plaats van een triple camera..

OnePlus 5G telefoon kopen

De OnePlus 8 serie zal halverwege april worden aangekondigd. Vermoedelijk zal het dan nog enkele weken duren alvorens je de nieuwe 5G smartphones ook daadwerkelijk kunt kopen. Helaas is de algemene verwachting dat OnePlus opnieuw haar prijzen zal verhogen. Ditmaal zou de toevoeging van 5G hiertoe hebben bijgedragen. Het feit is dat OnePlus allang geen prijsvechter meer is.

Waar de Chinese fabrikant ooit de markt bestierde met high-end smartphones die voor de helft van het geld van een Galaxy S smartphone verkocht werden, heeft OnePlus zich de afgelopen periode een nieuwe identiteit aangemeten. Dit uit zich onder meer in de ontwikkeling van kostbare, high-end concept smartphones. Denk aan de begin dit jaar gepresenteerde Concept One smartphone met zijn onzichtbare camerasysteem.

Afgelopen jaar kon je de OnePlus 7 kopen voor een adviesprijs van €560. Hiervoor ontving je het 4G model met 6GB / 128GB geheugen. Voor hetzelfde toestel met 8GB / 256GB geheugen werd de prijs vastgesteld op €610. Voor de Pro variant met 4G begonnen de prijzen bij €710 (6GB / 128GB) en liepen op naar €830 (12GB RAM / 256GB geheugen).

De OnePlus 7 Pro 5G is nooit in Nederland uitgebracht, omdat het 5G netwerk nog niet gereed was. Sindsdien zijn de eerste 5G telefoons ook in ons land aangekondigd, zo zijn zowel de Oppo Find X2 serie als de Samsung Galaxy S20 serie verkrijgbaar met ondersteuning voor 5G.

Afgelopen week liet OnePlus Nederland middels een persbericht weten dat de nieuwe line-up ‘volledig 5G proof’ zal zijn. Of dit ook betekent dat er uitsluitend 5G modellen gepresenteerd zullen worden blijft nog even onbekend. Fabrikanten hanteren doorgaans ruwweg een prijsverschil van €100 voor het 4G / 5G model. OnePlus rekende afgelopen jaar een verschil van $90. Mogelijk dat dit in 2020 zal resulteren in een vanaf prijs van zo’n €675 voor de OnePlus 8 5G en zo’n €825 voor de OnePlus 8 Pro 5G (8GB / 128GB).

