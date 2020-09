Samsung Galaxy Watch 3 Titanium heren horloge Samsung introduceert een luxe en duurzame variant van de Galaxy Watch 3. Dit lichtgewicht titanium horloge oogt bijzonder elegant en zit boordevol functies.

Toon pagina inhoud

Begin augustus introduceerde Samsung de Galaxy Watch 3 smartwatch. Dit geavanceerde Tizen horloge is verkrijgbaar als 41mm en 45mm model. Het is een roestvrijstalen smartwatch met een premium leren horlogebandje. Vanaf aankomende vrijdag gaat er een nóg luxere variant in de verkoop. Samsung lanceert namelijk een lichtgewichte Titanium Editie met een metalen band. De Galaxy Watch 3 Titanium is uitsluitend verkrijgbaar als 45mm uitvoering. Het heren horloge ziet er bijzonder hoogwaardig uit en is gemaakt van de beste materialen.

Vanzelfsprekend is het Titanium model ook voorzien van de kenmerkende roterende ring. Het slimme horloge wordt geleverd in een speciale box tezamen met een metalen band in Mystic Black. Deze kleur past goed bij de body van de smartwatch, bovendien zorgt de fijne textuur voor een extra elegante look en feel. De lengte van de band is overigens eenvoudig aan te passen, dus wat de omtrek van je pols ook is, de Galaxy Watch 3 Titanium is ook voor jou gemaakt.

Het robuuste en duurzame horloge beschikt over vergelijkbare features als de standaard Galaxy Watch 3. Er is een 1,4-inch Super AMOLED display voorhanden dat beschermt wordt door Corning Gorilla Glass DX. De smartwatch draait op het Tizen Wearable OS v5.5 en wordt aangedreven door een Exynos 9110 Dual-core chipset. Standaard wordt er 1GB werkgeheugen en 8GB opslaggeheugen ingebouwd.

Ook zijn er tal van gezondheidsmonitoring functies ingebouwd. Zo is dit heren horloge in staat om je bloeddruk te meten, een ECG scan te maken en je zuurstofgehalte te meten. Ook zijn er tal van work-out programma’s beschikbaar, evenals geavanceerde slaap monitoring features.

Verder heeft Samsung de Galaxy Watch 3 Titanium voorzien van een 5ATM rating en IP68 / MIL-STD-810G certificering. Dit robuuste heren horloge is dus zowel stof- als waterdicht, maar ook schokbestendig en bestand tegen extreme temperaturen. Er wordt een 340 mAh accu ingebouwd die ondersteuning biedt voor draadloos opladen. Verder wordt 4G LTE ondersteunt, evenals Bluetooth 5.0, WiFi, NFC en GPS.

Samsung Galaxy Watch 3 Titanium kopen

De Samsung Galaxy Watch 3 Titanium verschijnt op 18 september. Bij de lancering komt het model beschikbaar in een 45mm Bluetooth-uitvoering in de kleur Mystic Black. De verkoop adviesprijs is vastgesteld op € 650. De roestvrijstalen variant heeft een verkoop prijs van € 460.