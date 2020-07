DualSense oplaadstation kan twee PS5 controllers opladen Sony brengt een reeks PS5 accessoires uit, waaronder de DualSense Charging Station om twee PlayStation 5 controllers gelijktijdig op te kunnen laden.

Toon pagina inhoud

Een van de nieuwe accessoires voor de PS5 game console, die eind van het jaar beschikbaar komt, is het zogeheten DualSense Charging Station. Dit oplaadstation biedt plaats voor twee DualSense game controllers, welke gelijktijdig kunnen worden opgeladen. Ook kan het docking station dienen als opbergstation, voor die momenten dat de controllers even niet in gebruik zijn.

Een van de nieuwe accessoires voor de PS5 game console, die eind van het jaar beschikbaar komt, is het zogeheten DualSense Charging Station. Dit oplaadstation biedt plaats voor twee DualSense game controllers, welke gelijktijdig kunnen worden opgeladen. Ook kan het docking station dienen als opbergstation, voor die momenten dat de controllers even niet in gebruik zijn.

Het oplaadstation is uitgevoerd in dezelfde dual-tone kleurstelling als de recent geïntroduceerde PlayStation 5 console en de DualSense wireless controller. De zijflanken van de oplader zijn wit en het oplaadgedeelte is in een zwarte kleur afgewerkt. Het geheel sluit goed aan op de hardware en ziet er stijlvol uit. Sony kiest er bij de 5e generatie PlayStation consoles duidelijk voor om de focus te leggen op het uiterlijk –afgezien van de sterk verbeterde hardware specs- zo zou de spelcomputer beter aansluiten bij de woonsituatie. Veel consumenten kiezen er namelijk voor om de game console in de woonkamer bij de televisie te plaatsen.

Sony DualSense oplaadstation voor twee game controllers

Als de gamecontroller in de houder word geplaatst gaat er op de controller een oranje lampje branden, als teken dat het oplaadproces gaande is. Als de batterij van de DualSense controller volledig is opgeladen wordt dit middels een andere kleurstelling kenbaar gemaakt, zo kun je gemakkelijk het oplaadproces in de gaten houden.

Er zijn nog geen technische specificaties beschikbaar van het oplaadstation, maar je mag er vanuit gaan dat de batterij in een hoog tempo wordt opgeladen, zodat je weer lekker snel wireless kunt gamen. Standaard wordt er overigens maar één draadloze controller bij de PS5 geleverd. Mocht je behoefte hebben aan een tweede controller dan dien je deze als optionele accessoire aan te schaffen.

Wat is de prijs van de DualSense Charging Station?

De nieuwe accessoire is beslist de moeite waard om aan te schaffen als je over twee controllers beschikt. Vooralsnog heeft Sony geen prijs bekend gemaakt, deze zal naar alle waarschijnlijkheid samen met de prijstelling van de PS5 console en controller bekend worden gemaakt, mogelijk al later deze maand.

Vermoedelijk wordt het dan ook al direct mogelijk om een pre-order bestelling te plaatsen, door een reservering te plaatsen ben je ervan verzekerd dat jij straks tot de eerste zal behoren die over de nieuwe PlayStation en de nodige randapparatuur beschikt. Verwacht wordt namelijk dat de vraag groter wordt dan het aanbod, wat voor langere levertijden kan gaan zorgen.

Het huidige oplaadstation voor de Sony PS4 kun je al voor drie tientjes kopen, onder andere bij Bol en MediaMarkt. De verwachte verkoopprijs voor de DualSense Charging Station zal niet veel duurder zijn. Voor een extra controller dien je vermoedelijk een prijs van ergens tussen de €60 – €70 te betalen.

Het laadstation zal mogelijk ook in een geheel zwarte uitvoering verkocht gaan worden. Hoewel de wit/zwarte console de nieuwe standaard wordt heeft Sony reeds te kennen gegeven ook verschillende PS5 Limited Edition spelcomputers uit te willen brengen, ieder voorzien van zijn eigen design en kleurstelling.

Een zwarte PS5 console is overigens nog niet officieel bevestigd door Sony. Desalniettemin hopen en verwachten veel gamers dat er ook een zwart model op de markt zal komen. Recentelijk dook er nog een marketingflyer op, waarop een zwarte versie van de PlayStation 5 te zien was samen met een aantal andere consumenten producten van Sony. Deze flyer blijkt echter niet echt te zijn, zo meldde onze collega’s van de website PlayStation Universe.

Overige PS5 accessoires die je binnenkort kunt kopen

Naast het oplaadstation voor de DualSense controller komen er nog een aantal andere PS5 accessoires beschikbaar, waaronder de Pulse 3D draadloze headset. Deze is speciaal gemaakt voor een intense beleving van 3D audio op de PS5 spelconsole. De headset kun je opladen via USB Type-C en is voorzien van twee noise-cancelling microfoons. Verder is er nog een HD-camera aangekondigd met twee 1080p lenzen, voor het Full HD steamen van je gameplay. Ook zal Sony een handige PS5 Media Remote afstandsbediening uitbrengen, waarmee je middels spraakbesturing door film- en streamingdiensten kunt navigeren.