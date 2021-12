Samsung Galaxy rollable smartwatch met camera Samsung ontwikkelt Galaxy Watch met oprolbaar display. Het schermoppervlak is naar wens te vergroten. De rollable smartwatch heeft ook een camera.

Samsung heeft inmiddels verschillende opvouwbare smartphones aangekondigd, waarvan de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 de meest recente modellen zijn. Verwacht wordt dat Samsung op den duur ook andere type consumenten elektronica producten zal introduceren met een flexibel scherm. Denk bijvoorbeeld aan een Samsung opvouwbare tablet of een oprolbare TV. Met de komst van flexibele displays staat er een heel nieuw tijdperk voor de deur.

Daarnaast werkt Samsung op de achtergrond te werken aan een rollable smartwatch, zo blijkt uit een nieuw vrijgegeven patent. Het gaat om een Galaxy Watch met twee displaydelen, dat naar wens uittrekbaar is. Ook herbergt het slimme horloge een camera, voor het maken van foto- en video-opnames.

Samsung rollable smartwatch

Op 2 juni 2021 heeft Samsung Electronics een patent ingediend bij de World Intellectual Property Office (WIPO) voor een ‘Electronic device comprising rollable display and display method therefor’. De 96-pagina tellende documentatie werd op 9 december 2021 vrijgegeven en gepubliceerd.

Het betreft een Samsung Galaxy Watch met een oprolbaar scherm. In z’n meest compacte vorm gaat het om een regulier formaat horloge, met twee halfronde displaydelen. De display van Samsung’s rollable watch is aanraakgevoelig.

Tussen de tweetal displaydelen is een smal frame aangebracht, die het mogelijk maakt om het rollable scherm te vergroten. Vanuit het midden wordt het displayoppervlak vergroot. In volledig uitgerolde stand is het schermoppervlak circa 40% groter dan in de meest compacte stand.

De gebruiker kan het scherm van de Samsung rollable watch naast wens vergroten en verkleinen door op het kroontje, aan de zijkant van de horlogekast te drukken. Ook is het mogelijk om een swipe-beweging op het scherm te maken, waarna de displayoppervlak wordt verkleind/vergroot – zoals ook op bovenstaande patent illustraties wordt getoond.

In uitgevouwen stand beschikt de gebruiker over een ovaalvormig display, waar uiteraard meer content op getoond kan worden dan in z’n meest compacte stand. De gebruiker kan zelf bepalen of er slechts één of twee schermdelen worden uitgerold. Dit kan tevens app afhankelijk worden ingesteld. Zo kan het kleine displaydeel de bedieningselementen tonen en op het grote displaydeel kan vervolgens de bijbehorende app worden weergegeven.

Het middelste frame herbergt ook een camera. Optioneel kunnen er zelfs meerdere camerasensoren worden ingebouwd, evenals een flitser. Met deze camera kunnen zowel foto’s als video’s worden vastgelegd.

Het is overigens niet ’s werelds eerste smartwatch met een flexibel scherm. Denk bijvoorbeeld aan de Nubia Alpha smartwatch. Dit horloge beschikt echter niet over een uitrolbaar display, in plaats daarvan is er een relatief lang buigbaar scherm toegepast. De technologie die Samsung heeft gepatenteerd is duidelijk geavanceerder.

Het is ook een bijzonder gedetailleerd patent waarin niet alleen het design, maar ook verschillende bedieningsmogelijkheden aan bod komen. Of en wanneer Samsung voornemens is om een oprolbare Galaxy Watch uit te brengen blijft vooralsnog onbekend. Vermoedelijk zal het bedrijf eerst nog een oprolbare smartphone presenteren.

Download official documentation: Samsung rollable smartwatch.