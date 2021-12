Samsung Galaxy Watch met roterend en oprolbaar display Samsung patenteert vierkante Galaxy Watch met roterend, uittrekbaar display. Heeft een kroontje, is S Pen compatibel en beschikt over under-display camera.

Eerder deze week kon je op LetsGoDigital lezen over een in ontwikkeling zijnde Samsung Galaxy rollable smartwatch met een uittrekbaar display en een camera. Hoewel er reeds enkele slimme horloges met flexibel scherm zijn gedemonstreerd en zelfs zijn uitgebracht -denk aan de Nubia Alpha, was het voor het eerst dat we een horloge met een oprolbaar scherm zijn tegengekomen. Toch staat dit patent niet op zichzelf, want vandaag heeft Samsung Electronics nog een octrooi toegewezen gekregen voor een rollable smartwatch.

Het nieuwe model van Samsung is nog geavanceerder en kan zelfs op de pols gedraaid worden. Zodoende wordt het mogelijk om het scherm horizontaal of verticaal te vergroten, afhankelijk van welke app je in gebruik hebt. Hierdoor ontstaan tal van nieuwe gebruikersmogelijkheden.

Samsung oprolbare smartwatch met S Pen support

Het gaat om een patent dat Samsung Electronics op 3 mei 2021 heeft ingediend bij de World Intellectual Property Office (WIPO). De documentatie getiteld ‘Electronic device comprising flexible display and method for operating same’ werd op 9 december 2021 vrijgegeven.

Het betreft een uiterst gedetailleerd octrooi dat maar liefst 113 pagina’s beslaat – ik kan me niet herinneren een uitgebreider patent behandeld te hebben. Dit horloge zit dan ook boordevol mogelijkheden, zoals we nog niet eerder hebben gezien.

De gepatenteerde Samsung Galaxy Watch beschikt over een vierkant display. Aan de zijkant is een kroontje aangebracht. De bediening loopt echter hoogstzakelijk via het touch-sensitive display. Opmerkelijk genoeg spreekt de documentatie ook over compatibiliteit met een stylus pen.

Samsung heeft natuurlijk verschillende smartphones in het assortiment met een S Pen. Denk aan de Galaxy Note 20 Ultra. Ook de Galaxy S21 Ultra en Galaxy Z Fold 3 zijn compatibel met de S Pen van Samsung. Net als de in februari verwachte Galaxy S22 Ultra. Ook tablets zoals de Galaxy Tab S7 Plus zijn te gebruiken met Samsung’s stylus. Smartwatches daarentegen hebben een beduidend kleiner scherm waardoor de voordelen van een stylus minimaal zijn.

Bij dit slimme horloge kan het scherm echter vergroot worden, zodoende ziet Samsung mogelijkheden om deze watch ook compatibel te maken met een stylus. Vanwege de grootte van het device zal het uiteraard niet mogelijk zijn om een S Pen compartiment in te bouwen. Desondanks zal deze dus wel bruikbaar zijn met een stylus.

In tegenstelling tot de ronde rollable smartwatch waar LetsGoDigital eerder deze week over rapporteerde is er ditmaal geen frame zichtbaar tussen de twee displaydelen. Dit heeft Samsung intern weten op te lossen, hier komen we later in deze publicatie nog op terug. Wanneer het scherm wordt uitgetrokken zal het bovenste framedeel los komen van het onderste framedeel. Daartussen wordt een halfrond vormgegeven geleiderail geplaatst, waardoor het één stevig en stijlvol geheel blijft.

Als het scherm volledig is uitgetrokken is deze dubbel zo groot als in de meest compacte stand. Waar er standaard 12 icoontjes weergegeven kunnen worden, zijn dit er 24 in uitgevouwen stand – zo valt uit de patentillustraties te herleiden. Het scherm is niet zo groot als de opvouwbare smartwatch die Oppo in 2019 patenteerde, desondanks kun je op zo’n vergroot display uiteraard wel veel effectiever te werk gaan.

Samsung Galaxy Watch met draaibaar scherm en under-display camera

Intern heeft Samsung een zeer ingenieus systeem toegepast, bestaande uit meerdere tandwielen en een roterende as. Deze zorgen ervoor dat de display probleemloos verkleind en vergroot kan worden. Daarnaast maakt dit systeem het mogelijk om de display te draaien – zonder dat je het horloge van je pols hoeft te halen. De gebruiker hoeft enkel het kroontje uit te trekken en eraan te draaien, waarna het scherm automatisch naar rechts draait.

Samsung benoemt in de documentatie verschillende gebruikersmogelijkheden. Standaard wordt bijvoorbeeld een startscherm getoond met daarop de klok, de datum en het weer. Deze kan goed in landschap modus worden weergegeven. Er zijn echter ook tal van situaties te bedenken waarbij een langwerpig scherm handiger is.

Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van een navigatie app. Hiervoor kun je de display in portretmodus zetten, zodat je de route eenvoudig van je pols kunt aflezen. Ook voor het reageren op een WhatsApp of email bericht is een langwerpig display ideaal. De interface wordt automatisch aangepast, naargelang de gebruiker het slimme horloge gebruikt.

De horlogekast zit middels een schuifsysteem vast aan het horlogebandje. Aan het bandje is een monteerplaat bevestigd, waar het horloge opgeschoven kan worden. Er worden ook tal van sensoren toegevoegd om je activiteit en gezondheid te kunnen tracken. Denk aan een hartslagmeter, bloeddrukmeter en een zuurstofsaturatiemeter. Uiteraard zal ook een calorieënteller en stappenteller worden inbegrepen.

Deze Samsung oprolbare smartwatch wordt tevens voorzien van een under-display camera, zo blijkt uit de uitgebreide documentatie. Hiermee kunnen zowel foto’s als video’s worden vastgelegd. Het gaat om een zeer geavanceerd device, waarbij Samsung de focus heeft gelegd op het creëren van nieuwe gebruikersmogelijkheden.

Inmiddels zijn veel smartwatches los van een smartphone te gebruiken. Het kleine display zorgt er echter voor dat de mogelijkheden beperkt blijven. Door het scherm te kunnen vergroten ontvouwt zich ineens een multi-functioneel device, die je gewoon om je pols kunt dragen.

De toekomst van wearables

Er zijn reeds enkele smartwatches met een breed display verkrijgbaar, denk bijvoorbeeld aan de Belesy Chapeau. Het nadeel van dergelijke horloges is dat het scherm altijd uitsteekt ten opzichte van je pols. Zodoende zal je sneller ergens achter blijven haken en is het risico op schade ook groter.

Daar heb je met deze uittrekbare smartwatch van Samsung geen last van. In de meest compacte stand is het horloge niet groter dan hedendaagse modellen. Wil je tussendoor even reageren op een berichtje, dan vouw je het scherm eenvoudig open en kun je probleemloos beginnen met typen. Dit zal uiteraard een stuk fijner gaan dan op zo’n klein schermpje.

Het moge duidelijk zijn dat Samsung dit horloge volgend jaar nog niet zal uitbrengen. Deze smartwatch is dusdanig geavanceerd dat je er vanuit mag gaan dat er meerdere jaren aan ontwikkeling aan vooraf zullen gaan alvorens dergelijke oprolbare smartwatches op de markt worden gebracht. Desondanks is het een zeer interessante ontwikkeling.

In tegenstelling tot smartphones, zit de markt van wearables nog altijd in de lift. Niet voor niets hebben steeds meer smartphone fabrikanten inmiddels één of meerdere smartwatches in het assortiment. Samsung heeft dit jaar de Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic uitgebracht – zoals bovenstaand afgebeeld wordt. Daarnaast heb je de Xiaomi Mi Watch, de Oppo Watch en de OnePlus Watch, evenals de Huawei Watch en de Motorola Moto watches. Begin 2022 zal ook de langverwachte Google Pixel Watch ten tonele verschijnen. De marktleider is echter al jaren Apple met haar populaire Apple Watch line-up.

Samsung loopt duidelijk voorop als het gaat om de toepassing van flexibele displays voor smartphones. In 2019 introduceerde het bedrijf haar eerste opvouwbare smartphone, terwijl de eerste opvouwbare iPhone nog minimaal een jaar op zich laat wachten. Mogelijkerwijs ziet de Zuid-Koreaanse fabrikant ook kansen om de wearables markt naar zich toe te trekken door opvouwbare en/of uittrekbare modellen te introduceren. De toekomst zal het moeten uitwijzen.

