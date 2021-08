Huawei Freebuds Lipstick wireless oordopjes Huawei vraagt opmerkelijk handelsmerk aan in twee Zuid-Amerikaanse landen. Is de ‘Huawei Freebuds Lipstick’ een nieuw soort draadloze oordopjes?

Huawei maakt turbulente tijden door. Dat weerhoudt de Chinese elektronicafabrikant er echter niet van om nieuwe producten uit te blijven brengen. Begin deze maand werd vol trots de P50 serie aangekondigd, als eerste smartphones die draaien op het nieuwe Huawei HarmonyOS. Het nieuwe besturingssysteem is overigens ook geschikt voor smart TV’s, tablets, smartwatches etc. Huawei heeft ook tal van accessoires in het assortiment, denk bijvoorbeeld aan wireless oordopjes.

Ditmaal heeft de Chinese smartphone fabrikant een curieus handelsmerk aangevraagd in Zuid Amerika, voor de mogelijke benaming van toekomstige wireless oordopjes van het merk.

Huawei Freebuds Lipstick

Op 16 augustus 2021 heeft Huawei Technologies een trademark ingediend voor de naam ‘Huawei Freebuds Lipstick’ in Peru bij de Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.(Indecopi) en in Argentinië bij het Instituto de Investigaciones en Producción Animal (INPA). Nadien zijn de aanvragen ook opgenomen in de database van de TMView, onderdeel van de European Union Intellectual Property Office (EUIPO), waarmee de merknaam ook voor de Europese markt is beschermd.

De aanvraag is gecategoriseerd als Class 9, met de volgende uitgebreide omschrijving (vertaald uit het Spaans): ‘Oordopjes; koptelefoon; microfoons; geluidsopnameapparatuur; downloadbare softwareapplicaties voor smartphones; slimme telefoons; tablets; smartwatches; slimme brillen; uitschuifbare selfie-armen voor mobiele telefoons.’

Binnen de Freebuds-lijn voert Huawei verschillende draadloze oordopjes. Het ligt dan ook het meest voor de hand dat ‘Huawei Freebuds Lipstick’ nieuwe oortjes zullen zijn. Deze zijn onder andere te gebruiken in combinatie met een smartphone, tablet of smartwatch – zodoende dat deze benamingen ook in de trademark omschrijving zijn opgenomen.

Meestal plaatst Huawei achter de Freebuds benaming een cijfer, denk bijvoorbeeld aan ‘Freebuds 4’ – met enkele uitzonderingen, zoals ‘Freebuds Pro’ en ‘Freebuds Studio’. In de trademark wordt echter uitsluitend ‘Freebuds Lipstick’ vermeld.

Helaas blijft het onduidelijk waar de ‘Lipstick’ benaming op duidt. Mogelijk gaat het om een lipstick-vormige oplaadcase of wellicht komt de kleur van de oordopjes overeen met die van lipstick – je zou je er van alles bij kunnen voorstellen, vooralsnog blijft het echter pure speculatie.

De meest recente versie is de Huawei Freebuds 4, Dit zijn mid-range in-ear oordopjes met active noise cancelling technologie, een goedkope variant op de Freebuds Pro. Het gaat om de tegenhangers van de Samsung Galaxy Buds 2 en de Galaxy Buds Pro. Of om in termen van Apple te blijven, de Apple AirPods 2nd Gen en de AirPods Pro.

Het is op het moment van schrijven onduidelijk of en wanneer Huawei de Freebuds Lipstick zal aankondigen, het is in ieder geval noemenswaardig dat de trademark aanvraag is gedeponeerd in Zuid-Amerika, Europa en China. Mogelijkerwijs dat we later dit jaar meer te horen krijgen over de nieuwe Freebuds toevoeging.

Bekijk hier de aanvraag voor Huawei Freebuds Lipstick in Peru en in Argentinië.