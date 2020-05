Samsung Galaxy A41 waterdichte telefoon (A-Serie 2020 model) De Galaxy A41 is de nieuwste toevoeging binnen de populaire Samsung A-serie. De Android smartphone biedt geavanceerde functies tegen een betaalbare prijs.

Samsung heeft een nieuwe budget telefoon uitgebracht, de Galaxy A41 volgt de één jaar oude A40 op. De 6,1-inch smartphone valt op door zijn kleurrijke ontwerp en compacte vormgeving. Het toestel is waterdicht, beschikt over een triple camera, een in-display vingerafdrukscanner en een 3.500 mAh batterij die snelladen ondersteunt. Consumenten kunnen de Samsung Galaxy A41 kopen voor een adviesprijs van € 300.

De nieuwe Galaxy smartphone is per direct te bestellen als preorder in de kleuren Prism Crush Black (zwart), Prism Crush White (wit) en Prism Crush Blue (blauw). De voorverkoop bestellingen worden op 21 mei 2020 uitgeleverd, vanaf dat moment zal de smartphone ook in diverse telecomwinkels worden aangeboden.

Wat heeft de Samsung A41 te bieden?

Met de A41 biedt Samsung veel smartphone voor weinig geld. Dankzij de smalle schermranden heeft het toestel een modern design, dat door de compacte afmetingen comfortabel in de hand ligt. De telefoon heeft ronde hoeken en een glossy finish. Het gestreepte patroon op de achterkant geeft de smartphone een opvallend eigentijdse look, dat ongetwijfeld zal aanslaan bij jongeren.

De Android 10 smartphone beschikt over een 6,1-inch Super AMOLED scherm met een Full HD+ resolutie. Er is een kleine waterdruppelvormige notch zichtbaar, waar de 25 megapixel selfiecamera achter schuilgaat. De vingerafdruksensor is bij dit model onder de display geplaatst, ideaal want zo hoef je alleen maar je vinger op het scherm te leggen om je toestel te ontgrendelen.

Aan de achterzijde is een drievoudige camera geïmplementeerd. Het betreft een 48 megapixel groothoekcamera, een 8 megapixel ultragroothoekcamera en ten slotte een 5 megapixel dieptecamera. Deze laatste maakt het mogelijk om prachtige foto’s met een bokeh effect vast te leggen. Door zowel een groothoek als een ultragroothoek camera te integreren kun je uiteenlopende opnames maken, van weidse landschapsfotografie tot aan close-ups.

De Samsung Galaxy A41 wordt aangedreven door een octa-core Mediatek Helio P65 SoC met 4GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte. Je kunt het geheugen uitbreiden middels een microSD geheugenkaartje.

Bijzonder voor een telefoon in deze prijsklasse is de IP68 certificering, wat inhoudt dat de Galaxy A41 zowel stof- als waterdicht is. Je kunt de smartphone een half uur onderwater houden, tot 1,5 meter diepte. De mobiele telefoon beschikt over een 3.500 mAh batterij. Er wordt een 15 Watt snellader bijgeleverd – vergelijkbaar met de oplader die bij de Galaxy S10 serie wordt meegeleverd.

Samsung Galaxy A41 kopen

De A41 heeft een adviesverkoopprijs van €300 en is vanaf 21 mei 2020 verkrijgbaar via de Samsung site, MediaMarkt, Coolblue, BelSimpel en Mobiel. Bij de twee laatstgenoemde retailers kun je de waterdichte Samsung telefoon ook kopen met abonnement, met keuze uit de volgende providers: KPN, T-Mobile, Vodafone, Tele2, Ben en Hollands Nieuwe.