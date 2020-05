Samsung Galaxy A41 budget telefoon kopen in Nederland De compacte Galaxy A41 komt deze maand naar Nederland. Dit budgettoestel van Samsung is compact, waterdicht en beschikt over een drievoudige camera.

Samsung brengt binnenkort een nieuwe A-serie smartphone naar Nederland. De Samsung Galaxy A41 zal de één jaar oude A40 opvolgen. Het 2020 model is op verschillende punten verbeterd. Zo beschikt deze betaalbare smartphone over een groter scherm met een in-display vingerafdruksensor, een beter camerasysteem en het toestel draait op het nieuwste Android OS.

De Galaxy A41 gaat op 25 mei 2020 in de verkoop in Nederland in de kleuren zwart, wit en blauw. De telefoon wordt nu al aangeboden door Coolblue, BelSimpel en Mobiel. Voor een los toestel betaal je €300, wil je deze Samsung smartphone met abonnement kopen dan kun je terecht bij Vodafone, KPN, Vodafone, Tele2, Hollands Nieuwe en Ben.

Samsung Galaxy A41 compacte waterdichte smartphone

Samsung voorziet het budgettoestel van een 6,1-inch AMOLED scherm met een Full HD+ resolutie. In de kleine druppelvormige notch is een 25 megapixel selfie-camera geïntegreerd. De vingerafdruksensor is bij de A41 onder het scherm geplaatst. Vorig jaar was de immens populaire Galaxy A50 nog de goedkoopste A-serie smartphone met een in-display vingerafdruksensor.

Bijzonder voor een telefoon in deze prijsklasse is de IP68 certificering, wat inhoudt dat deze telefoon zowel stof- als waterdicht is. Je kunt de Samsung A41 een half uur onderwater houden, tot 1,5 meter diepte. De Galaxy A41 draait op het Android 10 besturingssysteem in combinatie met de OneUI 2.0 gebruikersinterface. In het hart is een Mediatek Helio P65 chip geplaatst, die dankzij de integratie van 4GB RAM en 64GB ROM geheugen een soepele gebruikerservaring moet bieden.

De achterzijde wordt gedomineerd door de triple camera. Deze bestaat uit een 48 megapixel groothoekcamera, een 8 megapixel ultragroothoekcamera en ten slotte een 5 megapixel dieptelens, waardoor je ook prachtige bokeh-effecten (foto’s met een onscherpe achtergrond) kunt vastleggen. Dankzij de integratie van een groothoek- en een ultragroothoeklens kun je met deze mobiele telefoon uiteenlopende opnames maken, van portretfoto’s tot landschapsfoto’s.

Er is een 3.500 mAh batterij ingebouwd. Dit lijkt een aanzienlijke upgrade te zijn ten opzichte van de 3.100 mAh batterij die in de Galaxy A40 terug te vinden is. Maar aangezien de displaygrootte ook met 0,3-inch is toegenomen is dit ook wel noodzakelijk. De accucapaciteit zou groot genoeg moeten zijn om de dag door te komen. De Samsung Galaxy A41 ondersteunt snelladen met een maximaal laadvermogen van 18 Watt.

Deze waterdichte Android 10 smartphone heeft een adviesprijs van €300. Het is nu al mogelijk om een preorder te plaatsen, op 25 mei worden de bestellingen uitgeleverd. Mocht je overwegen om de Galaxy A41 te kopen, bedenk je dan dat je voor hetzelfde geld inmiddels ook de Galaxy A51 in huis haalt. Deze Samsung smartphone heeft een groter 6,5-inch scherm, een nog betere camera en een krachtigere processor met meer geheugen.