Samsung Under Panel Camera ook voor Galaxy Z Slide / Z Roll Samsung patenteert een slideable smartphone met een under-display camera, een in-display vingerafdruksensor en een triple-camera met hartslag sensor.

Smartphone fabrikanten zijn sinds enige tijd in staat om flexibele schermen toe te passen voor hun smartphone modellen. Samsung heeft als marktleider inmiddels verschillende opvouwbare smartphones geïntroduceerd, waarvan de Galaxy Z Flip en Galaxy Z Fold 2 de meeste recente modellen zijn. In 2022 zal Samsung naar verwachting haar eerste oprolbare smartphone uitbrengen. Een demomonstratie van deze slidable smartphone werd eerder dit jaar al gegeven door de displaydivisie van het bedrijf. Dat toestel beschikt niet over een opvouwbaar, maar over een uittrekbaar scherm.

Samsung heeft reeds twee potentiële modelnamen laten vastleggen voor deze nieuwe vormfactor; Samsung Galaxy Z Slide en Samsung Z Roll. Ook heeft het bedrijf inmiddels verschillende patenten laten vastleggen voor slider smartphones met een oprolbaar scherm. Ditmaal heeft Samsung Electronics een octrooi toegewezen gekregen voor een soortgelijke slideable die tijdens SID 2021 werd gedemonstreerd, voorzien van de nieuwste functies en een geavanceerde camera.

Samsung Galaxy Z Slide met under panel camera

In november 2020 heeft Samsung Electronics een octrooi aangevraagd bij de United States Patent and Trademark Office (USPTO). Het patent getiteld ‘Rollable electronic device including clearance compensation structure’ is op 17 juni 2021 gepubliceerd waarna het ook is opgenomen in de database van de World Intellectual Property Office (WIPO), voor wereldwijde bescherming van de gepatenteerde technologie. De 45-pagina tellende documentatie omschrijft een geavanceerde Galaxy smartphone met een oprolbaar scherm.

In z’n meest compacte vorm biedt het toestel een regulier formaat telefoonscherm. Vervolgens is het display via de rechterzijde, in de breedte uittrekbaar. Het displayoppervlak kan tot circa 30 procent worden vergroot, indien gewenst kan de gebruiker ook slechts een deel van het display uitrollen.

Het betreft een gemotoriseerd proces, waarbij tevens gebruik wordt gemaakt van een veelvoud aan schroefveren en een lange plaatvormige veer. Het flexibele scherm wordt over een rotatie rol geleid, dat automatisch wordt geblokkeerd als het scherm maximaal is uitgerold.

Noemenswaardig is dat er in de documentatie ook melding wordt gemaakt van een under panel camera. De in augustus verwachte Samsung Galaxy Z Fold 3 wordt hoogstwaarschijnlijk de allereerste opvouwbare smartphone waarbij de camera onder het scherm wordt geplaatst.

Bij het octrooi van Samsung’s oprolbare smartphone staat dus eveneens vermeld dat de front-camera onder het flexibele scherm geplaatst zal worden. Ook de lichtsensor en nabijheidssensor wordt bij dit model onder het scherm geplaatst, in de linker bovenhoek. Optioneel wordt er een ToF sensor aan toegevoegd. Daarnaast wordt het toestel voorzien van een in-display vingerafdruksensor.

Samsung oprolbare telefoon met triple-camera en hartslag sensor

Op de achterzijde is een verticaal vormgegeven camera geïntegreerd, met drie cameralenzen. Direct daaronder is de flitser geplaatst. Opvallend genoeg is naast de flitser een hartslag sensor opgenomen. Hoewel de Galaxy S10 ook werd voorzien van een HRM sensor, is deze niet meer terug te vinden bij de Galaxy S20 en S21 serie. Vermoedelijk is hiertoe besloten om de verkoop van de Galaxy Watch smartwatches te stimuleren. Mogelijk dat deze dus zal terugkeren bij de rollable smartphone van Samsung.

De zijkanten van het toestel is vrij gehouden van knoppen. Aan de onderzijde is een USB-C aansluiting te vinden, evenals een dubbele speaker en een microfoon. Wanneer het toestel wordt uitgetrokken ontvouwt zicht aan de onderzijde nog een extra speaker.

Het octrooi heeft veel weg van de Samsung Dual Slide smartphone waar LetsGoDigital begin dit jaar over rapporteerde. Bij dat model werd echter gebruik gemaakt van een tandwielsysteem, in plaats van springveren. Vermoedelijk is dat eerder onderhevig aan slijtage en ophopend vuil dan de nieuwe uitvinding. Ook werd bij het voorgaande model nog niet gesproken over het type front-camera. Ditmaal wordt er duidelijk melding gemaakt dat de camera onder het flexibele scherm zal worden geplaatst, net als de vingerafdrukscanner.

Vooralsnog blijft het afwachten wanneer Samsung haar eerste oprolbare telefoon officieel zal presenteren. In de wandelgangen wordt gesproken over de eerste helft van 2022. Voor die tijd zal Samsung eerst nog twee opvouwbare smartphones presenteren, de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 worden beide in augustus 2021 verwacht.

Bekijk hier de documentatie van de Samsung oprolbare telefoon.