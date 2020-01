Intel smartphone vouwt uit tot tablet PC Intel patenteert opvouwbare smartphone met wrap-around display. De mobiele telefoon vouwt open tot grote tablet PC met uiterst dunne schermranden.

Toon pagina inhoud

Begin 2019 publiceerde LetsGoDigital over een opvouwbare smartphone van Intel dat openvouwt tot een grote tablet. Enkele maanden later heeft Joshua D. Newman, Intel’s general manager of mobile innovation, tijdens een Japans interview aangegeven dat de Amerikaanse fabrikant van PC microprocessoren zich daadwerkelijk bezig houdt met vouwbare technologie. Gelijktijdig werd gemeld dat er nog zeker twee jaar overheen zal gaan alvorens Intel daadwerkelijk een laptop met een flexibel display zal introduceren.

Het Amerikaanse bedrijf onderzoekt deze vooruitstrevende technologie samen met verschillende displayfabrikanten, waaronder LG Display, Boe Technology Group, Sharp en Samsung Display – zo werd in hetzelfde interview met Nikkei Asian Review gemeld. Daaraan werd toegevoegd; als het onderzoek zal uitwijzen dat deze nieuwe type displays daadwerkelijk bijdragen aan een positieve gebruikerservaring, dan zal Intel de ontwikkeling van dergelijke producten versnellen. Op de achtergrond vinden de ontwikkelingen gestaag doorgang.

Intel telefoon met wrap-around display

In oktober 2018 heeft Intel Corporation een patent aangevraagd in Korea voor een opvouwbaar apparaat. In oktober 2019 werd het patent gepubliceerd door de KIPRIS (Korean Intellectual Property Office). Om een beter idee te krijgen van het gepatenteerde product heeft LetsGoDigital een serie 3D renders gemaakt op basis van het octrooi.

Net als bij het voorgaande octrooi is er ook ditmaal sprake van een Intel smartphone met een zogenaamd wrap-around display. Oftewel, het scherm vouwt om de behuizing heen. Het mobiele apparaat bestaat uit één groot flexibel scherm. Uitgevouwen heb je een grote tablet tot je beschikking. De displaydelen zijn aanzienlijk dunner vormgegeven dan voorheen – zodoende is het apparaat makkelijker mee te nemen en bovendien lichter.

Opgevouwen bevindt het scherm zich aan de buitenzijde. De display loopt via de rechterzijde door tot aan de gehele achterzijde. De schermranden zijn zeer dun, het gehele apparaat bestaat uit schermoppervlak, waardoor het toestel een uiterst moderne vormgeving heeft. Aan de onderzijde is een brede knop aangebracht, door deze in te drukken kun je het mobiele apparaat uitvouwen.

Uitgevouwen is het linkerdeel iets dikker dan de rechterzijde, dit komt doordat de behuizing -met alle benodigde componenten- zich aan de linkerzijde bevindt. De behuizing is overigens uiterst dun. Uit de patentafbeeldingen wordt niet duidelijk waar de camera’s geïntegreerd zullen worden. Desalniettemin ziet deze opvouwbare Intel smartphone / tablet er uiterst ingenieus en multifunctioneel uit.

Toch is het niet waarschijnlijk dat Intel dit mobiele apparaat direct op de markt wil brengen. De Amerikaanse chipproducent lijkt zich in eerste instantie te focussen op nóg grotere vouwbare schermen.

Opvouwbare PC modellen op CES 2020

Tijdens CES 2020 heeft Intel voor het eerst een prototype gedemonstreerd van een opvouwbare PC, genaamd de Intel Horseshoe Bend. Het product bouwt voort op eerdere prototypes die het bedrijf heeft getoond onder de naam Tiger Rapids en Twin Rivers. Ditmaal is de concept notebook echter voorzien van één gigantisch 17.3-inch opvouwbaar OLED scherm.

De Horseshoe Bend hybrid laptop beschikt ook over een kickstand waardoor je de computer eenvoudig kunt neerzetten om als tabeltop te gebruiken. Intel had ook een niet-werkend mock-up toetsenbord meegenomen, die in de toekomst gebruikt kan worden met de opvouwbare laptop.

Het toetsenbord kun je magnetisch aan het scherm bevestigen, waarna je de beschikking behoudt over een 12,5-inch laptop scherm. Je kunt dus zowel gebruik maken van een fysiek toetsenbord als een virtueel toetsenbord. Ook biedt de opvouwbare laptop ondersteuning voor een styluspen. Vanzelfsprekend is de Horseshoe Bend voorzien van een Intel processor, hiervoor wordt de nieuwe Tiger Lake mobile chipset ingezet. CNET heeft reeds een uitgebreide preview online gezet van dit bijzondere apparaat.

Intel was overigens niet de enige fabrikant die tijdens CES 2020 een opvouwbare computer toonde. Ook Dell had een prototype meegenomen naar de elektronicabeurs genaamd Dell Concept Ori. De Dell laptop met opvouwbaar scherm is voorzien van een 13-inch flexibel scherm. Hoewel de opvouwbare apparaten van Intel en Dell vooralsnog uitsluitend prototypes zijn, die (voorlopig) niet in de markt gezet zullen worden, is Lenovo wel voornemens om in 2020 de eerste opvouwbare PC uit te brengen. De Lenovo ThinkPad X1 Fold is een opvouwbare laptop met een 13,3-inch flexibel scherm, dit apparaat werd eveneens tentoongesteld tijdens CES. Het is de bedoeling dat deze 5G laptop halverwege 2020 wordt uitgebracht voor een vanaf prijs van $2500.

Afgelopen jaar werden de eerste opvouwbare telefoons geïntroduceerd. In 2020 zullen naar verwachting de eerste opvouwbare PC’s verschijnen. De komst van flexibele schermen zal niet alleen de vorm en het gebruik van elektronica producten veranderen, het zal ook voor verschuivingen in de markt gaan zorgen. Ten slotte wordt de scheidslijn tussen een smartphone, tablet en laptop steeds kleiner. Of Intel in de toekomst ook opvouwbare smartphones wil uitbrengen is vooralsnog onduidelijk. Wel is inmiddels duidelijk geworden dat ook Intel zich bezighoudt met flexibele schermen.

Bekijk hier het patent van de Intel opvouwbare tablet PC.

Note to editors : The product renders presented in this article are copyright protected and designed by LetsGoDigital. You can use our artwork for free, as long as you include a clickable source link into your publication. Thank you very much for understanding.