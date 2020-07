Samsung voorziet smartphonehoesjes van Antimicrobial Coating Samsung ontwikkelt smartphone cover met antimicrobiële coating die de verspreiding van bacteriën moet tegengaan. Bewezen effectief tegen corona.

De afgelopen maanden heeft het coronavirus (COVID-19) wereldwijd hard om zich heen geslagen. Hoewel het aantal besmettingen in Nederland inmiddels sterk is afgenomen zijn er nog altijd landen die te maken hebben met een toenemend aantal besmettingen. Bovendien is er een reële kans dat er een tweede golf zal ontstaan. Ondertussen houden onderzoekers zich massaal bezig met het ontwikkelen van een medicijn die de aanmaak van nieuwe virusdeeltjes in het lichaam moet afremmen.

In de strijd tegen corona zijn er meer fabrikanten op zoek naar innovatieve oplossingen die de bestrijding van bacteriën kan tegengaan, zo ook technologiefabrikant Samsung Electronics. Een nieuwe handelsmerk aanvraag duidt erop dat Samsung toekomstige smartphonehoesjes wil voorzien van een Antimicrobial Coating, die de aanwezigheid van virusdeeltjes effectief bestrijdt.

Samsung hoesjes met Antimicrobial Coating

De trademark voor ‘Antimicrobial Coating’ werd op 30 juni 2020 aangevraagd door Samsung Electronics. Het verzoek is ingediend in verschillende landen, waaronder Groot-Brittannië, Spanje, Italië en Zwitserland. De summiere, maar duidelijke omschrijving luidt: ‘Beschermende hoesjes en covers voor smartphones en tabletcomputers’.

Het betreft een zogenaamd Combined trademark, oftewel afgezien van een woordmerk is er ook een bijbehorend beeldmerk vastgelegd. Hierop is een schild te zien met een kruis en drie geometrische elementen die de virusdeeltjes moeten voorstellen.

Antimicrobiële coating effectief tegen corona

Het coronavirus verspreid zich van mens tot mens, maar ook via oppervlakken. Onderzoek heeft uitgewezen dat oppervlakken die voorzien zijn van zo’n antimicrobiële coating tot wel 90 dagen vrij blijven van het coronavirus. Bij oppervlakken die zijn behandeld met een antimicrobiële coating zou het virus na 10 minuten al voor 90% zijn afgenomen en na 2 uur zelfs met 99,9%.

Daardoor is deze coating uitermate geschikt om toe te passen op oppervlakken die veelvuldig worden gebruikt. Denk aan publieke ruimtes, zoals een metro of bus. Maar natuurlijk ook onze smartphone en tablet. Doordat we onze mobieltjes zo vaak bij ons dragen kunnen deze makkelijk virusdeeltjes bevatten. Door het smartphonehoesje te voorzien van een antimicrobiële coating wordt de verspreiding van bacteriën effectief tegengegaan.

De technologie achter Antimicrobial Coating is niet nieuw en wordt al een decennia toegepast in ziekenhuizen om de verspreiding van infecties te bestrijden. De coating werkt door de eiwitten van het virus te “denatureren” en de beschermende vetlaag ervan aan te vallen. In een tijd waarin hygiëne en desinfectie uitermate belangrijk is komt deze speciaal samengestelde antimicrobiële coating bijzonder goed van pas.

De kans is dan ook groot dat de eerste Samsung smartphonehoesjes met een antimicrobial coating op korte termijn geïntroduceerd worden. Komende maand zal Samsung haar nieuwe vlaggenschip introduceren, de Galaxy Note 20 serie. Bij de lancering van dit soort high-end telefoons brengt Samsung ook een reeks nieuwe telefoonhoesjes uit. Vermoedelijk zullen komende maand de eerste hoesjes en covers met een antimicrobiële coating aangekondigd worden.

Bekijk hier de trademark voor Samsung Antimicrobial Coating