Samsung Galaxy Z Fold 2 5G opvouwbare telefoon Komende week wordt de Galaxy Z Fold 2 geïntroduceerd. Lees hier alles over het design, specs en de prijs van Samsung’s nieuwste 5G opvouwbare telefoon.

Samsung staat op het punt een reeks nieuwe producten te onthullen. Op woensdag 5 augustus vind het Galaxy Unpacked 2020 event plaats, waar onder andere de Galaxy Note 20 smartphones geïntroduceerd zullen worden. Tijdens het online evenement zal Samsung ook aandacht besteden aan opvouwbare smartphones. Afgelopen week werd de Samsung Galaxy Z Flip 5G al geïntroduceerd. Komende week wordt er nóg een Samsung opvouwbare smartphone verwacht, het gaat om de opvolger van de Fold.

In februari 2019 behoorde Samsung tot de eerste fabrikanten die een opvouwbare telefoon presenteerde, de Galaxy Fold. Een zeer bijzonder en revolutionaire telefoon. De lancering van dit toestel werd echter op het laatste moment uitgesteld, nadat verschillende review exemplaren issues vertoonden met het flexibele scherm. Hoewel al deze problemen inmiddels zijn opgelost heeft dit natuurlijk wel voor de nodige reputatieschade gezorgd. Dit zou dan ook één van de redenen zijn waarom Samsung heeft besloten om de opvolger van de Fold een andere benaming mee te geven.

Na de Fold is de Z Flip geïntroduceerd, deze clamshell telefoon was het eerste model dat binnen de Galaxy Z-serie werd geplaatst. Het lijkt er sterk op dat Samsung voornemens is om al haar vouwtelefoons voortaan onder te brengen binnen de Z-serie. Dit zal de herkenbaarheid door de tijd heen ten goede komen. Zodoende wordt de naam niet Samsung Galaxy Fold 2, maar Galaxy Z Fold 2.

Wat weten we inmiddels over Samsung’s nieuwste opvouwbare telefoon? Het idee van de originele Fold blijft gehandhaafd, oftewel het wordt een smalle smartphone die je kunt openvouwen tot een volwaardige tablet. Er zijn inmiddels verschillende render afbeeldingen online verschenen, waarop het toestel te zien is. Ook zijn er al veel specs bekend, waardoor we al een goede eerste indruk hebben van de verwachte vouwtelefoon.

Samsung Z Fold 2 krijgt groter en beter scherm

De huidige Fold beschikt over een 4,6-inch front-display, zodra je het toestel openklapt ontvouwt zich een 7,3-inch flexibel display. Het nieuwe model zal over een groter cover-scherm beschikken, vermoedelijk gaat het om een 6,23-inch display – waardoor het tweede scherm inzetbaar is voor meer toepassingen dan alleen het bekijken en beantwoorden van binnenkomende notificaties en oproepen.

Ook het hoofdscherm zal worden verbeterd en worden vergroot. Het betreft een 7,7-inch flexibel AMOLED scherm. Een veelgehoorde klacht bij de Fold is de grootte van de notch. Dit lijkt bij de Samsung Z Fold 2 te veranderen. Ditmaal zal de vouwtelefoon over een hole-punch selfiecamera beschikken – net zoals de Z Flip overigens. De locatie van de selfiecamera blijft nagenoeg onveranderd. Deze wordt in de rechter behuizing, bovenin, centraal in het midden geplaatst. Vermoedelijk gaat het om een 10 megapixel beeldsensor, net zoals het geval zal zijn bij de Note 20 toestellen.

Onlangs ontstond het gerucht dat Samsung de Z Fold2 zal uitrusten met een 120 Hertz display. Dat zou natuurlijk grandioos zijn, ten slotte is een scherm met zo’n hoge verversingssnelheid een genot om te kijken – vooral bij het kijken naar films en bij het gamen komt dit goed tot z’n recht. Deze hoge refresh-rate werd begin dit jaar voor het eerst toegepast bij de Galaxy S20 serie. Ook de Galaxy Note 20 Ultra zal zo’n hoge verversingssnelheid ondersteunen.

Bij de Z Flip maakte Samsung voor het eerst gebruik van Ultra Thin Glass (UTG). Door uiterst dun glas toe te passen is het scherm van deze opvouwbare telefoon beduidend krasbestendiger dan die van de Fold. Verwacht wordt dat de nieuwe Z Fold ook over Ultra Thin Glass zal beschikken. Hier moet overigens wel de kanttekening bij geplaatst worden dat Samsung nog een heel dun laagje plastic over het glas plaatst. Dat plastic laagje kan wel beschadigen, waardoor de voordelen van Ultra Thin Glass naar ons inziens nog niet optimaal benut worden.

Betere camera en krachtigere hardware

Ook voor de camera-setup zal er gekeken worden naar de huidige S-serie smartphones. Net zoals de Fold een vergelijkbaar camerasysteem kreeg als de S10, krijgt de Z Fold 2 een vergelijkbare camera configuratie als de S20. Oftewel, het betreft een drievoudige camera met een 12 megapixel groothoekcamera, een 12 megapixel ultragroothoekcamera en ten slotte een 64 megapixel zoomlens. Dit camerasysteem zal overigens ook in het basismodel van de Note 20 terug te vinden zijn.

Vanzelfsprekend zal Samsung haar nieuwe opvouwbare telefoon ook voorzien van de nieuwste chipset. Hoogstwaarschijnlijk wordt er gekozen voor de Qualcomm Snapdragon 865 processor. De Android 10 smartphone wordt vermoedelijk uitgerust met 12GB werkgeheugen en 256GB / 512GB opslaggeheugen. Het is voor het eerst dat Samsung de keuze laat aan de consument om voor 256GB of 512GB geheugen te kiezen, het vorige model was namelijk uitsluitend met 512GB verkrijgbaar.

Vermoedelijk wordt de Samsung Galaxy Z Fold 2 uitgerust met twee batterijen, net zoals bij de originele Fold het geval was. De totale accucapaciteit van 4.365 mAh is iets kleiner dan voorheen (4.380 mAh). Dankzij een efficiënter energiemanagement systeem zou de totale accuduur echter gelijk zijn. Ook moet het mogelijk worden om de vouwtelefoon draadloos op te laden, met een maximaal laadvermogen van 15 Watt.

Wat betreft de biometrische authenticatie mogelijkheden, Samsung zal opnieuw een vingerafdruksensor aan de rechter zijkant verwerken, in de power-knop. De positionering hiervan werkt goed, er lijkt dan ook geen directe reden te zijn om dit te veranderen.

Met de Galaxy Z Fold 2 introduceert Samsung duidelijk een nieuwe generatie opvouwbare smartphone. Samsung heeft de tijd genomen om de Fold te perfectioneren, zo is het scharnier mooier weggewerkt, het scherm is sterk verbeterd en ook het camera systeem heeft een upgrade gehad.

Helaas lijkt Samsung nog geen kans te zien om de Z Fold ook compatibel te maken met de S Pen. Lange tijd gingen hier geruchten over, de Koreaanse fabrikant zou hier echter vanaf hebben gezien doordat de stylus nog niet goed genoeg functioneerde op de vouwlijn. Maar wat niet is kan nog komen natuurlijk, mogelijk dat er volgend jaar een Galaxy Note Fold op het programma zal staan. Daarnaast lijkt Samsung zich op de achtergrond bezig te houden met een waterdichte Galaxy Fold – ook dit is vooralsnog toekomstmuziek.

Wanneer kun je deze Samsung opvouwbare telefoon kopen?

Hoewel de nieuwe Fold komende week al geintroduceerd wordt, is de algemene verwachting dat deze smartphone pas in september / oktober op te markt komt. De Galaxy Fold en Galaxy Z Flip kun je beide in Nederland kopen. Voor een los toestel kun je terecht bij winkeliers zoals MediaMarkt en Coolblue, met abonnement kun je ook terecht bij KPN en T-Mobile. Je mag er vanuit gaan dat Samsung’s nieuwste opvouwbare telefoon straks ook te koop zal worden aangeboden in ons land.

Wat betreft de verkoopprijs is er nog een hoop onduidelijkheid. De Fold kreeg in Nederland een stevige adviesprijs van €2.020. De Z Flip werd ruim €500 goedkoper in de markt gezet, wat resulteerde in beduidend hogere verkoopcijfers. Het is nu de vraag voor welke prijs wordt de Samsung Z Fold in de markt gezet. De nieuwe vouwtelefoon wordt beduidend geavanceerder dan het eerste model. Tegelijkertijd is Samsung erbij gebaat om het toestel zo goedkoop mogelijk in de markt te zetten, om zo de animo voor vouwtelefoons te vergroten.

Er is echter wel een grote ‘maar’. De Galaxy S20 serie heeft namelijk een behoorlijke prijsverhoging doorgemaakt, ten opzichte van de S10 het jaar ervoor. Bij de Note 20 serie wordt een vergelijkbare prijsverhoging verwacht. Zodoende is het aannemelijk dat de Galaxy Z Fold 2 er in ieder geval niet goedkoper op wordt.

Bovendien wordt het nieuwe toestel uitsluitend geleverd met 5G ondersteuning. Daar was bij het eerste model nog geen sprake van. Normaliter rekent Samsung een meerprijs van €100 voor haar 5G modellen. Al met al moet je er zeker rekening mee houden dat Samsung’s nieuwste opvouwbare smartphone minstens €2.000 gaat kosten.

Wordt dit wat te veel van het goede? Dan kun je nog hopen om een Lite model. Eerder dit jaar gingen er namelijk geruchten dat Samsung in 2020 maar liefst drie vouwmodellen zal introduceren. De Galaxy Z Fold 2 Lite zou een goedkoper alternatief zijn, wel zou dit toestel over dezelfde high-end chipset beschikken. Mocht Samsung daadwerkelijk voornemens zijn ook nog om een Lite variant uit te brengen, dan is het aannemelijk dat dit model niet gelijktijdig geïntroduceerd zal worden, maar enkele maanden later.

Op woensdag 5 augustus vindt Samsung Galaxy Unpacked 2020 plaats. Het virtuele evenement zal via een live stream te volgen zijn en begint om 16:00 Nederlandse tijd. Behalve de Z Fold 2 zal Samsung nog een reeks nieuwe Galaxy producten onthullen, namelijk de Note 20, de Note 20 Ultra, de Galaxy Watch 3, de Galaxy Tab S7, de Tab S7 Plus en ten slotte nieuwe Galaxy Buds+ oordopjes (Galaxy Bean?).

