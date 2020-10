Een nieuwe trademark duidt erop dat Samsung haar oordopjes opnieuw zal vernieuwen. Mogelijk dat we ten tijde van de Galaxy S21 kennis zullen maken met de Galaxy Buds Sound.

Op 6 oktober 2020 heeft Samsung Electronics bij de UK IPO (UK Intellectual Property Office) een handelsmerk aanvraag ingediend voor de naam Samsung Buds Sound. De aanvraag is gecategoriseerd als Class 9, met de volgende omschrijving.

Samsung Buds Sound trademark description : Wireless headsets for smartphones; Wireless headsets for tablet computers; Headphones; Wearable wireless headsets / earsets comprised primarily of an MP3 player; Wireless headsets / earsets incorporating a sensor for detecting whether the headset is on or off; Wireless headsets / earsets incorporating software for providing a fitness guide; Wireless headsets / earsets incorporating software for measuring distance, speed, time, changes in heart rate, activity level, calories burned.