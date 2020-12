Samsung O smartphone app voor Galaxy S21 Samsung O als nieuwe en uitgebreide variant op Samsung Daily. De software app zal waarschijnlijk gelijktijdig met de Galaxy S21 serie gelanceerd worden.

Begin 2021 zal Samsung haar nieuwe S-serie smartphones onthullen. De drietal nieuwe Galaxy S21 modellen zullen op verschillende punten verbeterd worden, zowel qua hardware als qua software. Eerder deze week werd de nieuwe Samsung One UI 3 gebruikersinterface al officieel aangekondigd, op basis van Android 11. Het lijkt er echter op dat Samsung meer softwarematige wijzigingen wil doorvoeren.

Mogelijk dat Samsung rond de introductie van de Galaxy S21 ook een nieuwe software applicatie zal introduceren in de vorm van ‘Samsung O’ – zo blijkt uit een nieuwe trademark aanvraag.

Op 4 december 2020 heeft Samsung Electronics een handelsmerk aangevraagd via Italië bij de EUIPO (European Union Intellectual Property Office) voor de benaming ‘Samsung O’. De aanvraag is gecategoriseerd als Class 9 / 35 / 38 / 41 / 42 / 45. Er is tevens een uitgebreide omschrijving opgenomen, waarin het volgende vermeld staat.

Samsung O trademark description : Smartphones; Software for users to share daily information to provide interactive and personalized intelligence; Software for searching and retrieving information via a computer network; Speech recognition software; News delivery services; Data and multimedia content of general interest over the Internet and other communication networks; Streaming of data; Streaming of audio, visual and audiovisual material; Providing television program and entertainment information; Computer game entertainment; Music information services; Entertainment services; Hosting of digital content on the Internet; Social networking online services.

Uit de omschrijving kan worden opgemaakt dat het gaat om een allesomvattend software platform, waar gebruikers het laatste nieuws kunnen vinden, maar ook games, muziek, tv en entertainment informatie.

Vermoedelijk gaat het om een nieuwe en uitgebreide variant van Samsung Daily. Deze app werd in het leven geroepen als vervanging voor Bixby Home en is standaard voorgeïnstalleerd op de nieuwste Galaxy apparaten met OneUI 2.0 en hoger. Onlangs werd bekend dat de vernieuwde service wordt gelanceerd onder de naam Samsung Free. Het blijft vooralsnog onbekend wat de relatie is tussen Samsung Free en Samsung O.

Het is zeker niet ondenkbaar dat Samsung O onderdeel wordt van de nieuwe OneUI 3.0 interface. Tijdens de introductie afgelopen week heeft Samsung reeds bekend gemaakt dat One UI meer updates zal ontvangen ten tijde van de lancering van de nieuwe vlaggenschip smartphones begin 2021. Hiermee wordt ongetwijfeld gerefereerd aan de verwachte Samsung Galaxy S21 serie, die halverwege januari 2021 officieel aangekondigd zal worden.

