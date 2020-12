Samsung Galaxy S21 serie Komende week brengt LetsGoDigital zeer detailleerde product renders van de verwachte S-serie 2021 modellen, op basis van exclusieve insiders-informatie.

Toon pagina inhoud

Begin 2021 wordt de Galaxy S21 serie van Samsung verwacht, als opvolger van de Galaxy S20 serie. Het gaat om drie modellen; de Samsung Galaxy S21, de S21 Plus en de S21 Ultra. De nieuwe 5G smartphones worden hoogstwaarschijnlijk al in januari 2021 aangekondigd, een maand eerder dan vorig jaar. Inmiddels is er al behoorlijk wat informatie bekend omtrent de nieuwe modellen.

Enige tijd geleden publiceerde OnLeaks en Concept Creator al diverse product renders online van de verwachte telefoons. In de tussentijd heeft LetsGoDigital betrouwbare informatie ontvangen, inclusief beeldmateriaal, van de Galaxy S21 serie. Om onze bron te beschermen, die dicht betrokken is bij Samsung Electronics, kunnen wij deze beelden helaas niet online plaatsen.

Het design team van LetsGoDigital houdt zich momenteel bezig met de creatie van zeer gedetailleerde, hoge resolutie beelden, op basis van de informatie die wij hebben ontvangen. Aankomende maandag, 7 december 2020 zullen we alle details met jullie delen. De 3D renders worden gemaakt door in-house designer Giuseppe Spinelli, aka Snoreyn.

Het meest opvallend aan de nieuwe S21 modellen wordt ongetwijfeld het camerasysteem. Enige tijd geleden werd al bekend dat Samsung het cameraeiland zal laten doorlopen tot aan de zijkant van het toestel. Deze informatie kunnen wij bevestigen. Echter, de destijds getoonde cameraconfiguratie zal er in werkelijkheid anders uitzien – hieronder vast een voorproefje.

Samsung S21 introductie tijdens Galaxy Unpacked 2021

Een andere opvallende wijziging is de toevoeging van een stylus pen. Het topmodel, de Samsung S21 Ultra zal compatibel zijn met de S Pen. In tegenstelling tot de Galaxy Note serie, die al jaren wordt uitgerust met een S Pen, zal de S21 Ultra niet over een stylus compartiment beschikken. Ook zal deze stylus niet standaard worden meegeleverd, deze wordt als optionele accessoire aangeboden. Op deze wijze behouden consumenten de keuze om zelf te bepalen of ze wel of geen meerwaarde zien in de stylus van Samsung.

Verwacht wordt dat de Samsung Galaxy S21 modellen op donderdag 14 januari 2021 officieel worden aangekondigd. Hiervoor zal Samsung een Galaxy Unpacked 2021 event organiseren. De pre-order verkopen gaan vermoedelijk al direct na de introductie van start. De lancering zou volgen op vrijdag 29 januari 2021.

Er circuleren echter ook geruchten op het internet dat de release van de Galaxy S21 modellen wél gewoon in februari zal plaatsvinden, net als voorgaande jaren. Ongeacht of de toestellen in januari of februari worden uitgebracht, het Galaxy Unpacked evenement zal in ieder geval via een livestream te volgen zijn. Tijdens het event zal Samsung alle details onthullen aangaande de nieuwe modellen.

Op maandag 11 januari 2021 gaat de jaarlijkse CES van start in Las Vegas. Door corona zal deze toonaangevende consumenten elektronica beurs uitsluitend digitaal plaatsvinden. Het evenement duurt tot en met 14 januari 2021 – wat dus tevens de verwachte introductiedatum is van de nieuwe Samsung S21 serie.