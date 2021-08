Gracious gaat marketing voor Oppo smartphones verzorgen Digital Agency Gracious gaat Oppo ondersteunen om in Nederland meer naamsbekendheid te vergaren en een groter marktaandeel te verkrijgen.

Het Chinese merk Oppo is sinds 2018 actief op de Nederlandse markt. Het Nederlandse hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam. Voor de PR en marketing werkt het bedrijf in Nederland al verscheidene jaren samen met marketingbureau Weber Shandwick uit Den Haag. Oppo heeft echter grote ambities, om het merk beter onder de aandacht te brengen bij Nederlandse consumenten is het bedrijf nu ook een samenwerking aangegaan met Gracious, eveneens gesitueerd uit Den Haag.

Na een uitgebreid pitch proces met verschillende agencies is Gracious door Oppo Nederland gekozen als Lead Digital Agency voor de Nederlandse markt. Met als doel de naamsbekendheid te vergroten, om zo een groter marktaandeel te kunnen verkrijgen.

Gracious nieuwe strategische partner van Oppo Nederland

Gracious is als strategisch partner aangewezen om de (digital) marketing strategie verder uit te rollen en de positionering van Oppo binnen de Nederlandse markt te versterken, zo wordt in het persbericht vermeld.

Volgens Uri Glibota, commercieel directeur bij Gracious, zijn de eerste stappen gezet en wordt het eerste kwartaal plan binnenkort gelanceerd. “Synergie creëren tussen verschillende inzetbare marketingkanalen; dat is onze focus. We willen de impact vergroten, daardoor het resultaat verhogen en dit zonder Oppo’s authentieke merkwaarden uit het oog te verliezen.”

Kansen benutten, groei bevorderen en trouw blijven aan het creëren van innovatieve smart devices, dat is waar het bedrijf naar eigen zeggen voor staat. Het merk zal blijven investeren in Research & Development om slimme, innovatieve technologie te ontwikkelen waarbij de gebruiker centraal staat.

Julia Verwijs, Digital Manager bij Oppo, meldt over de samenwerking: ‘’Met onze innovatieve smart devices richten we ons bij Oppo op het duurzaam verbeteren van het dagelijkse leven van gebruikers. Ons verhaal willen we dan ook, zowel on- en offline, delen met zoveel mogelijk Nederlandse consumenten. Tijdens de pitch heeft Gracious ons laten zien dat ze op creatief vlak weten te verrassen. We kijken er dan ook naar uit om samen met hun mooie stappen te zetten voor Oppo op het gebied van content, campaigning, advertising en meer.”

Wie is Oppo?

Oppo maakt onderdeel uit van BBK Electronics, een grote Chinese multinational waar ook Vivo, OnePlus en RealMe toe behoren. Oppo smartphones zijn ruwweg onder te verdelen in drie categorieën. Binnen de A-serie worden de budgetmodellen van het merk geplaatst.

De Reno smartphone serie biedt plaats voor innovatieve mid-range modellen. Komende maand worden er twee nieuwe smartphones verwacht binnen deze line-up, de Oppo Reno 6 en 6 Pro. Ten slotte worden de topmodellen van Oppo ondergebracht binnen de Find serie. De meest recente modellen zijn de Find X3 Lite, de Find X3 Neo en de Find X3 Pro.

Naast smartphones brengt het bedrijf tegenwoordig ook enkele IoT producten uit, zoals Oppo Watch smartwatches en Enco draadloze oordopjes. Daarnaast lijkt er ook een Oppo tablet in de maak te zijn, hier verwachten we de komende maanden meer over te horen.

Oppo is de afgelopen jaren al verscheidene samenwerkingen aangegaan in Europa om de naamsbekendheid te vergroten. Onder andere met Roland Garros, FC Barcelona, Wimbledon en Lamborghini. In Nederland ging het bedrijf ook samenwerkingen aan met The Voice of Holland, FC Utrecht en het Moco Museum.

Sinds kort kunnen consumenten ook geselecteerde Oppo smartphones kopen in de Albert Heijn supermarkt. Ook opende het bedrijf eerder dit jaar een Oppo x T-Mobile partnerstore in Rotterdam, nadat het eerder al in een shop-in-shop in de MediaMarkt opende.

Ondanks al deze initiatieven is er echter nog een hoop werk aan de winkel voor Oppo. Volgens StatCounter had Oppo in de periode juli 2020 – juli 2021 in Nederland een marktaandeel van 2,04%.

Voorlopig blijven Samsung Galaxy en Apple iPhone modellen het meest populair in ons land. Ook Xiaomi timmert hard aan de weg, deze Chinese fabrikant is sinds het tweede kwartaal van 2021 zelfs wereldwijd marktleider op het gebied van smartphones. In thuisland China daarentegen doen Vivo en Oppo het beter.

De hoop is nu gevestigd op Gracious, die moet ervoor gaan zorgen dat we de komende jaren meer Oppo smartphones in het Nederlandse straatbeeld gaan tegenkomen. Aangaande Gracious, deze full-service digital agency is voor meer bekende merken actief. Het bedrijf voert onder andere marketing activiteiten uit voor Hunkemöller, Karwei, Bol.com en Expert.