Oppo smartphone verkrijgbaar bij supermarkt Albert Heijn Oppo en Albert Heijn starten samenwerking. Vanaf heden kun je meerdere Oppo smartphones kopen bij AH supermarkt, waaronder de gloednieuwe A16s.

Oppo heeft een nieuwe smartphone gelanceerd in Nederland. De Oppo A16s is een stijlvolle budget telefoon met een aantrekkelijk prijskaartje. Het is de eerste Oppo telefoon die uitsluitend via supermarktketen Albert Heijn verkrijgbaar zal zijn. Je kunt de nieuwe smartphone vanaf heden kopen, online en via de winkels van AH, voor een prijs van €150 (4GB RAM / 64GB ROM). Daarnaast kun je €10 extra korting krijgen door 1.000 AirMiles in te leveren.

De nieuwe samenwerking tussen Oppo en Albert Heijn zal meerdere producten omvatten. De supermarkt heeft verschillende Oppo modellen in het (online) winkelassortiment opgenomen. Naast de Oppo A16s kun je vanaf heden ook kiezen voor de Oppo A91. Daarnaast wordt er keuze geboden uit twee type draadloze oordopjes; de Oppo Enco X en de Oppo Enco W31. De producten worden via AH goedkoper aangeboden dan via de reguliere verkoopkanalen, zo is de A91 verkrijgbaar voor €200, in plaats van €250.

Oppo A16s specs

De nieuwe Oppo A16s, wordt uitgerust met een 6,52-inch scherm met een HD+ resolutie en een 60Hz refresh-rate. Er is een 8 megapixel selfiecamera beschikbaar, evenals een triple-camera aan de achterzijde. Deze bestaat uit een 13 megapixel groothoeklens, een 2 megapixel macrolens en ten slotte een 2 megapixel dieptelens, voor het creëren van onscherpe achtergronden – handig bij portretfotografie.

Voor degenen die hun foto’s extra levendig willen maken, biedt de AI Dazzle Colour-modus uitkomst. Deze functie past kleurverzadiging en contrastverhoudingen automatisch aan. De Oppo A16s wordt tevens geleverd met verschillende filters, om extra creatief te werk te kunnen gaan.

Verder is er een vingerafdrukscanner voorhanden, die aan de zijkant in de power-knop is geïntegreerd. Ook wordt gezichtsherkenning ondersteunt. Dankzij de 5.000 mAh ingebouwde batterij kun je met deze smartphone extra lang vooruit. De Oppo A16s is een slanke telefoon dat 8,4mm dun is en 190 gram weegt. Dankzij de metallic afwerking voelt en oogt de smartphone solide en premium.

Het toestel wordt aangedreven door een MediaTek Helio G35 SoC met 4GB werkgeheugen en 64GB opslaggeheugen. Uit de doos draait de telefoon op het Android 11 besturingssysteem, in combinatie met de ColorOS 11 gebruikersinterface van Oppo.

De A16s biedt ook verschillende hulptools voor het dagelijkse leven, zoals Google Lens OCR, waardoor het mogelijk is om andere talen tijdens het reizen te vertalen. Met de functie Google Dichtbij kunnen gebruikers ook gemakkelijk foto’s, video’s en bestanden delen met vrienden in de buurt.

Tijdens het ontwerpen van de Oppo A16s is erg veel aandacht besteed aan veiligheid. Ouders kunnen de toegang van kinderen tot apps en games beperken via APP Lock. En met Oppo’s Private Safe kunnen gebruikers bestanden veilig opslaan, buiten het bereik van anderen.

Qua specificaties heeft de A16s bijzonder veel weg van de A16, laatstgenoemde model werd vorige maand gelanceerd door Oppo. Als extra is de ‘s’ variant voorzien van een NFC-chip, waardoor je het toestel ook kunt gebruiken voor draadloze betalingen. Handig in de supermarkt, zo hoef je geen betaalpas mee te nemen.

Oppo smartphone kopen bij Albert Heijn

De AH smartphone wordt geleverd met een 10W adapter, een USB-C oplaadkabel een hoesje, een simkaartpin en een handleiding. Consumenten kunnen de Oppo A16s kopen in de kleuren Crystal Black en Pearl Blue, het toestel is per direct verkrijgbaar bij Albert Heijn.

Het is overigens niet voor het eerst dat een smartphone fabrikant een samenwerking begint met een supermarkt / drogisterij. Xiaomi startte in 2019 een soortgelijke exclusieve samenwerking met Kruidvat, daar horen we vandaag de dag echter niets meer van.