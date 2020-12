Realme 7 Pro review: Veel smartphone voor weinig geld Realme is een nieuwkomer op de Nederlandse markt. De Realme 7 Pro heeft veelbelovende specs, maar hoe presteert deze smartphone in de praktijk?

De Chinese telefoonfabrikant Realme, een voormalig dochterbedrijf van Oppo, maakte eerder dit jaar bekend de Nederlandse markt te betreden. Als prijsvechter richt Realme zich voornamelijk op budget- en mid-range modellen. Zo introduceerde het bedrijf in oktober dit jaar de Realme 7 en de 7 Pro voor de Nederlandse en Belgische markt, toestellen van respectievelijk €280 en €300.

Wat mag je verwachten van het Pro model? Sebastien Marien ging voor AndroidWorld op onderzoek uit en publiceerde een uitgebreide Realme 7 Pro review met zijn bevindingen.

Sebastien meldt in zijn review: “De Realme 7 Pro voelt solide aan, zonder krakend plastic, wat bij sommige andere budgettoestellen nog wel eens een probleem kan zijn. Daarnaast ligt de smartphone aangenaam in de hand met zijn vrij lage gewicht en dunne ontwerp. Realme maakt ook indruk met de keuze om de optische vingerafdrukscanner onder het scherm te plaatsen, en dat is een designkeuze die we veelal bij telefoons met een iets hogere adviesprijs zien. Het draagt echt bij tot het hoogwaardige gevoel dat deze smartphone uitstraalt.”

De Realme 7 Pro beschikt over een 6,4-inch Full HD+ Super AMOLED display, het toestel wordt aangedreven door een Qualcomm Snapdragon 720G chipset met 8GB RAM en 128GB ROM. Ook op cameragebied levert deze smartphone hoogstaande prestaties, er is een 32 megapixel selfiecamera ingebouwd met nachtmode. Daarnaast is er een 64 megapixel quad-camera beschikbaar op de achterzijde.

Over de beeldkwaliteit van dit camerasysteem meldt Sebastien het volgende: “Ik was over het algemeen tevreden met de prestaties van de 64 MP hoofdcamera. Realme heeft een degelijke beeldverwerking, die soms ietwat flirt met een te hoge verzadiging. Dat wil zeggen dat kleuren soms iets te fel kunnen zijn en daarom ietwat onnatuurlijk lijken, maar dat is wel eerder uitzonderlijk. De camera past wel een overmatige onscherpte toe op de achtergrond van het onderwerp dat scherp wordt gesteld.”

Bijzonder aan deze telefoon is ook de snellaad-technologie. De Realme 7 Pro beschikt over een 4.200 mAh accu dat wordt geleverd met een 65 Watt SuperDart Charge. Hierdoor kun je het toestel in slechts 34 minuten volledig opladen. Achter deze oplader gaat de toonaangevende SuperVooC Flash Charge technologie van Oppo schuil.

Wil je meer weten over deze smartphone? Lees de volledige Realme 7 Pro review op AndroidWorld.